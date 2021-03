–

脡mile Armand nace el 26 de marzo de 1872 en Par铆s y muere el 19 de febrero de 1962 en Rouen, pseud贸nimo de Ernest Juin, anarquista individualista franc茅s fue un activista muy popular en su tiempo y no se explica hoy su desconocimiento ya que fue muy popular en Espa帽a dentro de algunos c铆rculos libertarios ligados al eclecticismo, al naturismo, al vegetarianismo y a las opciones comunitarias de vida.

Su influencia fue mucho mayor de lo que a simple vista nos pueda parecer. Armand divulg贸 en los medios obreros, con sus revistas y libros, las ideas m谩s avanzadas en torno a la sexualidad, las comunas y la posici贸n del individualista autodidacta y cr铆tico contra el autoritarismo y la explotaci贸n. Hijo de un 鈥渃ommunard鈥, hombre de una notable vitalidad fund贸 en 1901, un 贸rgano de tendencia tolstoiana o anarquista cristiano, llamado L’Ere Nouvelle. Dirigi贸 durante alg煤n tiempo el peri贸dico L鈥橝narchie, colabor贸 en Le Libertaire de S茅bastien Faure y fue el animador de la revista L鈥橢n Dehors, aparecida en Orleans desde 1922 hasta 1939 con un total de 335 n煤meros. Esta revista toma el subt铆tulo en 1926 de: 鈥淥rgano de pr谩ctica, de realizaci贸n, de camarader铆a individualista anarquista鈥. Fue tambi茅n animador de su continuadora: L鈥橴nique, tambi茅n de Orleans y que apareci贸 desde 1945 a 1956 con un total de 110 n煤meros.

Armand pas贸 de un cristianismo militante al individualismo anarquista pacifista y no-violento aunque siempre defendi贸 desde sus revistas a todos los libertarios incluso a los partidarios de la expropiaci贸n, tan comunes dentro del movimiento libertario europeo de entreguerras. Su defensa del 鈥渋legalismo鈥 en las revistas anarquistas le vali贸 no pocos enemigos dentro del mismo movimiento, de sectores m谩s 鈥渃almados鈥 entre ellos el mismo Jean Grave que acusa a Armand, Andr茅 Lorulot, Alberto Libertad, Paraf-Javal y varios m谩s que est谩n en el entorno de L鈥橝narchie, de desviaci贸n ideol贸gica y de provocar con su vida disoluta -a los ojos de Grave- la desmoralizaci贸n del movimiento en general. Tambi茅n Max Nettlau dedicar谩 adjetivos no muy agradables al n煤cleo de individualistas franceses en su Anarqu铆a a trav茅s de los tiempos. De todas maneras, la virulencia de su escritura, sus posiciones antirreduccionistas, su amplitud de miras y su constante provocaci贸n de la ortodoxia -aunque fuera anarquista- dotaron al movimiento anarquista europeo de una nueva vitalidad. Tambi茅n de nuevos aires de renovaci贸n que parad贸jicamente enlazaban con sus inicios y con la agrupaci贸n espont谩nea en c茅lulas afinitarias de sus individuos a la usanza bakuninista. Los individualistas, gracias a la propaganda escrita, pusieron en movimiento a algunos sectores escler贸ticos del sindicalismo revolucionario ya que lo dotaron de un pensamiento y una filosof铆a m谩s acorde con las ideas de autoeducaci贸n y critica que preconizaban.

El corpus te贸rico de Armand gira alrededor de tres ideas clave: el individualismo anarquista, la camarader铆a amorosa o sexualidad sin trabas y la libre agrupaci贸n de individuos en comunas, llamadas comunmente a principios de siglo por los anarquistas: 鈥渕ilieux libres鈥.

Toda esta corriente de pensamiento de Armand fue muy difundida en Espa帽a a partir de la mitad de los a帽os veinte, por sus compa帽eros individualistas anarquistas. Aparecieron art铆culos suyos en La Revista Blanca barcelonesa y en la valenciana Estudios. Armand se dio a conocer en el p煤blico espa帽ol en 1903 cuando public贸 en la La Revista Blanca un largo estudio sobre Tolstoy: Tolstoy, los anarquistas cristianos. Los anarquistas idealistas. No luce para todos el comunismo libertario. Entr贸 r谩pidamente en pol茅mica con Carlos Malato y 茅sta dur贸 varios a帽os, involucrando tambi茅n a Federico Urales que desde entonces ser谩 un fiel lector de las obras de Armand que incluso llegan a inspirarle obras como su famoso: Aventurero del Amor entregado en fasc铆culos en La Revista Blanca de la segunda 茅poca.

