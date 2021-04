–

De parte de Paco Salud April 6, 2021 37 puntos de vista

Emma Goldman: “la mujer más peligrosa del mundo”

Hace 152 años (27 de junio de

1869) nació una de las más destacadas anarquistas de la historia: Emma Goldman,

una feminista de origen lituano que llegó a ser considerada, por el fundador

del FBI, “una de las mujeres más peligrosas de América”.

Cuando Emma Goldman, que había

sido llamada por la prensa norteamericana «la mujer más peligrosa del mundo”,

murió oscuramente en un lugar de Canadá, un periodista llamado William Marion

Reedy escribió que aquella pequeña pero formidable judía había estado «ocho mil

años adelantada a la de su época”. Sin duda, hay que considerar ésta como una

opinión bastante exaltada, pero no sería injusto decir que estuvo (en muchos

aspectos) muy por delante de su tiempo. Esta brillante discípula de Bakunin y

de Nietzsche, no destacó siempre a igual altura, pero durante unos años llegó a

convertirse en una auténtica pesadilla para el orden establecido norteamericano

y en el terreno de la liberación de la mujer su voz resulta plenamente actual.

En su larga trayectoria vital,

Emma recorre distintos momentos de la historia moderna; momentos que para

esquematizar podemos dividir en dos partes y cuyo punto de separación tendría

que ser la Primera Guerra Mundial.

Durante la etapa de preguerra,

Emma fue una de las cabezas más visibles del radicalismo norteamericano,

portavoz y símbolo de innumerables luchas desarrolladas contra los abusos y

arbitrariedades del Estado liberal más represivo de su tiempo y sus posiciones

anarcoindividualistas se confunden a veces con las de la izquierda radical

liberal o socialista. Posteriormente, su actuación al frente de la Liga

Antiguerra sobrepasó los límites de libertad que podía conceder un Estado

agresivo dispuesto a no perder la posibilidad abierta con la Gran Guerra de

convertirse en una especie de tutor dominante del imperialismo británico

todavía primer eslabón de la cadena imperialista. Desde entonces ya nada fue

igual. Ningún gobierno, ningún otro Estado permitiría nunca más los márgenes de

libertad que Emma había conocido en la preguerra; el mundo había cambiado de

base y el liberalismo de la época del capitalismo concurrencial entró en el

Museo de la Historia.

Su vida y su época, concluyen

abruptamente con la derrota de la República española atenazada entre el

fascismo, el estalinismo y el liberalismo decadente, y el significado de todos

estos fenómenos político-sociales la sobrepasaron. Ni siquiera consiguió

sentirse de acuerdo con los dirigentes anarcosindicalistas españoles.

Esta “anarquista de ambos

mundos”, como la ha llamado José Peirats; nunca fue una militante organizada

aunque tuvo parcialmente el mérito de sacar el anarquismo estadounidense del

pantano individualista, germanista y terrorista en que lo había encerrado la

poderosa personalidad de Johann Most (1). Tampoco fue una pensadora original. Su

pensamiento es una peculiar síntesis de diversas escuelas anarquistas junto con

unas buenas dosis de Nietszche y en sus reflexiones no trata de penetrar en los

vericuetos de las contradicciones sociales. Sin embargo, sí fue una activista

en el sentido más pleno de la palabra y en sus escritos se hizo eco de algunas

de las concepciones más osadas y avanzadas de su época y les dio una proyección

militante. A pesar de su individualismo tuvo la capacidad de identificarse con

todas las causas -incluso las que causaban pavor entre sus compañeros-, y no

tuvo miedo en nadar contra la corriente. Sólo que las olas que encontró desde

que salió de Norteamérica eran más altas y más complejas que las que había

combatido hasta entonces.

La rebeldía de Emma Goldman se

gestó originalmente en la Rusia zarista donde había nacido el año 1869. En sus

Memorias (2) recuerda a su padre, un trabajador que vivía en el ghetto judío,

como “la pesadilla de mi infancia”. Su madre, continuamente brutalizada por su

marido -lo que era perfectamente legal en la legislación zarista-, tenía

totalmente asumido el papel de mujer sumisa y atada a las tradiciones y

costumbres, como lo demuestra el hecho de que cuando Emma empezó a menstruar a

los once años, le dio una sonora bofetada y un rudo consejo: “Es lo que

necesita una joven cuando se convierte en mujer, como protección contra la

desgracia”. El padre se quejaba constantemente de que Emma no hubiera sido el

niño que él esperaba y preparaba para ella un destino idéntico al que conocía

su madre. No tenía por qué saber nada: “Las jóvenes no tienen por qué saber

demasiado -le gritó en una ocasión-, sólo deben saber preparar un buen plato de

pescado, cortar bien los tallarines, y dar al hombre muchos hijos”.

Desde luego, esto no era

precisamente lo que soñaba Emma que era una niña muy imaginativa. Desde muy

temprana edad se planteó dedicarse a la medicina, pero no tardó en comprobar

que esto era prácticamente imposible. Su paso por la escuela primaria resultó

brillante por su inteligencia natural, pero fue también tan conflictiva que vio

denegado su permiso para acceder a la enseñanza secundaria. Tenía trece años

cuando su familia se trasladó a San Petersburgo que era entonces el centro

industrial e intelectual de todas las Rusias. Inmediatamente comenzó a ganarse

la vida trabajando como obrera y al poco tiempo tuvo relaciones con miembros

del movimiento nihilista que conocía por aquella época su apogeo, destacando en

su interior una impresionante hornada de mujeres antizaristas como Vera Figner,

Vera Sazsulith, Praskovia Ivanóvskaya, OIga Liubatóvicht y Elizabeth Noválskaya

(3). No obstante, debido a su extrema juventud, su intervención en el

movimiento oposicionista fue ínfima, aunque estas relaciones tensaron su

vocación de rebelde.

