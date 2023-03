–

El s谩bado 25 de febrero les integrantes de la Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda llevaron a cabo el Abrazo al matorral ribere帽o junto con vecines y otras organizaciones, en defensa del humedal de la costa de Bernal, en el sur del conurbano bonaerense. A la tradicional caminata desde Caseros y Espora hasta el R铆o de la Plata, se le sum贸 una feria literaria, una nueva presentaci贸n del libro 鈥淏osque Nativo鈥, la percusi贸n y m煤sica de un grupo de candombe, una muestra fotogr谩fica y proyecci贸n de videos, en memoria de dos vecines e integrantes de la asamblea. Compartimos las reflexiones de la Asamblea en una jornada cargada de emoci贸n y lucha.

En defensa de los bosques y humedales

Calor agobiante se siente el 煤ltimo s谩bado de febrero. Sin embargo, la brisa proveniente del R铆o de La Plata no cesa en el frente costero de Bernal. Desde la playa se observa la ciudad de Buenos Aires, y de a poco, las nubes van tapando el sol de la tarde. Un abrazo al matorral ribere帽o fue convocado ese d铆a por les integrantes de la Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, espacio de vecines y organizaciones de ambos distritos que defienden el Bosque Nativo y protegen la Reserva Natural de la privatizaci贸n de la ribera. La recorrida por el humedal costero se realiza desde hace ya m谩s de trece a帽os.

La actividad tuvo una carga emocional importante, ya que adem谩s de conocer y reconocer el humedal, se pens贸 un recuerdo colectivo en memoria de dos personas que fueron parte del grupo, Nieves y Dar铆o. Comenzamos a llegar frente al r铆o luego de una caminata, que sali贸 desde la esquina de Caseros y Espora, a pocas cuadras del centro de Bernal, y que recorre un hilo de f谩bricas cuyos desechos van directamente al R铆o de La Plata. En otro tramo, una vez cruzado el puente en la subida a la autopista Buenos Aires 鈥 La Plata, se puede apreciar las parcelas del relleno sanitario de la Coordinaci贸n Ecol贸gica 脕rea Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la zona de la ribera amenazada por la urbanizaci贸n, la contaminaci贸n, los rellenos y el desmonte, como se puede ver en el video 鈥淯n minuto por el Buen Vivir鈥 del grupo Cronopias en vivo.

Nos reunimos en torno a unos troncos que permit铆an sentarnos al lado de las azucenitas del rio florecidas, y prontamente se fue armando un sitio agradable para compartir mates, hojear libros de la feria literaria de Pajarita Cantora, tomar textos de la mesa de publicaciones, ver mapas de los distintos conflictos ambientales en la regi贸n, para luego sentir el retumbe de los tambores. Una proyecci贸n de videos se preparaba para m谩s tarde.

Nieves y Dar铆o presentes 隆ahora y siempre!

Dar铆o no era vecino m谩s del lugar, se cri贸 all铆 y lo amaba. Sacaba fotos del amanecer en el rio, de las plantas, de los animales. Escrib铆a textos analizando la realidad que nos toca vivir y expresaba sus sentires con la potencia de la poes铆a. Ese legado, fotogr谩fico y escrito, fue parte de la muestra de materiales que sus amigues y familiares nos compartieron con amor.

Nieves Baldaccini, referida por sus compa帽eres como una de las militantes m谩s importantes del conurbano bonaerense, formadora de varias generaciones como docente y asamble铆sta. Compa帽era hist贸rica, hablaba sobre los humedales en las caminatas, le dedic贸 el cuerpo y el coraz贸n a la causa en la defensa de los bienes comunes.

En conversaci贸n con les integrantes de la asamblea, pronto surgieron algunas inquietudes y reflexiones, que se expresaron de modo colectivo.

鈥 Las caminatas se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Nieves y Dar铆o las impulsaban, participaban y hoy su recuerdo est谩 impregnado en la iniciativa

鈥 Las caminatas responden a una consigna fundacional que es 鈥渃onocer para defender鈥. No se puede defender lo que no se conoce. Es una consigna que atraviesa a muchos colectivos que hace d茅cadas le ponemos el cuerpo a problem谩ticas territoriales similares, tanto en los distritos costeros como en humedales dentro del continente. A partir de la consigna, a su vez, se nos fue construyendo en el andar el proyecto Aula Viva, que entiende el humedal costero como una zona de aprendizaje, de observaci贸n, sistematizaci贸n y transmisi贸n de saberes que s贸lo brotan de la experiencia sensorial, de transitar, de estar. El homenaje a Nieves y a Dar铆o es reciente y ser谩 permanente, porque sus casos nos han puesto de frente a la terrible contundencia de la realidad: el extractivismo urbano no s贸lo arrasa los bienes comunes, sino que tambi茅n puede destruir la salud y la vida. Nieves y Dar铆o: 隆presentes!

Compartir experiencias, nutrirse de las luchas

El sonido de los tambores de Onda Verde Candombe y Percusi贸n nos atrapa, nos envuelve, nos invita a ser une con el ritmo. El baile nos alegra y nos libera, renueva fuerzas y energ铆as.

