Laura Vicente

Art铆culo de la historiadora Laura Vicente en su blog “Pensar al Margen” coincidiendo con el 81 aniversario de la muerte de la gran anarquista Emma Goldman

http://pensarenelmargen.blogspot.com/2021/05/emma-goldman-y-el-placer-de-vivir-81.html?m=1

Emma Goldman muri贸 en Toronto el 14 de mayo de 1940, estaba a punto de cumplir 71 a帽os. Su vida fue un torbellino de experiencias y de compromisos, vivi贸 la vida de forma apasionada, diversa y contradictoria. Ella misma dijo en su autobiograf铆a que 芦estaba hecha de diferentes madejas, cada una diferente a la otra en tono y textura禄, no se defin铆a a trav茅s de una sola identidad, o 芦madeja禄, sino que su vida la compon铆an muchas identidades que ella trataba de hacer convivir.

Para Emma Goldman el placer de vivir era tan acuciante como el de luchar por la causa (con min煤scula). Cuando Emma Goldman ten铆a veinte a帽os, un muchacho muy joven le reconvino por la frivolidad de bailar, ya que eso 芦no era propio de un agitador (鈥), indigno de una persona que estaba en camino de convertirse en alguien importante en el movimiento anarquista禄. Seg煤n este hombre su frivolidad 芦solo har铆a da帽o a la Causa禄. Ella, indignada por esta intromisi贸n en sus asuntos, le espet贸 que 芦estaba cansada de que me echaran siempre en cara la Causa. No cre铆a que una Causa que defend铆a un maravilloso ideal, el anarquismo, la liberaci贸n de las convenciones y los prejuicios, exigiera la negaci贸n de la vida y la felicidad禄.

Para ella bailar trascend铆a el hecho mismo de moverse al ritmo de la m煤sica, era un acto de libertad, el derecho a expresarse libremente y a que todas las personas pudieran acceder a las cosas bellas. Una encarnaci贸n de la libertad en el cuerpo que pod铆a moverse libremente, s铆ntoma de una vida llena de alegr铆a y vitalidad frente a la vida severa e intimidatoria, sin color ni calidez, la vida represiva que impon铆a el capitalismo (y el comunismo que vivi贸 ella entre 1920-1921).

Emma Goldman ten铆a un peque帽o programa personal de lo que era importante para ella en la vida: empat铆a, alegr铆a, calidez, color, lugares de encuentro y de debate (para poder charlar, comer con las amistades o compa帽eros/as, bailar, recibir y regalar flores, leer, ir al teatro, etc.), en definitiva, disfrutar de la vida. Un programa que sustenta ese lema que se le ha atribuido: 芦SI NO PUEDO BAILAR, TU REVOLUCI脫N NO ME INTERESA禄.

Y adem谩s estaban las otras 芦madejas禄: el activismo anarquista que la llev贸 a la c谩rcel en numerosas ocasiones, la p茅rdida de la ciudadan铆a estadounidense y de todo por lo que hab铆a luchado en Estados Unidos (inclu铆a la revista que fund贸 en 1906) por enfrentarse desde el antimilitarismo a la I陋 Guerra Mundial, su condici贸n de ap谩trida tras salir de la Rusia revolucionaria por no cerrar los ojos ante el autoritarismo y la represi贸n del Partido Bolchevique y tantas otras experiencias que iban en contra direcci贸n de su deseo de disfrutar de la vida.

Intent贸 hacer compatibles todas las 芦madejas禄, en su b煤squeda de la autonom铆a mir贸 el mundo que la rodeaba de un modo diferente, volviendo visible lo imperceptible y sensible lo indiferente. Puso en cuesti贸n el mundo que la rodeaba, rompi贸 con los determinismos sociales, morales y culturales, busc贸 alternativas entre la pluralidad de 芦lo posible禄 e hizo sus elecciones.

驴A煤n hay quien considera que Emma Goldman no merece la categor铆a de gran pensadora del anarquismo?

Laura Vicente