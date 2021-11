–

Recientemente, el Banco de Espa帽a ha publicado un informe titulado 芦Los efectos del Salario M铆nimo Interprofesional en el empleo: nueva evidencia para Espa帽a禄 de la serie 芦Documentos Ocasionales禄.

A partir del 1 de enero de 2019, el SMI se increment贸 un 22,3% pasando de 736 euros mensuales a los 900 euros, en ambos casos con 14 pagas. Este aumento origin贸 una amalgama de titulares sobre sus posibles efectos en el empleo. En dicho informe, el Banco de Espa帽a destaca que el impacto de la subida del SMI se concentr贸 en el colectivo de trabajadores con bajos salarios mermando la creaci贸n de empleos, no tanto en la destrucci贸n de los ya existentes. Atribuir la reducci贸n de empleos a la subida del SMI es un brindis al sol que tiene mucho de panfletada ideol贸gica y poco de informe t茅cnico.

En 2019, el Gobernador del Banco de Espa帽a recibi贸 una retribuci贸n bruta que super贸 los 180.000 euros, sin contar los complementos personales que le puedan corresponder. Ah铆 entran unos cuantos salarios m铆nimos interprofesionales.

Al siguiente d铆a de la publicaci贸n del informe, repasando las p谩ginas digitales de algunos medios locales de comunicaci贸n, me topo con el titular de que el equipo de f煤tbol 芦X禄 ofrece al jugador 芦Y禄 2 a帽os de contrato y 2,5 millones de euros por campa帽a. Aunque, en principio, no tenga nada que ver, me resulta imposible no acordarme del informe del Banco de Espa帽a. En esa cifra caben muchos salarios m铆nimos interprofesionales.

Dejo volar la imaginaci贸n y, abriendo el abanico para la iron铆a, me pregunto si el impacto que tiene en el empleo la circunstancia de que muchas personas puedan acceder a un SMI es rese帽able, de manera 芦negativa禄, en un informe y no el hecho de que pocas personas puedan alcanzar una retribuci贸n equivalente a una cuantiosa cantidad de salarios m铆nimos interprofesionales.

驴Son aspectos comparables? Desde la perspectiva de un te贸rico en Econom铆a ni lo s茅, ni me importa; solo me preocupa el descaro con el que se fija la diana de la responsabilidad en las capas m谩s vulnerables de la poblaci贸n como si la precariedad sociolaboral brotase de forma espont谩nea, cual amapola, y, de esta manera, centrar la culpabilidad en quienes sufren la desventaja de unas condiciones desiguales a la hora de enfrentarse a la b煤squeda de una vida digna. La empat铆a es la caracter铆stica previa, necesaria e imprescindible para desenterrar la solidaridad.