Emine Osê, co-presidenta adjunta de la Administración Autónoma del Noreste de Siria, advirtió que “Erdogan busca eliminar la Administración Autónoma y derrotar a las SDF con el apoyo de Rusia”.

La co-presidenta adjunta de la Administración Autónoma, Emine Osê, declaró que las recientes conversaciones de reconciliación entre Turquía y Siria con la mediación de Rusia tratan sobre cómo lucharán juntos contra el noreste de Siria. “Como Administración Autónoma nos movilizamos política y diplomáticamente contra estos intentos”, indicó.

Emine Osê habló con ANF sobre las amenazas turcas de atacar el noreste de Siria y el reciente acercamiento entre Turquía y Siria mediado por Rusia.

¿Es posible un nuevo ataque de invasión por parte del estado turco?

Los ataques del 20 de noviembre comenzaron después de repetidas amenazas del estado turco. En el pasado, el estado turco atacaba con drones cada vez que tenía la oportunidad. Especialmente usó el bombardeo de Estambul como excusa. Los ataques que siguieron se dirigieron a toda la infraestructura del noreste de Siria, lo que provocó graves daños materiales. Once civiles murieron en un ataque a la aldea de Teqil Beqil. De hecho, Turquía tenía un plan detallado para la invasión, pero no estaba lista para atacar desde el suelo.

Recientemente, ha habido conversaciones entre Turquía, Siria y Rusia. ¿Cuál es el objetivo principal de estas charlas, cuál es el interés común que las une?

Erdogan ha estado diciendo que no tenía ningún problema con las conversaciones con Siria, sentando así las bases para este fin. Sin embargo, resultó que su deseo de conversaciones no tenía como objetivo resolver la crisis siria. Por un lado, están los intentos de invasión. Por otro lado, trata de convencer a sus aliados. Ahora, también está experimentando lo mismo con el gobierno de Damasco. Es Rusia la que ejerce presión sobre esto. El estado ruso apoya a Erdogan más que nunca para ganar las elecciones, incluso presiona a Siria para que gane el AKP.

En las conversaciones hasta el momento, Erdogan estipula la eliminación de las SDF y la Administración Autónoma. Al gobierno de Damasco le preocupa cuándo abandonará el Estado turco el territorio sirio y la situación de los grupos armados respaldados por Turquía. Este es un problema en el que el estado turco no puede dar un paso atrás tan rápido. Turquía planeaba anexar estos territorios a sus tierras y presentarlos al pueblo turco antes de las próximas elecciones en su país. Sin embargo, Erdogan terminará muy mal si llega a negociar sobre mercenarios. Sin duda, todos los esfuerzos de Erdogan son para eliminar la Administración Autónoma y derrotar a las SDF con el apoyo de Rusia. El único tema de conversación hasta ahora es cómo lucharán juntos contra nosotros.

¿Tiene tal plan alguna posibilidad de éxito?

El método adoptado por la parte turca no ofrece solución, ni es fácil. El estado turco no renunciará a su ambición de invadir el noreste sirio. Si Siria insiste en la retirada de Turquía de las áreas que ha ocupado, no será posible que su alianza tenga éxito. Sin embargo, si Siria renuncia a sus demandas debido a la presión rusa y legitima la invasión del estado turco, entonces no quedará nada de ella.

¿Qué actitud adoptarán en la Administración Autónoma?

Cualquiera que viva en el noreste de Siria defenderá su país contra los ataques. Para proteger sus logros, permanecerán en sus propios territorios y resistirán. Mientras tanto, las SDF enfrentarán estos ataques con más fuerza que en años anteriores. Tiene el poder de detenerlos. Como Administración Autónoma, nos movilizamos política y diplomáticamente con todas nuestras fuerzas. Todo lo que luchamos es prevenir una guerra. También estamos listos para un segundo paso.

¿La Coalición Internacional no tiene misión allí?

La posición actual de la Coalición Internacional no es prometedora. Deben expresar que estas áreas han sido liberadas del ISIS y que deben proteger estas áreas a menos que haya una solución política. De esta forma, ni el estado turco ni el gobierno de Damasco se atreverían a atacar en cada oportunidad.

Fuente: ANF/ ÖMER HORO/HÎVDA HEBÛN