En 1884, su padre arregló a muy

«buen precio” su boda y creyó con ello poder domesticar al fin a su indómita

hija, pero no fue así, Emma no consintió y amenazó con lanzarse al helado Volga

si la obligaban y en un momento determinado se puso de pie en el borde de uno

de sus puentes. Su padre tuvo entonces que ceder, pero las tensiones con él

fueron agravándose hasta que un año después Emma pudo huir a América, la

«tierra prometida” para tantos rusos y se estableció en Rochester junto con su

hermana mayor. Ésta vivía en unas condiciones terribles y durante un tiempo

Emma se vio sola y derrotada. Encontró trabajo en una fábrica y al poco tiempo

después cometió la flaqueza de casarse con Jacob Kershher, un compañero suyo de

trabajo, amable y cariñoso, pero a la postre un marido convencional que acabó

haciéndosele insoportable.

Fue durante este tiempo de recién

casada cuando Emma comenzó a frecuentar indistintamente los medios anarquistas

y marxistas, pero tras un breve espacio de tiempo de indecisión tomó partido

por los primeros fuertemente influenciada por el caso de los “mártires de

Chicago” (4). Desde entonces siguió el proceso en todos sus detalles, hizo

campaña a favor de los inculpados y leyó todo lo que sobre la anarquía le cayó

entre las manos. Cuando los acusados fueron condenados a muerte, Emma dice que

se sintió como si naciera de nuevo: había que cambiarlo todo. Se juramentó

dedicar desde aquel momento a la actividad revolucionaria y lo primero que hizo

fue divorciarse de su primer marido.

En Nueva York conoció a Johann

Most, un ex-marxista alemán que había sido expulsado del Partido

Socialdemócrata alemán por su “extremismo” y que se había convertido en el

anarquista más afín con la teoría de la “propaganda por el hecho” o sea de la

acción terrorista contra la injusticia y sus representantes llegando a escribir

un tratado sobre diversas maneras de emplear esta clase de violencia

minoritaria. Su personalidad atrajo fuertemente a Emma durante cierto tiempo y

pasó a ser además de su discípula, su amante. Esto no duró mucho y Emma empezó

a cuestionar ambos roles. Los métodos dominantes de Johann la rebelaron y su

actuación le pareció sectaria ya que se restringía a los medios germanos y

carecía de perspectiva de futuro ya que no iba en función de las exigencias de

las luchas de masas. Emma no estaba persuadida de la bondad de un movimiento

organizado (aunque cooperó con entusiasmo al lado de los sindicalistas

revolucionarios), pero pensaba que la violencia podía aparecer como gratuita y

no como una acción justiciera clara, al servicio de los trabajadores.

La ruptura entre Johann y Emma

fue al mismo tiempo una crisis de un sector importante del anarquismo

norteamericano y la parte que siguió el ejemplo de ella se abrió al movimiento

real y rehuyó el ghetto de los diversos sectores de inmigrantes.

El lugar que había dejado vacío

Johann no tardó en ser ocupado y esta vez por dos hombres a la vez. Se trataba

de Alexander Berkman, que desde entonces pasó a ser su compañero casi

inseparable, y un pintor también de origen ruso como Berkman y con los que

estableció un menage a trois que transcurrió sin incidentes internos dignos de

mención, pero que al puritanismo norteamericano le pareció el colmo de la

perversidad.

Todo terminó sin embargo cuando

Alexander, profundamente indignado por la masacre que la patronal había

ocasionado entre los obreros con motivo de la huelga de Hamestead Steel,

decidió ejecutar por su propia cuenta a Henry Clay Frick, un “tiburón de la

industria” y responsable de la actuación de los pistoleros de la Pirkenton que

habían disparado. El asunto no era fácil, con muchas dificultades consiguieron

dinero para viajar a Pensylvania, el lugar de los hechos, pero carecían de

armas. Siempre al lado de Alexander, Emma llegó Basta el punto de intentar (sin

éxito) ejercer la prostitución para conseguir el dinero, para comprarlas.

Cuando lo consiguieron, el 12 de julio de 1892, Alexander se trasladó a

Pittsburg y cumplió parcialmente su propósito ya que el gran magnate sólo

resultó herido y no tardó en recuperarse. La naturaleza de clase de la justicia

norteamericana se puso de manifiesto cuando el atentado de Berkman -que no daba

judicialmente para más de siete años por «homicidio frustrado”- es condenado a

veintidós años de cárcel mientras que Henry Clay Frick, responsable del

asesinato de diez obreros no tuvo ni que pasar por la comisaría.

Después de este acontecimiento

Emma consiguió la celebridad como incendiaria y roja. Protagonista de una gran

campaña en defensa de su compañero y amante, demostró ser una soberbia oradora con

una gran fuerza y convicción, aunque a pesar de todo no pudo evitar la suerte

de Berkman que descendió literalmente a los infiernos del sistema penitenciario

yanqui. Del “caso Berkman” Emma pasó a defender otras causas de la libertad y

del movimiento obrero, ocasionando cada vez mayor escándalo y miedo entre los

bien pensantes. El colmo de su actuación, que asombró a propios y extraños,

tuvo lugar cuando asumió la defensa de León Czolgosz, un obrero de origen

polaco que había causado la muerte del presidente McKinley en un atentado con

una bomba. La prensa desarrollará entonces una gran campaña presentándola como

la instigadora del crimen, aunque en realidad no había tenido nada que ver con

éste (5) Ciertamente, Emma estaba muy lejos de aprobar la actuación de

Czolgosz, pero estaba convencida que éste había actuado por indignación

justiciera.

