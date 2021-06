–

De parte de CGT Fesi Bac June 4, 2021 32 puntos de vista

Los trabajadores de CaixaBank se movilizan en contra de los 7.600 despidos que planea la entidad bancaria, y Andrea Ropero ha querido conocer sus motivos. Entre otros, advierten de cómo va afectar el ERE al resto de la sociedad.

Con el ERE que planea CaixaBank se despedirían a casi 8.000 empleados, y como consecuencia también podrían llegar a cerrarse 2.200 oficinas bancarias. Así lo advierten los propios trabajadores, que se han manifestado para denunciar que una empresa que «siempre ha tenido beneficios millonarios», ahora se «olvide de toda la gente que ha conseguido esos buenos resultados».

Como explica Nacho, que lleva 14 años trabajando en la entidad, esto afectará sobre todo a zonas rurales y a personas mayores. Por ello, dice, «es de vital importancia la participación del Estado«. «Esta entidad tiene una responsabilidad social, no se puede permitir que mi abuelo con 96 años en un pueblo de Segovia tenga que pagar el pan con bizum», denuncia. También Ruth Bolaños destaca la parte más humana de su trabajo: «Hay clientes que no llegan a final de mes y es necesario hacerles un anticipo para que puedan pagar facturas. El empleado le conoce y saben que van a responder, pero los algoritmos, los programas matemáticos y las tecnologías no conocen al cliente«.

Además, los trabajadores también destacan que CaixaBank «siempre ha dado miles de millones de beneficios y ahora hay una reforma laboral del PP que se aplica de una manera agresiva olvidando a toda la gente que ha conseguido esos buenos resultados«, denuncia una empleada.

La Sexta