–

De parte de Indymedia Argentina February 17, 2023 201 puntos de vista

Como preludio de los tiempos electorales que se avecinan, una oleada punitivista parece haber llegado para quedarse. La administraci贸n medi谩tica de la indignaci贸n social a partir del caso B谩ez Sosa, Lucio, y la doble vara con los asesinatos de Nayla y la polic铆a de la Ciudad asesinada en el subte porte帽o. 驴Ad贸nde vamos con las picanas Taser y el pedido por recrudecer lo que ya es un infierno, las c谩rceles?

La campa帽a pol铆tica comenz贸, y desde el peor de los costados. Una fija, elecciones tras elecciones, es desempolvar temas que llevan la discusi贸n a lugares presentados como beneficiosos para lxs laburantes, pero terminan siendo nuestra propia guillotina (casi en sentido literal). Hace algunos d铆as ocurri贸 el asesinato de la polic铆a de la Ciudad Maribel Salazar. Un hombre en la estaci贸n Retiro de la l铆nea C de subtes de la Ciudad de Buenos Aires le sac贸 su arma reglamentaria de la cartuchera, dispar贸 y la oficial muri贸 en el hospital.

De manera totalmente desvinculada al hecho ocurrido, de inmediato varios salieron a renovar sus intentos por imponer la utilizaci贸n de las llamadas pistolas Taser. Vinculaci贸n absolutamente falaz, por las circunstancias del caso, ya que lo que hay que revisar en el caso de Retiro es c贸mo fue posible que una persona cualquiera, visiblemente alterada, tuviera la posibilidad de sacar el arma que la polic铆a llevaba en su cartuchera y la disparara sin m谩s.

No hay obligaci贸n m谩s primaria para el personal policial que el cuidado de su arma reglamentaria. En la Polic铆a de la Ciudad, la p茅rdida o sustracci贸n del armamento policial, ya sea por descuido en su conservaci贸n, por negligencia o imprudencia, constituye falta disciplinaria grave. El solo hecho de que haya sido posible, en las circunstancias conocidas, sustraer el arma de la cartuchera, se帽ala una ausencia de capacitaci贸n y entrenamiento que cost贸 la vida de la mujer polic铆a. El 鈥減roblema鈥 es que hubo un arma de fuego en poder de quien no estaba debidamente preparada para portarla y custodiarla -responsabilidad que no es de ella, sino de su superioridad jer谩rquica y mandos pol铆ticos-, cosa que portar una Taser no hubiera resuelto. En segundo lugar, todo indica que el hombre hoy detenido dispar贸 al instante, lo que sugiere que la pistola 9 mm estaba sin seguros y con bala en rec谩mara, en condiciones de disparo inmediato. Por algo en muchos pa铆ses que nos se帽alan para tomar como ejemplo, la polic铆a de proximidad, la que patrulla calles, parques, estaciones de tren o subterr谩neo, no porta armas de fuego, sino alg煤n elemento contundente como los bastones extensibles de los 鈥渂obbies鈥 londinenses. S贸lo cuando hay una agresi贸n armada, se recurre a la polic铆a armada. Ni hablar del hecho de que uno de los disparos atravesara limpiamente el chaleco antibala. Aun a boca de jarro, un chaleco en condiciones frena o reduce altamente la lesividad.

Pero como sea, el lamentable hecho fue aprovechado por los propagandistas de las picanas port谩tiles Taser para volver sobre el tema, de manera que reiteramos:

1. Toda arma es letal, porque toda arma sirve para herir o matar. Hay miles de ejemplos de supuestas armas no letales matando personas. A Carlos Fuentalba no le metieron un balazo, lo mat贸 un cartucho de gas lacrim贸geno. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo muertos y muertas con balas de goma. Los bastones de madera y las tonfas tambi茅n matan. Ah铆 est谩n Diego Gallardo o Pablo Olivera para probarlo.

2. Las pistolas Taser son un instrumento de tortura, son picanas port谩tiles a distancia. Su uso por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro pa铆s, y con nuestra historia, es totalmente inaceptable, sin necesidad de recurrir a los informes internacionales sobre su comprobada letalidad.

3. Llama poderosamente la atenci贸n que en este momento, con el pa铆s atravesando una crisis dur铆sima, que en enorme medida se debe al acumulado de los cuatro a帽os de gobierno de JxC, cuando hay hambre, cuando hay gente durmiendo en las calles, cuando los pibes y las pibas que defienden su derecho a estudiar en condiciones dignas y sus familias son perseguidas y reprimidas, cuando al pueblo le est谩n faltando las cosas m谩s esenciales, siga habiendo quienes buscan destinar presupuesto para sofisticar a煤n m谩s el aparato represivo del estado.