Por otro lado, ¿qué era un

atentado individual? Poco, si se le comparaba con la represión y la muerte de

decenas de sindicalistas y trabajadores. En otra ocasión, en plena guerra

mundial, cuando un policía le habló de un atentado terrorista le respondió que

en comparación con el terrorismo que se estaba desarrollando en Europa, aquel

atentado «era pura bagatela”. En este punto la posición de Emma tuvo lejos de

alcanzar el rigor y el repudio que tuvo en otros anarquistas conocidos y sobre

todo en los marxistas. Con actuaciones como ésta no tardó en hacerse sumamente

impopular para los poderes públicos. La policía la vigilaba constantemente,

obstaculizaba siempre que podía sus actividades, y la detuvo en tantísimas

ocasiones que siempre llevaba consigo un libro para no perder demasiado el

tiempo en prisión. La prensa sensacionalista la atacó continuamente. Se la

culpó de ser la instigadora de numerosas luchas obreras promovidas, a veces

espontáneamente y, a veces, por los “wobbies” (militantes del IWW), de

conspirar para derrocar el gobierno constitucional, de revelar información

sobre el control de la natalidad… de antipatriota y, por supuesto, de

prostituta.

Al margen de diversas detenciones

menores, purgó durante dos años en una prisión federal donde en poco tiempo se

situó a la cabeza de la lucha por la dignidad humana. Por ello desafió

duramente a celadoras, policías, autoridades y tenebrosas celdas de castigo. Su

actuación se dejó sentir y logró modificar bastantes cosas, y sobre todo ganó

para esta causa a otra recluso, Kate O’Hara, que con el tiempo se haría famosa

cuando tras salir de libertad se trasladó a California e inició desde allí una

campaña de protesta contra los métodos carcelarios imperantes y con el tiempo

llegó a ser directora de penales llevando a cabo notables reformas en el

sistema.

En la cuestión del feminismo se

puede decir, con palabras de Nietszche, que la Goldman fue una mujer contra su

tiempo: el carácter vanguardista de sus concepciones llegó a soliviantar al

mismísimo Kropotkin, el «príncipe anarquista” que la consideró excesivamente

avanzadas. Fue llamada no sin motivo, la «Reina de los anarquistas” y simbolizó

durante su época las posiciones de autonomía femenina, de amor libre, de una

total falta de prejuicios… Emma llegó hasta asumir la defensa de los

homosexuales, algo que casi ningún revolucionario notorio de su tiempo se

atrevió a hacer.

En su formación revolucionaria,

Emma fue antes feminista radical que anarquista. Como dice muy bien Alix

Shulman, Emma: “Utilizó la doctrina anarquista para explicar la opresión que

padecían las mujeres, pues sabía muy bien que la raíz de semejante opresión era

más profunda que las instituciones. Cuando su anarquismo entraba en conflicto

con su feminismo, reaccionaba siempre como feminista. A semejanza de muchas

mujeres de la izquierda actual, se rebeló cuando los hombres radicales le

menospreciaban por el sólo hecho de ser mujer…” (6)

El ideario personal de Emma era

bastante distinto del de las corrientes feministas entonces predominantes,

entre las cuales el anarquismo no se contaba. No podía estar de acuerdo de

ninguna manera con las sufragistas, ni en los medios ni en los fines; Emma no

consideraba el sufragio una conquista importante y menos para formar parte de

una democracia burguesa. Estaba un poco más de acuerdo con las socialistas que

ponían un notable énfasis en la emancipación económica de la mujer, pero

consideraba los partidos como una cadena y desconfiaba de cualquier programa

político. Para Emma era mucho más importante el factor ideológico y creía que

el centro del problema radicaba en el machismo, en el hecho de que los hombres

eran “tiranos inconscientes” y la sumisión actuaba sobre las mujeres como un

«tirano interno”.

La mujer estaba educada para

ejercer como tal (“Casi desde la infancia, escribió, las jóvenes aprenden que

el más alto objetivo en la vida es el matrimonio”), eran incapacitadas para el

goce sexual, por lo cual «la vida de estas muchachas se destruye por la

frustración”. En el momento en que la mujer contempla la sexualidad de igual a

igual que el hombre, sistemáticamente es tratada como alguien monstruoso o

enfermizo. Hasta los hombres más avanzados se sienten incómodos ante mujeres

así y actúan sin excepción en plan dominante. Por eso, Emma tiene claro que la

emancipación de la mujer será obra de la mujer misma:

El desarrollo de la mujer), su

libertad, su independencia, deben de surgir de ella misma, y es ella quien

deberá llevarlos a cabo. Primero, afirmándose como personalidad y no como

mercancía sexual. Segundo, rechazando el derecho de cualquiera que pretenda

ejercer sobre su cuerpo; negándose a engendrar hijos, a menos que sea ella

quien los desee; negándose a ser la sierva de Dios, del Estado, de la sociedad,

de la familia, etc., haciendo que su vida sea más simple, pero también más

profunda y más rica. Es decir, tratando de aprender el sentido y la sustancia

de la vida en todos sus complejos aspectos, liberándose del temor a la opinión

y a la condena pública. Sólo eso, y no el voto, hará a la mujer libre (7).