Con todo, su traductor m谩s fiel fue Jos茅 Elizalde, animador del grupo 鈥淪ol y Vida鈥 del barcelon茅s barrio del Clot, secretario de la Federaci贸n de Grupos Anarquistas, previa a la FAI de 1927, y colaborador de dos de las revistas m谩s importantes del individualismo anarquista espa帽ol: 脡tica e Iniciales ambas de Barcelona. Los promotores de Etica, con Jos茅 Elizalde a la cabeza, publican la revista mensualmente desde enero de 1927 hasta enero de 1929. A partir de este momento se convierte en Iniciales: revista mensual ecl茅ctica de educaci贸n individual. Su esfuerzo editorial se vio complementado con una iniciativa original pero no desencaminada desde el punto de vista libertario: la publicaci贸n de una revista para ni帽os que aparece en enero de 1928 bajo el significativo t铆tulo de Floreal y que es al mismo tiempo el portavoz de la Escuela Natura, apodada familiarmente 鈥淟a Farigola鈥 por los propios alumnos. La singularidad de 脡tica radica en que nunca se definir谩 como revista anarquista o libertaria -hay que tener en cuenta que el pa铆s se encuentra bajo una dictadura militar y con cientos de militantes anarquistas en prisi贸n preventiva o en el exilio- pero se define como: Revista de educaci贸n individual, filosof铆a, literatura, arte y naturismo.

En el n煤mero 6 de 脡tica, en junio de 1927, se publica un comentario ap贸strofo sobre la obra Amor libre de Armand: 鈥淒esgraciadamente, son pocas las mujeres que le leen y conocen; pero Armand, nado en la teor铆a del sembrador, va llenando el surco que florecer谩 paulatinamente y que ya reto帽a en lontananza, como remanso de dicha. 脡l se ha propuesto defender la pr谩ctica del Amor Libre, que tanto obsesiona a los que de verdad sienten la manumisi贸n de la mujer鈥. En el siguiente n煤mero ya se publica un texto muy significativo de Armand, titulado 鈥淐ombatamos los celos鈥 que desatar谩 una fuerte pol茅mica y un gran inter茅s. La gran divulgaci贸n de Armand se hizo en Espa帽a sobretodo a partir de sus art铆culos en la prensa, aunque en 1936 el servici贸 de librer铆a de Iniciales, que pone en marcha una peque帽a editorial, recomienda comprar su publicaci贸n: Anarquismo-Nudismo.

La idea internacionalista cal贸 tambi茅n en el ideario de Armand y fue un defensor de las lenguas planificadas como el Esperanto o el Ido que seg煤n 茅l har铆an borrar las diferencias de entendimiento entre los individuos. Jos茅 Elizalde, su amigo y traductor, fue tambi茅n director de la revista idista Ad-Avane! en l铆nea con E. Armand que defend铆a las tesis del idioma Ido frente a su rival el Esperanto. Elizalde mantendr谩 una fuerte pol茅mica con Saljo -militante esperantista- en las p谩ginas de La Revista Blanca; la pol茅mica no es nueva ya que se hab铆a iniciado en Tierra y Libertad en 1917-1918 y se hab铆a continuado en Tierra Libre, Generaci贸n consciente. Elizalde no obstante se anuncia como profesor de ambas lenguas en el Ateneo Naturista Ecl茅ctico del Clot en clases nocturnas para obreros de car谩cter gratuito.

