De parte de SAS Madrid April 14, 2021 37 puntos de vista

Hoy, 13 de abril, estaba previsto el juicio por el caso de siete mujeres migrantes que fueron sometidas a abuso sexual, agresi贸n sexual, detenci贸n ilegal, trata y explotaci贸n ilegal, por parte de quienes fueron sus empleadores, una pareja residente en Vigo. Los cargos los enfrentaba solo una mujer, pues el hombre implicado en los hechos se suicid贸, saltando por la ventana, en el momento del registro de la vivienda. Ayer lunes el proceso se cerr贸 con un acuerdo por el que la acusada acepta 9 a帽os de prisi贸n y 17.000 euros en indemnizaciones.

La pareja se aprovechaba de la situaci贸n de vulnerabilidad de las mujeres que contactaba, con cargas familiares, sin red, o en situaci贸n irregular, sirvi茅ndose de sus circunstancias para manipularlas

Los hechos, por los que la fiscal铆a ped铆a 37 a帽os de c谩rcel y una indemnizaci贸n de 5.000 euros para cada mujer, sucedieron entre marzo y octubre de 2019, periodo en el que la mujer y su pareja habr铆an embaucado a las mujeres para trabajar en su domicilio, capt谩ndolas a trav茅s de un portal de anuncios. Una vez en la vivienda, afirman las denunciantes, eran obligadas a trabajar en tanga o desnudas y acosadas para mantener relaciones sexuales. Los abusos, que recoge La voz de Galicia, incluyen golpes y tocamientos.

La pareja se aprovechaba de la situaci贸n de vulnerabilidad de las mujeres que contactaba, con cargas familiares, sin red, o en situaci贸n irregular, sirvi茅ndose de sus circunstancias para manipularlas, llegando a pedirles que se desnudasen para hacerles falsos reconocimientos m茅dicos anales y vaginales, bajo la excusa de que era una pr谩ctica necesaria para regularizar su situaci贸n en Espa帽a.

鈥淪oy tu empleada de hogar, no tu esclava sexual鈥

Colectivos de empleadas dom茅sticas han querido mostrar su solidaridad con las mujeres de Vigo en un comunicado, en el que denuncian que el desamparo que sufren hace que estas situaciones sean frecuentes y queden muy a menudo impunes. El estudio Violencia Sexual a las Mujeres inmigrantes del sector cuidados de la Asociaci贸n Por ti Mujer de Valencia, expone: 鈥淎un cuando la legislaci贸n pena el acoso sexual por raz贸n de g茅nero y establece procedimientos espec铆ficos para prevenir y denunciar estas situaciones, el trabajo dom茅stico en Espa帽a presenta unas caracter铆sticas por las que logra evadir toda regulaci贸n en la materia鈥.

La informalidad, la escasa regularizaci贸n, la invisibilidad propia del espacio dom茅stico como lugar de trabajo est谩n entre las razones enumeradas que dificultan el abordaje de la cuesti贸n. Una situaci贸n que se traduce en que una de cada 10 mujeres afirmen haber sufrido acoso sexual. Cifras que 鈥攔ecuerda en el comunicado la presidenta de la organizaci贸n, Lucy Polo鈥 est谩n muy por debajo de la realidad, pues la extrema vulnerabilidad que sufren estas mujeres dificulta que denuncien por miedo a perder su 煤nica fuente de ingresos.

La irregularidad juega un papel central en esta impunidad: 鈥淗ay que pensar que no existimos para el sistema, vivimos aqu铆, pero somos invisibles porque no somos ciudadanas de derecho. No se nos visibiliza como personas, como aquellas personas que cuidamos de lo m谩s preciado que tiene la sociedad, que son los hijos, las personas que necesitan atenci贸n, los mayores鈥, denuncia desde Galicia Soledad Lucero, de la Asociaci贸n Movilidad Humana, en conversaci贸n con El Salto.

La activista recuerda que los tres a帽os que median hasta que se puede optar a la regularizaci贸n por arraigo abren la posibilidad de todo tipo de abusos contra las mujeres. Por ello considera que una condena en el caso de este juicio puede ayudar 鈥渁 dar justicia a estas compa帽eras, dar铆a la posibilidad de que se crea en que este sistema judicial nos protege y el resto de compa帽eras pueda vencer el miedo鈥, asevera.

鈥淣o es posible, en esta realidad, en este siglo, que persista el empleo como internas. Es ah铆 donde mejor se nos puede violentar sexual, f铆sica y emocionalmente鈥, dice Soledad Lucero, de la Asociaci贸n Movilidad Humana

Junto al efecto vulnerabilizador de la ley de extranjer铆a, y la falta de firma del convenio 189 de la OIT que persigue homologar la situaci贸n de las empleadas dom茅sticas con el resto de las y los trabajadores, las organizaciones impugnan el r茅gimen de interna: 鈥淣o es posible, en esta realidad, en este siglo, que persista el empleo como internas. Es ah铆 donde mejor se nos puede violentar sexual, f铆sica y emocionalmente鈥, denuncia Lucero.

En el mismo sentido se manifiesta la presidenta de SEDOAC, Carolina El铆as, en el comunicado, en el que exige la eliminaci贸n del trabajo de interna 鈥減orque perpet煤a la apropiaci贸n de las vidas de las mujeres, normalizando el aislamiento y la no construcci贸n de redes de apoyo, lo que las coloca en una situaci贸n de m谩xima vulnerabilidad鈥.

Para combatir la impunidad que encuentran ante este tipo de abusos, Lucero anima a las mujeres que pasen por situaciones similares a hablar y pedir ayuda a colectivos de mujeres como ellas, que han pasado por lo mismo: 鈥渆s posible organizarnos, hay entidades que estamos para arroparnos para visibilizar sus derechos y que no sientan ese temor y ese miedo. Que se animen para no vivir en esta situaci贸n de esclavitud鈥.

Los colectivos exigen que se repare a todas las v铆ctimas y demandan herramientas m谩s eficaces que evitenque estos abusos se sigan perpetuando. Tambi茅n insta a las instituciones a proteger debidamente a las trabajadoras y recuerdan que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevenci贸n y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia dom茅stica (Convenio de Estambul), es de obligado cumplimiento. Hacen una llamada a los movimientos feministas y antirracistas a acompa帽ar su lucha, y, por 煤ltimo, interpelan a los medios de comunicaci贸n para dar visibilidad a este caso en particular, y a las violencias que cotidianamente enfrentan.