Sin embargo, aunque en lo

fundamental será difícil encontrar hoy alguna feminista que no esté de acuerdo

con lo que aquí se dice, en el último aspecto la posición de Emma careció de

cualquier proyección al margen de las huestes ácratas, entre las cuales destacó

también otra gran personalidad femenina llamada Voltairine de Cleyre (8). La

mayoría del feminismo militante nunca subestimó la importancia de la lucha por

un derecho que le permitió conocer, como diría Emmeline Pankhurst, “la alegría

de la lucha”, y sentar las bases de movimientos ulteriores. La mujer no habría

llegado a hacer las conquistas que ha hecho sin el sufragismo y sin la labor de

las socialistas en los partidos y sindicatos obreros. El punto más débil de

Emma fue su vanguardismo que sólo conectó con las masas precisamente en

aquellos momentos en que las luchas concretas cobraban alas a partir de una

pequeña reivindicación. . .

Fueron muy pocas las mujeres de

su época las que llegaron a repudiar el puritanismo como ella. Emma estaba

convencida de que el sexo era «tan vital como la comida y el aire”, y subrayó

la contradicción que existía en el hecho de que las mujeres fueran obligadas

por una parte a ser asexuadas y por otra, a vender su cuerpo a través del

matrimonio o la prostitución pública. Llegó a estas conclusiones no a través de

una sistematización teórica -aunque fue muy influida por Havelock Ellis y por

Margaret Sanger-, sino a través de una ardua experiencia conseguida cuando

trabajó en diferentes ocasiones como obrera y, sobre todo, cuando ejerció

durante algún tiempo como asistente sanitaria. En su inquieta vida, también

trató en múltiples ocasiones con «mujeres de vida fácil” en las que encontró no

pocas amigas que la apoyaron y la escondieron en momentos verdaderamente

difíciles cuando huía de la policía o de los pistoleros de la patronal

preocupados por sus denuncias de las injusticias laborales o de otros

problemas. Emma llegó a ver en estas mujeres una paradójica síntesis del

problema femenino:

No existe un sólo lugar donde la

mujer sea tratada sobre la base de su capacidad de trabajo, sino a su sexo. Por

tanto, es casi inevitable que deba pagar con favores sexuales su derecho a

existir, a conservar una posición en cualquier aspecto. En consecuencia, es

sólo una cuestión de grado el que se venda a un sólo hombre, dentro o fuera del

matrimonio o a muchos. Aunque nuestros reformadores no quieran admitirlo, la

inferioridad económica y social de las mujeres es la responsable de la

prostitución (9).

Con opiniones como ésta, no era

de extrañar que Emma pareciera una auténtica bestia negra a unas autoridades

puritanas e hipócritas. Un periodista diría que “fue enviada a prisión por

sostener que las mujeres no siempre deben mantener la boca cerrada y su útero

abierto”. El caso es que en cada conferencia o mitin que daba sobre la cuestión

de la mujer, las autoridades dudaban si encerrarla ya antes y si no lo hacían

es porque temían que podía ser peor por la campaña que se desataría en su

defensa. Mientras que llamó a las mujeres a no tener como objetivo el

matrimonio y a conseguir mejoras en las fábricas, o su propia determinación, la

cosa no pasó de unos días entre rejas, pero cuando el 23 de marzo de 1915,

delante de una amplia audiencia en el “Sunrise Club” de Nueva York, explicó

quizá por primera vez en la historia, cómo tenían que ser utilizados los

anticonceptivos, la paciencia policíaca alcanzó un techo.

Fue entonces arrestada ipso facto

y llevada a un juicio que se convirtió en un acto espectacular durante el cual

-no sin una contradicción por su parte- aprovechó magistralmente las

tradiciones democráticas revolucionarias de los «padres de la patria”

norteamericana para denunciar un poder que traicionaba sus propios dioses

democráticos cuando les convenía. Gracias a su brillante autodefensa el juez le

dio a elegir entre pasar quince días en un taller penitenciario o pagar una

multa de quince dólares. Como la ayuda en estos casos siempre era generosa,

Emma optó por lo segundo.

En Nueva York, Emma vivía

habitualmente en el bohemio «Greenwich Village”, tal como la muestra la famosa

película de Warren Beatty, Reds (10). Puede decirse que en la atmósfera de este

barrio se hallaba como un pez en el agua, y volvía a él siempre después de una

campaña política. Allí se encontraban amalgamadas las vanguardias estéticas,

morales y políticas, y Emma representaba junto con Berkman y el

italonorteamericano Carlo Tresca, el sector ácrata. El barrio era en ocasiones

la caja de resonancia de las campañas políticas de los radicales como en la

que, bajo la inspiración de John Reed y con el apoyo del dirigente de los IWW,

Dan Heywood, montaron una impresionante obra teatral en la calle que

representaba la terrible huelga de Patterson. Económicamente la obra fue un

fracaso, pero emocionalmente conmovió los cimientos del lugar.

Cuando estalló la Gran Guerra en

agosto de 1914, Emma empezó a trabajar con todas sus fuerzas contra la

intervención norteamericana en el conflicto y fundó junto con Reed, Berkman,

Tresca y otros amigos la Liga Antialistamiento que llegó a ser el centro

neurálgico de toda la agitación pacifista y antipatriotera. No pasó mucho sin

que fuera de nuevo detenida y juzgada al tiempo que las revistas que dirigía

con Berkman fueron cerradas e invadidas por la policía. Situada delante de los

jueces no tuvo inconveniente en declarar: “Ninguna guerra se justifica si no es

con el propósito de derrocar el sistema capitalista y establecer el control

industrial de la clase trabajadora” (11).