Nos dispersamos por los senderos, recorriendo el frente costero. Alguien de la asamblea trae bolsas de residuos y prontamente nos disponemos colectivamente a levantar la basura que encontramos. Mayoritariamente bolsas, envases, botellas de pl谩stico, que sabiamente el r铆o devuelve a la costa y que dolorosamente vemos hundido en la tierra. Residuos pl谩sticos que vamos a dejar en gran cantidad en uno de los volquetes receptores.

En una ronda nos presentamos, integrantes de diferentes asambleas y espacios, como el Foro Regional en Defensa del R铆o de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, Reserva Natural Laguna de Rocha, Pulm贸n Verde Esperanza, de Virrey del Pino, La Matanza y S.O.S. Humedales de Escobar. Cada intervenci贸n tendi贸 a describir las distintas realidades ambientales, pero la misma intenci贸n de confluir en unidad frente a los extractivismos.

鈥 驴Cu谩l es la principal lucha que est谩n llevando a cabo ahora como asamblea?

鈥 No, no se puede responder as铆 en t茅rminos lineales. La lucha es fuertemente desigual y completamente din谩mica. Tuvimos que aprender a funcionar multisectorialmente, multidisciplinariamente y llevando adelante, en paralelo, m煤ltiples tareas relacionadas con la divulgaci贸n para despertar voluntades, el registro de situaciones para la denuncia, el manejo de los ecosistemas para su preservaci贸n y desarrollo real, tratando hoy por hoy de dejar en evidencia lo m谩s r谩pido posible, los subterfugios que se usan para mostrar la fachada de una relaci贸n 鈥渁migable鈥 o 鈥渟ustentable鈥 que en realidad busca justificar tradicionales proyectos de uso de suelo con toda su destrucci贸n articulada en funci贸n de generar negocios a partir de la concentraci贸n los bienes comunes como agua, aire y suelo.

鈥 驴Con qu茅 otros grupos se relacionan en esta lucha?

鈥 En este caso tambi茅n hay que aclarar que no puede darse una respuesta un铆voca y lineal porque los grupos mutan, el tejido social en reconstrucci贸n respira, se mueve, cambia todo el tiempo, como el suelo ribere帽o, que es de arena y se modifica por acci贸n de las crecidas de los r铆os. Hoy por hoy hay numerosos grupos, en todos los distritos, en puntos distantes del conurbano consciente, con los cuales podemos compartir una causa com煤n y un universo de criterios afines para encarar la lucha. Lo que siempre resaltamos es la condici贸n de 鈥渁partidaria鈥 de 茅sta causa. Hay que aprender a discernir entre una vocaci贸n genuina de progreso de conciencias y una vocaci贸n encubierta que en realidad brota de intereses que pueden ser ingenuamente egoc茅ntricos, pero tambi茅n pueden ser especulativos, verticalistas y corporativos, que muestran una cara pero en realidad buscan otros logros.

隆No a la entrega de la costa! Si al Bosque Nativo

Al caer la tarde, y ya empezar a asomar la luna, comenz贸 la proyecci贸n de videos. En pantalla gigante se pod铆a ver noticieros de medios alternativos y comunitarios cubriendo distintas movilizaciones de las asambleas ambientales. En ellos podemos ver a Nieves en una entrevista y el aplauso es estruendoso. Surge nuevamente la toma de la palabra y el intercambio, el recuerdo y el homenaje. Se presenta nuevamente el libro Bosque Nativo, el cual se puede adquirir a trav茅s de las redes sociales de la Asamblea.

鈥 驴Pueden contar un poco la gesta del libro Bosque Nativo?

鈥 El libro Bosque Nativo surgi贸 de charlas entre Vanina Santy (la autora, investigadora comprometida con la causa) y Nieves (nuestra compa que falleci贸 recientemente), como forma de visibilizar el bosque nativo y sus ecosistemas asociados y en pos de generar un documento que quede para la posteridad y sirva para proteger y difundir la existencias de estos ecosistemas, con todas sus facetas.

鈥 驴Qu茅 otra cosa desean destacar de la actividad Abrazo al matorral?

鈥 Que hay que repetirla. Lograr que se entienda la importancia de 茅ste ecosistema asociado al humedal ribere帽o y su valor en pos del buen vivir de toda la poblaci贸n.

Concluye la jornada y siento que no termina ah铆. Me quedo con el recuerdo del viento y las nubes tapando la luna. Me quedo con la frase que les compa帽eres relatan que dec铆a Nieves: Las fuerzas universales est谩n de nuestro lado. Me quedo con la foto del sol saliendo del r铆o que sac贸 Dar铆o. Me quedo con el abrazo al matorral ribere帽o.

Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda en las redes:

https://www.facebook.com/noalaentregadelacostaQA

https://www.instagram.com/noalaentregadelacosta_qa/

Fueron mencionades en esta cr贸nica ribere帽a:

Cronopias en vivo https://www.instagram.com/p/CpNOTy-DOLj/

Pajarita Cantora https://www.instagram.com/pajaritacantora.libros/

Onda Verde Candombe y Percusi贸n

https://www.instagram.com/ondaverdecandombe/

Foro Regional en Defensa del R铆o de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente https://www.instagram.com/fororioplata/

SOS Humedales Escobar https://www.instagram.com/soshumedalesescobar/

Pulm贸n Verde Esperanza https://www.instagram.com/pulmon.verde.esperanza.arg/