Berni, sin sorpresa, dijo que 鈥渟on necesarias e imprescindibles鈥. Coincide con su par de GBA, exiliado en uso de licencia ante los sucesivos esc谩ndalos que lo involucran, D鈥橝lessandro, quien afirm贸 convencido que 鈥渆sto podr铆a haber sido controlado鈥 con las Taser. Y para Waldo Wolff, lo que bloquea su implementaci贸n es la 鈥渋deologizaci贸n鈥 del debate. Distintas expresiones en una misma l铆nea, que busca empujar el sentido com煤n a la aceptaci贸n de aquello que es un consenso hist贸rico en el rechazo a la tortura, aun cuando siga siendo una pr谩ctica llevada adelante por las fuerzas represivas en la calle, c谩rceles y comisar铆as.

Esta utilizaci贸n electoral y destinada en derechizar el debate sobre las pistolas Taser, se da en un contexto en el que avanza una ola punitivista alentada por distintos espacios pol铆ticos y medios de comunicaci贸n en torno a casos que han tomado notoriedad p煤blica en el 煤ltimo tiempo. Luego de las condenas a los asesinos de Fernando B谩ez Sosa, y a las mujeres que asesinaron a Lucio Dupuy, el nivel de detalle y morbo con el que se trataron ambos casos, gener贸 una exigencia social de devolver el nivel de violencia sobre las personas condenadas, argumentando que fue lo que padecieron las v铆ctimas. Un retroceso 茅tico y moral de la civilizaci贸n que incita a matar al homicida, violar al violador, torturar al torturador, en fin, comerse al canibal. As铆 como se intenta empujar el umbral de lo tolerable como sociedad con las Taser, alientan el revanchismo, la justicia por mano propia, y el ojo por ojo.

Pero la vara no es la misma cuando por decisiones pol铆ticas mueren chicxs de hambre, o es asesinada una nena que queda en el medio de un tiroteo entre bandas en un barrio con protecci贸n policial, como pas贸 con Nayla, la nena de cuatro a帽os que recibi贸 un disparo en el pecho en la Villa 1-11-14 (CABA).

Y esto no responde a un hecho aislado, o independiente ni de las fuerzas represivas ni de la pol铆tica. R谩pidamente el discurso punitivista sobre la 鈥渋nseguridad鈥 alent贸 la necesidad de reforzar las calles del lugar, justo d铆as despu茅s de que, entre gallos y medianoche, el gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta anunci贸 el arribo de 1.000 efectivos de la Polic铆a de la Ciudad al barrio, hasta el momento 鈥渃ontrolado鈥 por Gendarmer铆a Nacional. Sin embargo, para quienes integramos el campo popular hace muchos a帽os, la din谩mica de las bandas que administran el crimen organizado no es ninguna novedad. Si alguna de esas balas mataba a unx pibx que particip贸 del enfrentamiento tambi茅n hubiese sido una tragedia. Esxs chicxs son el factor 鈥渄escartable鈥, reclutado por 鈥渕andos intermedios鈥 para hacer el trabajo sucio. Pero si algunx de ellxs muere, la estigmatizaci贸n ya disparada sobre su origen pobre impide romper el cerco de las c谩maras que nunca apuntan para ese lado, salvo que les convenga. Y quienes reclutan a estxs chicxs act煤an en absoluta connivencia con las fuerzas de (in)seguridad, que son quienes funcionan como garantes de estas violentas disputas territoriales, y al mismo tiempo hacen las veces de recaudadores de los verdaderos cabecillas de esta problem谩tica social, generalmente vinculados a operadores o funcionarios pol铆ticos.

Ah铆 radica el verdadero problema. La bala que mat贸 a Nayla nace en el negocio de unos pocos. Y la polic铆a, presentada incansablemente como la milagrosa soluci贸n, es en realidad parte necesaria del problema.

No necesitamos herramientas de tortura, como las pistolas Taser. Y mucho menos, violentar a煤n m谩s la vida de quienes se encuentran privadxs de su libertad. A eso se llega cuando no se conoce el infierno que se vive ah铆 adentro, y que ha recrudecido a partir de sucesivas leyes hacen letra de esta idea. Necesitamos entender y convencer que el d铆a de ma帽ana lxs destinatarixs de la descarga el茅ctrica, la bala de plomo, o la tortura en la c谩rcel podemos ser nosotrxs. Y necesitamos tambi茅n pol铆ticas p煤blicas desarrolladas e impulsadas desde lugares de decisi贸n por militantes populares que aborden esta problem谩tica desde distintos enfoques, pero todos en funci贸n de los intereses de quienes ponen el cuerpo y la vida d铆a a d铆a, y no de la recaudaci贸n de los mismos de siempre.

Fuente: http://www.correpi.org/2023/empezo-la-campana-taser-mas-policias-y-peores-carceles/