Por esta razón, insistió en otra

intervención, habían sido consecuentes haciendo propaganda antimilitarista

desde el inicio de sus vidas militantes, aunque, al contrario que el gobierno,

la Liga que representaban jamás había hecho nada contra la conciencia de nadie,

sólo desertaban los que no querían participar en una carnicería motivada por

intereses financieros. Esta vez, a pesar de todo el genio polémico de Emma, el

veredicto del tribunal fue más allá de la multa o la cárcel, y siguiendo los

dictados del gobierno de Wilson fueron obligados al destierro fuera del país.

Para Emma aquello era pura y simplemente un robo de su ciudadanía, pero

significaba más; era el fin de un período de una mayor flexibilidad

democrática. Cuando se enteró de la noticia un fiscal de Washington pudo

comentar con ironía: “Con la prohibición que se avecina y Emma Goldman que se

va, este país será muy monótono”.

El nuevo país al que iban a

encaminarse había sido el suyo de la infancia y ahora se encontraba bajo el

signo de una revolución que les llenaba de esperanzas. Seis días antes de la

Navidad de 1919 salían hacia su nuevo destino en el “Buford”, un desvencijado

navío militar. Emma y Alexander no compartían el estrecho criterio de muchos

anarquistas que reducían la revolución de Octubre a un golpe de Estado dado por

la izquierda. Para ellos, Octubre había sido la culminación de la revolución

rusa y miraban a los bolcheviques con ojos de buenos amigos y estaban en buena

medida convencidos de que éstos se habían apropiado de ciertas premisas

libertarias para proclamar que todo el poder debía de ser para los soviets, o

sea para los consejos de obreros, campesinos y soldados. Durante los primeros

tiempos, que coincidieron con una indescriptible guerra civil que destruiría

radicalmente las bases materiales de la revolución, ambos trabajaron junto con

los bolcheviques que se habían convertido en un Ejército Rojo disciplinado para

vencer. Durante este tiempo polemizaron con los anarquistas que se negaban a

colaborar y se establecieron un poco como un puente entre ellos y el poder

revolucionario. Esta actitud, fundamentalmente positiva, comenzó a cambiar al

final de la guerra cuando los bolcheviques fueron prohibiendo las diferentes

tendencias socialistas disconformes con su programa y sus métodos y fueron

enfrentándose a las revueltas campesinas y obreras con las armas. El punto

definitivo de su ruptura ocurrió en medio de los acontecimientos de Kronstadt

en marzo de 1921, en los que un grupo insurreccionado levantó la bandera de una

tercera revolución y los bolcheviques los reprimieron por medio de la fuerza”

(12).

Entre enero de 1920 y marzo de

1921, Emma y Berkman trataron de mediar contra las actuaciones represivas de la

Cheka, constituida según expresión de su máximo jefe Félix Dzherjinski, por

santos y canallas. Se entrevistaron sucesivamente con Lenin y Trotsky que

prometieron revisar algunos casos; con Máximo Gorky al que encontraron

apesadumbrado por su mala conciencia -se había opuesto inicialmente a la revolución-

y por el terrible analfabetismo del pueblo incapaz de asumir las

responsabilidades del poder con sus propias manos; con Alejandra Kollontaï que

les argumentó que en toda gran obra tenían que existir pequeños errores; con

los delegados de origen libertario del II Congreso de la Internacional

Comunista como Víctor Serge, Alfred Rosmer, Joaquín Maurín, etc., pero todo fue

prácticamente inútil. El caso de Maknó se sumó al de Kronstadt y la ruptura fue

tan radical que los dos se convirtieron en la principal fuente de las

acusaciones anarquistas contra el comunismo ruso.

En contra de los bolcheviques,

Emma vuelve su mirada hacia Kropotkin al que había conocido antes en un

Congreso anarquista. El “príncipe anarquista” que durante la Gran Guerra y en

la primera etapa de la revolución rusa había indignado a Emma por su actuación

pro-Entente y de apoyo al Gobierno provisional -Kerensky quiso hacerlo

ministro-, se encontraba ya agonizante y soñaba con una nueva Rusia

estructurada por comunas que organizarían la pequeña industria artesanal,

industrial y campesina que se federarían entre sí… Durante cierto tiempo y por

miedo de hacerle el juego al imperialismo que tenía cercado el «país de los

soviets”, ninguno de los dos escribió nada para el gran público, pero en 1922

decidieron hacerlo. En uno de sus trabajos, Emma escribe:

Quizá la revolución de Rusia

nació ya sentenciada. Llegando arrastrada por los cuatro años de guerra, que

habían aniquilado sus mejores valores y devastado sus mejores y más ricas

comarcas, es posible que la revolución no hubiese tenido suficientes fuerzas

para resistir los locos arrebatos del resto del mundo. Los bolcheviques afirman

que fue culpa del pueblo ruso que no tuvo suficiente perseverancia para

resistir el lento y doloroso proceso de cambio operado por la revolución. Yo no

creo eso y aceptando que esto fuese cierto, yo insisto, sin embargo, en que no

fueron tanto los ataques del exterior como los insensatos y crueles métodos que

en el interior estrangularon la revolución y la convirtieron en un yugo odioso

puesto sobre el cuello del pueblo ruso. La política marxista de los

bolcheviques, alabada en un principio como indispensable a la revolución para

ser abandonada después de haber introducido el descontento, el antagonismo y la

miseria, fueron los verdaderos factores que destruyeron el gran movimiento e

hicieron perder la fe del pueblo (13).

