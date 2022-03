–

De parte de Indymedia Argentina March 2, 2022

Es URGENTE encontrar a LICHITA, la queremos en su escuela, en los brazos de su madre, con sus hermanas, su familia y amigxs. Pasaron 15 meses desde la última vez que fue vista con vida por su tía Laura Villalba, en el departamento de Concepción, en el norte paraguayo dónde operan militares de la FTC, Fuerza de Tarea Conjunta, responsables del asesinato de sus 2 primas, Lilian y María de 11 y 12 años, presentadas como guerrilleras en todos los medios, vociferando el asesinato de 2 niñas como un “operativo exitoso” por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, el pasado 2 de septiembre del 2020.

¿POR QUÉ EL ESTADO PARAGUAYO NO LA BUSCA, NI PERMITE QUE LA BUSQUEMOS A LICHITA?

Nos preguntamos ¿Dónde está Lichita? hace 15 meses. El estado Paraguayo es responsable de su desaparición forzada, por eso no la busca, criminaliza a sus familiares y a quienes nos organizamos para encontrarla, quienes denunciamos el actuar de un estado infanticida y terrorista. El mismo estado que mantiene presa en una causa armada a su tía Laura Villalba, así como no concede la Libertad a su madre, Carmen Villalba, que hace 7 meses compurgó de punta a punta su condena de 18 años, sufriendo una condena inconstitucional, no solo jurídica, sino una condena política.

No nos vamos a cansar de gritar: ¡Viva se la llevaron, viva la queremos! LICHITA, con toda la fuerza que nos da tu ternura y coraje te buscamos.

EN LA SEGUNDA HOJA DE SU DIARIO, EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 ESCRIBÍA LICHITA:

“Hace tiempo que no vienen, quiero volver a verte a ti mi bella mamita. Siempre a ti se dirigen todos mis escritos, espero que algo suceda de mi para ti. No hay buenas noticias. Tengo esperanzas si consigo agua y resisto. Seguro que un día me encontrarán. Estoy preocupada por ellas, ojalá esté bien mi hermanita y mi prima. Tía fue ayer a buscarlas pero todavía no regresa. Espero que esté bien. Eres mi razón de vivir mamá. Hoy es martes 1 de diciembre, bello mes de estar contigo. Me siento mal pero intento superar. Hace días que no vienen y no tengo qué comer, ojalá venga alguien. Ayer me convencí que les pasó algo, pero tengo esperanza de que sólo se perdieron. Nada tiene sentido, quiero despertar de esta pesadilla que cada vez parece más real. Estoy preocupada por tía. Cierro los ojos y ella está ahí y me dice que no estoy sola, pero todo cambia en cuanto los abro. Ojalá sea un día con suerte. Besos, te amo”

✊ ¡Aparición con vida de Lichita!

✊ ¡Justicia por Lilian y María Carmen!

✊ ¡Libertad para Laura y Carmen Villalba!

✊ ¡Juicio y Castigo a los verdaderos responsables!

✊ ¡Sin LICHITA, no hay Ni Una Menos!

✊ ¡El estado Paraguayo es responsable!

Fuente: https://agenciaparalalibertad.org/iniciaron-las-clases-pero-nos-falta-lichita-en-la-escuela-provincial-tecnica-n-10-de-puerto-rico-misiones