Tenemos constancia de la publicaci贸n por la Librer铆a Internacional de Paris, en 1926 aproximadamente de un libro de Armand en espa帽ol: Realismo e idealismo mezclados: reflexiones de un anarquista individualista. Tambi茅n en los a帽os treinta aparece de la mano de Orto en Valencia uno de sus vol煤menes m谩s escandalosos: Libertinaje y prostituci贸n: grandes prostitutas y famosos libertinos: influencia del hecho sexual en la vida pol铆tica y social del hombre. En 1934 aparece en Madrid en la misma editorial Orto, Biblioteca de Documentaci贸n Social, uno de los libros m谩s difundidos de Armand en espa帽ol y que hab铆a aparecido en 1931 en Francia: 鈥淔ormas de vida en com煤n sin Estado ni autoridad. Las experiencias econ贸micas y sexuales a trav茅s de la Historia鈥. El grueso volumen, de 400 p谩ginas recoge las experiencias de los 鈥渕edios libres鈥 o Comunidades que motivan en su tiempo una amplia discusi贸n sobre su viabilidad, o no, en los medios anarquistas. La mayor铆a de la informaci贸n proviene de la extensa correspondencia que manten铆a Armand desde su revista l鈥橢n Dehors, ya que era un foro abierto a la narraci贸n y a la comunicaci贸n de todas estas experiencias. En el pr贸logo, Armand razona sobre su obra: 鈥淒esde el punto de vista individualista del anarquismo, parece dif铆cil mostrarse hostil a seres humanos que, contando solamente con su vitalidad individual, intentan realizar todas o parte de sus aspiraciones… Adem谩s de que muchas Colonias han prolongado su existencia durante muchas generaciones, habr铆a que preguntarse por qu茅 motivo quieren, los adversarios de las Colonias, que 茅stas duren indefinidamente, niegan su utilidad y no las consideran convenientes. Toda Colonia que funciona en el medio actual es un organismo de oposici贸n, de resistencia, cuyos componentes pueden ser comparados con las c茅lulas; cierto n煤mero no son apropiadas para el medio y se eliminan, desaparecen… No hay que olvidar que, los miembros de las Colonias, han de luchar no solamente con el enemigo exterior (el medio social), sino tambi茅n, en las actuales condiciones, contra el enemigo interior: prejuicios mal extinguidos que renacen de sus cenizas, laxitud inevitable, etc… Por otra parte, no puede comprenderse esta necesidad de duraci贸n indefinida, si se considera la Colonia por lo que ella significa: un medio, no un fin… Es igualmente un 鈥渕edio鈥 educativo (una especie de propaganda pr谩ctica), individual y colectiva.鈥 El autor despu茅s de interesantes reflexiones sobre estos experimentos colectivos pasa a hacer una historia de estos intentos y nos ofrece una densa lista de todas estas experiencias y su localizaci贸n en el globo terrestre. Pasa revista a una serie de 鈥渕edios libres鈥 no solamente anarquistas sino tambi茅n de origen religioso o ateo, cooperativo: owenistas, fourieristas, henrigeorgistas; comunistas libertarios o colectivistas o individualistas asociacionistas. Armand escribe y recaba testimonios de los habitantes de las comunas, y lo que es m谩s importante, populariza entre los medios obreros la posibilidad de nuevas formas de asociaci贸n y cooperaci贸n alternativas a la familia.

Armand con sus obras introduce en Europa algunas de las corrientes anarquistas comunitaristas y pacifistas m谩s alejadas del sindicalismo revolucionario franc茅s que hab铆a sido el que cl谩sicamente m谩s hab铆a influenciado todo el movimiento anarquista del estado espa帽ol. Gracias a 茅l se recuperan las l铆neas de pensamiento de Benjamin Tucker (1854-1939), del stirneriano John-Henry Mackay (1864-1933), de Morris Hillquit, Josiah Warren, etc. Y tambi茅n, gracias a 茅l, se recupera toda la larga tradici贸n del comunitarismo libertario europeo dejada de lado en el movimiento obrero europeo a partir de la descalificaci贸n marxista del llamado 鈥淪ocialismo cient铆fico鈥 contra lo que se dio en llamar 鈥淪ocialismo Ut贸pico鈥. Armand revitaliza las ideas de Cabet, Owen y sobre todo de Charles Fourier al dar noticias sobre las comunas creadas a partir de sus ideas. Es m谩s, podr铆amos afirmar que todas las ideas de Armand sobre la libertard en materia sexual arrancan de las ideas del creador de la 鈥淭eor铆a de los Cuatro Movimientos鈥 que fuera tan desprestigiado por algunos anarquistas 鈥減uritanos鈥 como el mismo Proudhon. Fourier explica que el hombre ha de seguir los patrones dictados por un universo marcadamente sexual y que siempre se mueve en armon铆a, Fourier propone una nueva organizaci贸n del mundo amoroso en que cada cual podr谩 expresar su individualidad en una pluralidad de encuentros que van a permitir todas las formas de amor de todos los tipos y asociaciones imaginables. Fourier aboga tambi茅n por la liberaci贸n y promoci贸n de la mujer y la equipara totalmente con el hombre adelant谩ndose en mucho a su 茅poca. Sus ideas pasar谩n desapercibidas hasta que sean retomadas por algunos utopistas americanos y por E. Armand que las relanza dentro de una 贸rbita en la que permanec铆an en estado embrionario.

Armand establecer谩 fruct铆feras pol茅micas con otros individualistas anarquistas partidarios de la libertad sexual sin restricciones, un contrapunto interesante ser谩n las pol茅micas con la librepensadora anarquista brasile帽a Maria Lacerda de Moura y con varios escritores m谩s. A su manera, prosigue con sus experiencias de juventud como animador de las causeries libertaires de los anarquistas franceses A. Libertad y Paraf-Javal. Su incansable actividad como provocador y agitador del pensamiento 谩crata europeo en l铆nea con Fourier, Stirner, Tucker y MacKay est谩 a煤n por recuperar.

Fuente: A las barricadas