Su profunda aversión al

bolchevismo llevó a Emma a no distinguir en su interior el más mínimo matiz. De

esta manera, cuando tenían lugar los llamados “”procesos de Moscú”, no dudó en

escribir un panfleto contra Trotsky que tenían un título bastante explícito:

Trotsky habla demasiado. Para ella, éste no había hecho otra cosa que preparar

el camino de Stalin y calificó -junto con la CNT- a los “procesos” como un mero

ajuste de cuentas entre “autoritarios”. Durante la guerra civil española llegó

a hablar de “contrarrevolución marxista” para definir la política estalinista,

y solamente cuando la represión se abatió contra el Poum trató

(paradójicamente) a Andreu Nin y a sus compañeros de “verdaderos bolcheviques”.

El nuevo exilio de Emma Goldman

estuvo lejos de ser dorado. No pudo volver a los Estados Unidos hasta después

de muerta y las cancillerías europeas, temerosas de su fama de agitadora, le

negaban sistemáticamente un visado. No obstante, aún pudo palpar por última vez

la miel de la fama y de la simpatía de las masas cuando un mitin suyo en Canadá

congregó a veinticinco mil personas. Después de muchas tentativas consiguió un

albergue en Inglaterra gracias a los esfuerzos de la izquierda laborista, en

particular a Harold Laski, teórico de la “revolución consentida” con el que

tuvo amistad aunque no llegara obviamente a comulgar con sus ideas.

En 1931 escribió su autobiografía

Living my life (Vivir mi vida) que será un gran éxito editorial internacional y

que representa su mayor esfuerzo literario.

Pero a pesar de este triunfo

personal, aquella fue una mala época para Emma. En Inglaterra no podía

intervenir en la política y se encontraba por primera vez desarraigada, sin un

campo de acción donde proyectarse. Se encontraba profundamente deprimida cuando

le llegó la terrible noticia de que su compañero incondicional Alexander

Berkman se había suicidado en París. Berkman estaba al parecer muy enfermo y

muy desalentado por graves problemas con su nueva compañera, además el clima de

tensiones y desavenencias entre los anarquistas rusos en el que la tensión

resultaba insoportable. Cuando llegaron las noticias de la guerra y la

revolución española, Emma comentó que igual que ella Berkman hubiera renacido

con entusiasmo.

A pesar de toda las clases de

obstáculos que le ponían las autoridades británicas, Emma no pudo permanecer

totalmente alejada de unos acontecimientos que parecían confirmar sus

convicciones de que una revolución anarquista era posible. Aunque no pudo

instalarse en España como era su deseo logró arreglar las cosas para poder

efectuar tres largas visitas. En una de ellas visitó con entusiasmo el frente

de Aragón, conoció las experiencias comuneras y departió animadamente con

figuras del anarquismo como Durruti que la causó una honda impresión.

Aunque el idioma era una barrera

difícilmente franqueable para actuar en el escenario español, se esforzó a

pesar de las prohibiciones del gobierno inglés en fomentar la solidaridad con

los combatientes. Su admiración por la valentía y el entusiasmo de sus

compañeros españoles no le llevó como a otros ilustres anarquistas extranjeros

a plegarse ante la orientación política de la CNT-FAI. No comprendía ni admitía

que los anarquistas pudieran colaborar con los republicanos y con los

comunistas en unas tareas gubernamentales que iban en contra de la revolución

que sus bases militantes estaban llevando a cabo. Se encontraba ante este

problema bastante sola y se sintió internamente dividida entre sus convicciones

y sus simpatías. Por un lado estaba persuadida de que en un mundo que se

derrumbaba a su alrededor no había más salida que la anarquía, pero por otro

intentaba comprender y veía que los dirigentes anarcosindicalistas aunque no

actuaban en “provecho propio” y “eran demasiado humanos”, no por ello podía

dejar de denunciar una política “rayana con el oportunismo” y planteó sin éxito

sus desavenencias en la Internacional Libertaria, aunque nunca hizo una crítica

sistemática y rigurosa.

La derrota de la revolución y de

la República española cerraron el tiempo que se había dado por delante de su

compañero y el 17 de enero de 1940 una hemorragia cerebral le causó la muerte.

Con ella moría en cierta medida, toda una época; moría una mujer que sería la

más alta expresión del feminismo libertario cuyos frutos sobrepasarían el campo

de la anarquía y extendería su influencia entre todas las ramas del feminismo

radical.

Por Pepe Gutiérrez-Álvarez para

Kaosenlared

NOTAS

(1) Johann Most, célebre y

controvertido anarquista alemán (Augsburg, Alemania, 1846-Cincinnatti, USA,

1909), que extendió sus actividades por su propio país, Austria, Inglaterra y

Estados Unidos. Algunos historiadores lo equiparan como profeta a Bakunin y

Kropotkin, aunque la mayoría lo ven como un turbio representante del

terrorismo. Richard Drinon lo describe como un personaje que «llegó a

convertirse en una figura verdaderamente trágica, en una “criatura de Andreiev,

a quien todos abofeteaban: no querían aceptarlo en ningún trabajo por temor a

que su rostro ahuyentara a los clientes; las muchachas y las mujeres rechazaban

con repugnancia sus intenciones y, finalmente, la prensa, en especial la

norteamericana, utilizaba la cara barbuda de Most, coronada por una mata de

pelo, como modelo para la caricatura del anarquista que lleva la bomba bajo el

brazo». Hijo de una familia pobre, Most tuvo una enfermedad que duró cinco

años, y después de una intervención quirúrgica le deformó para siempre el

rostro. Lo maltrataron una madrastra cruel y el no menos cruel patrón que lo

tenía como aprendiz. Se educó con su propio esfuerzo y se hizo zapatero. Como

«compagnon» viajó por toda Alemania, Austria, Italia y Suiza. Fue en este

último país donde se adhirió a la AIT.

En el verano de 1869, fue

encarcelado en Viena, debido a una soflama revolucionaria. Un año después de

haber participado en la organización de una manifestación pública en demanda de

la libertad de palabra y de reunión, fue sentenciado a cinco años acusado de

«alta traición». Después de algunos meses de prisión, fue indultado y expulsado

de Austria. En Alemania tomó parte en el partido socialdemócrata. Fue elegido

en 1874 diputado socialista en el Reichstag. En 1880, cuando la Ley contra los

socialistas, se refugió en Inglaterra (algunos de sus adversarios anarquistas

achacan a esta frustración de su carrera parlamentaria su inclinación

bakuninista). Bastante radicalizado, funda Freiheit (Libertad), en abierta

polémica con el órgano oficial del SPD, Sozialdemokratic. Es expulsado por

indisciplina, y evoluciona hacia el anarquismo. Most ayuda a crear algunos

núcleos minoritarios en Alemania, y contribuye a que los «jóvenes socialistas»

y la facción de izquierda del socialismo austriaco, evolucione hacia el

anarquismo. En 1881 pasó seis meses de cárcel debido a un artículo en el que se

mostraba un entusiasta de la táctica nihilista que acababa de ejecutar al zar

Alejandro II. Esta confianza en la violencia le llevó a escribir a menudo cosas

como la siguiente: «¡La dinamita! El mejor de los inventos. Introdúzcanse

varios kilos de esta preciosa sustancia en un tubo, obtúrense ambos extremos,

métase un dedal provisto de mecha, colóquese junto a un grupo de los ricos

parásitos que viven del sudor de otras frentes y préndase fuego a la mecha. El

resultado es de lo más maravilloso y reconfortante… Medio kilo de esta

excelente sustancia basta para hacer saltar por los aires a unos cuantos

explotadores; ¡no lo olvidéis!».

No era Inglaterra entonces un

terreno propicio para la vehemencia de Most y entonces emigró a los Estados

Unidos. Su entrada en la escena norteamericana no pudo ser más apoteósica. Fue

recibido con un mitin multitudinario y en poco tiempo, se puso a la cabeza de

las dispersas huestes libertarias —compuestas primordialmente por emigrantes

europeos y consiguió arrancar una importante fracción de las filas socialistas

a través de varios debates públicos donde impuso su talla como polemista y

orador. El medio primordial de la influencia de Most en Norteamérica fue la emigración

que hablaba en alemán. Con la colaboración de Albert Parsons y de August Spies,

Most redactó el famoso Manifiesto de Pittsburg, en el que se limita a

reproducir esquemáticamente algunas de las ideas motrices de Bakunin. En primer

lugar —y no es casualidad— el Manifiesto dice que «debía de destruirse por

cualquier medio el orden social existente»; en segundo término postula la

necesidad de organizar la producción siguiendo el esquema colectivista de su

maestro y, en tercer lugar, exigía el «libre intercambio de productos

equivalentes por y entre organizaciones productoras no lucrativas, sin

mediación del comercio». Su ideario incluía además el federalismo, las

cooperativas de producción, pero sobre todo insistía en la rebeldía permanente

y por cualquier medio. Most se mostró largamente reacio a los planteamientos

comunistas de Kropotkin.

Siguió publicando Freiheit, así

como algunos folletos como La peste religiosa (1883), La bestia propietaria, La

sociedad libre, donde desarrolla su concepción más personal del anarquismo y en

1899 muestra de su conversión al comunismo publicando El comunismo libertario.

Ya 1891 había publicado en alemán el libro de Bakunin Dios y el Estado. En

1897, Most se hizo cargo de otro periódico, el Diario de los Trabajadores. En

1886, después de los sucesos de Haymarket, una de sus editoriales incendiarias

le llevaron de nuevo a la cárcel, esta vez a la penitenciaria de Blakwell,

Nueva York. Poco después lo descubrió Emma Goldman, que se sintió fascinada por

su fulgurante personalidad. Él se sintió idolatrado y quiso tenerla a su

servicio. Lo «único que le importa, dice, es tener cerca a su mujercita».

Cuando demuestra su independencia, Most se siente traicionado. En 1891 Emma se

aproximó a los adversarios de Most dentro del movimiento, al grupo «Autonomy»,

en el que Joseph Peukert tenía el papel más activo. Este grupo criticaba a Most

por su tendencia conspiradora y autoritaria. En tanto que Emma Goldman se

insertó en un movimiento crítico y radical muy amplio, Most siguió aferrado a

su ámbito germano y fiel a los métodos violentos y conspirativos. Nunca llegó a

ejercer una influencia social organizada. Siguió luchando con su periódico

hasta que la muerte le sorprendió durante una gira de agitación. Su figura

atrajo la imaginación de Henry James que lo inmortalizó como el misterioso

Hoffdahl de su obra La princesa Casamissima. Rudolf Rocker escribió una

biografía suya, Joham Most. La vida de un rebelde (La Protesta, Buenos Aires,

1927).

(2). Cf. Living my life (hay una

traducción castellana editada por la Fundación Anselmo Lorenzo en dos

volúmenes). A considerar también: Emma Goldman. Anarquista de ambos mundos,

Campo abierto, ed. Madrid, 1978 (hay una edición Laia de Barcelona con otro

subtítulo: Una anarquista en la tormenta del siglo). Otra biografía suya es la

de Richard Drinon Rebelde en el paraíso, Ed. Americalee, Buenos Aires, 1960.

(3). Cf. Cinco mujeres contra el

zar, Ed. ERA, México, 1981.

(4) El primero de mayo de 1886

los trabajadores de máquinas agrícolas de McCormick de Chicago se declararon en

huelga para obtener una jornada de trabajo de ocho horas. El día tres con

ocasión de un mitin solidario la policía cargó contra los trabajadores,

entonces fue cuando una bomba anónima estalló causando cuatro muertos y una

veintena de heridos. La administración americana, a falta de culpable conocido,

quiso hacer un escarmiento contra el movimiento obrero y tras un juicio

fantoche asesinó a los organizadores de un Congreso anarquista celebrado en las

proximidades, en Pittbourg, aunque ninguno de los inculpados estuvo en el

mitin. Su voluntad de ser enterrada junto a los «mártires de Chicago» fue

respetada por la administración Roosevelt.

(5). León Czolgosz se había

acercado a Emma en una ocasión pero sus amigos sospecharon de él. Era muy

posible que hubiera realizado el atentado para hacerse valer en el medio

anarquista más radical.

(6). Prólogo de Tráfico de

mujeres y otros ensayos sobre el feminismo, Ed. Anagrama, Barcelona, 1977, p.

14. Algunos de sus escritos (Amor y matrimonio, La tragedia de la emancipación

femenina, fueron publicados por las Mujeres Libres.

(7). Ibidem, p.18.

(8). “La más bella flor de esa

evolución libertaria -de los demócratas de izquierda- entre americanos que, sin

preocuparse de las escuelas socialistas y anarquistas europeas, trataban

simplemente de combinar al máximo de libertad, de solidaridad y de sentimientos

revolucionarios como abnegados para los trabajadores explotados, para las

mujeres enfeudadas a las costumbres de la familia, para la humanidad sometida a

los gobernantes fue Voltairine de Cleyre (1886-1912) inspirada sus comienzos

por el libre pensamiento, el martirologio de Chicago y las ideas e impulsiones

de ayer, D. Lum (1839-1893), pero llegada durante sus veinticinco años de

actividad a una concepción de la anarquía que fue tal vez la más amplia,

tolerante, y además seria, reflexiva, que conocemos al lado de Eliseo Reclús.

En su conferencia sobre la anarquía dada en Filadelfia de 1902, explica las

diversas concepciones, la individualista, la mutualista (Lum), las

colectivistas, la comunista en perfecta igualdad y explica las diferencias por

los ambientes y personalidades donde han nacido. Si se hubiera dado siempre en

esta posición, cuántas animosidades estériles nos habrían sido ahorradas!” Max Nettlau,

Historia de la anarquía, Ed. Zafo, Barcelona, 1978. Cuando un senador

reaccionario dijo que daría gustosos mil dólares por disparar a bocajarro

contra un anarquista, Voltairine se ofreció como blanco.. Esto fue lo que hizo,

ser el blanco de un pistolero, seis años más tarde y quedó desde entonces

maltrecha. Sin embargo, ella no quiso llevar al autor a los tribunales.

(9) Tráfico de mujeres, Pág. 38.

(10) Quizás uno de los aspectos

positivos de esta película sea su colaboración al redescubrimiento de Emma que

empero, aunque muy bien interpretado por Mauren Stapleton, aparece extrañamente

como una mujer solitaria, sin Berkman y bastante cortada de su contexto real de

intervención. Sobre Reds me permito señalar mi trabajo sobre la película

aparecido en la antología de John Reed titulada Rojos y Rojas (Ed. Intervención

cultural/El Viejo Topo, Barcelona, 1999).

(11). Esta fórmula era la

defendida por los teóricos del «Industrial Worker of World”, de inspiración

marxista. Se trataba de una dictadura del proletariado basada en los sindicatos

y el control obrero de las industrias.

(12). Una versión bastante

detallada y reflexiva sobre estos acontecimientos es la de Paul Avrich,

Kronstadt 1921, Ed. Proyección, Buenos Aires. Avrich demuestra que: a) los

ocupantes de la fortaleza no eran anarquistas y querían unos soviets sin

bolcheviques; b) que los blancos deseaban fervientemente su victoria; c) que

los bolcheviques no tuvieron más remedio que intervenir. Me remito a los

artículos sobre la cuestión aparecido en Kaos.

(13). Dos años en Rusia, Pequeña

Biblioteca, Mallorca, 1978, págs. 27-28. Berkman publicó tres pequeños libros

sobre el tema: La rebelión de Kronstadt, El mito bolchevique y La revolución

rusa y el Partido Comunista. Emma Goldman igualmente trata ampliamente el tema

en su autobiografía.

Fuente: http://www.elciudadano.cl/2010/06/27/23928/emma-goldman-la-mujer-mas-peligrosa-del-mundo/