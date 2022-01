Publicado originalmente en P煤blico.es

FERNANDO LUENGO, del Consejo cient铆fico de Attac

Desde la perspectiva de la econom铆a convencional resulta obvio que el aumento de los niveles de ocupaci贸n implica, dir铆amos que por definici贸n, una reducci贸n sustancial en el n煤mero de trabajadores pobres. Por esa raz贸n, hemos escuchado tantas veces que la creaci贸n de empleo -cuya responsabilidad deber铆a descansar principalmente en el sector privado, inherentemente m谩s eficiente que el p煤blico- es la mejor ruta para escapar de la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Siguiendo esta l铆nea de razonamiento, que se quiere presentar como puro sentido com煤n, la piedra angular de la pol铆tica econ贸mica debe ser acelerar el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). En ese contexto expansivo, las empresas, para atender sus necesidades productivas, acuden al mercado laboral -que tiene que comportarse como un verdadero mercado, con el menor n煤mero de 鈥渢rabas administrativas鈥 para que pueda ajustarse con 鈥渇lexibilidad鈥 a las variaciones de la oferta y la demanda- para contratar trabajadores, creando empleo. De esta manera, aumenta la demanda de fuerza de trabajo en relaci贸n a la oferta y, en paralelo, se refuerza la capacidad negociadora de las organizaciones sindicales, todo lo cual empuja al alza los salarios. Si dicho aumento es compatible con el mantenimiento de los m谩rgenes de beneficio que alimentan la inversi贸n productiva, se mantendr谩 un ritmo elevado de crecimiento econ贸mico, reinici谩ndose el ciclo, con los efectos beneficiosos del mismo.

Antes de examinar la pertinencia de esta cadena de sinergias positivas, veamos qu茅 nos dicen los datos. Pasados los meses de intensa ca铆da del PIB en la primera mitad de 2020 -que en la econom铆a espa帽ola alcanz贸 niveles hist贸ricos- desencadenada con la irrupci贸n de la pandemia y las dr谩sticas medidas tomadas por el gobierno para frenarla, el ritmo de creaci贸n de empleo ha sido ciertamente notable. As铆, entre enero y septiembre de 2021 encontraron una ocupaci贸n 824 mil personas, lo que supone un aumento del 4,3%; y en el periodo cubierto entre 2014 (primer trimestre) y 2019 (cuarto trimestre), una vez superada la recesi贸n provocada por el crack financiero, el nivel de empleo experiment贸 un crecimiento sustancial, un 17,8%, equivalente a unos 3 millones de nuevos puestos de trabajo.

驴Qu茅 ha pasado entretanto con la pobreza salarial? Los 煤ltimos datos disponibles, facilitados por Eurostat, corresponden a 2020. En este a帽o, la cifra de 鈥渨orking poors鈥 (trabajadores cuyo ingreso se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, situado en el 60% del salario medio) superaba los 2 millones de personas, lo que representaba el 11,8% del empleo total. A nuestro pa铆s le cab铆a el dudoso honor de ocupar, junto a Luxemburgo, el segundo lugar en el ranking de la Uni贸n Europea (UE), s贸lo por detr谩s de Rumania. En el conjunto del per铆odo examinado, tanto la cifra total como el porcentaje de pobreza salarial, aunque se mantienen en cotas muy elevadas, ha disminuido ligeramente. Para una correcta interpretaci贸n de los datos hay que tener presente que en momentos de crisis los trabajadores que primero salen, son expulsados, del mercado de trabajo (entre 2019 y 2020 la poblaci贸n activa retrocedi贸 en torno al 1,5%) y que retornan al mismo con m谩s dificultad son los que reciben salarios m谩s bajos, lo que supone una mejora estad铆stica del indicador, que no nos debe llevar a conclusiones equivocadas.

Adem谩s de que, como acabamos de ver, el aumento del empleo es compatible con altos niveles de pobreza salarial, la desigualdad en materia retributiva alcanza igualmente cotas elevadas. Los datos proporcionados en este caso por el Instituto Nacional de Estad铆stica, que agrupa los salarios de las personas trabajadoras por niveles de ingreso, son reveladores de una situaci贸n marcada por la inequidad. A la espera de disponer de la informaci贸n correspondiente a 2021, la diferencia en 2020 entre el decil de mayor y menor ingreso (en el primer caso, con un salario promedio de 4964 euros, y en el segundo, de 521 euros) era de m谩s de 9 veces; y el resultado de comparar los deciles 4 al 7 (las clases medias) y el superior era de 3 veces. Ambas ratios han empeorado con respecto al a帽o prepand茅mico, 2019.

Resulta evidente que este panorama nada tiene que ver con el axioma con el abr铆amos el texto, seg煤n el cual el empleo es la hoja de ruta para salir de la pobreza y aminorar la desigualdad; muy al contrario, una y otra est谩n enquistadas en el sistema y no se reducen simplemente con el aumento cuantitativo de la ocupaci贸n. De modo que la informaci贸n estad铆stica disponible en absoluto cuadra con los encadenamientos virtuosos que antes hemos descrito y que son bandera del pensamiento econ贸mico dominante.

Conviene dejar claro, en primer t茅rmino, que el problema no reside s贸lo, ni siquiera fundamentalmente, en la intensidad del crecimiento econ贸mico. Es cierto que el volumen de empleo est谩 positivamente correlacionado con la aceleraci贸n del PIB, pero hay que formular sendas precisiones sobre el particular. Una, si contemplamos la evoluci贸n de ambas magnitudes desde el estallido de la crisis financiera, en 2008, el empleo siempre ha ido a la zaga del producto; otra, el volumen de ocupaci贸n en el tercer trimestre de 2021 todav铆a se encontraba por debajo del alcanzado en el cuarto trimestre de 2007. Como consecuencia de todo ello encontramos que, incluso en periodos de auge, la tasa de desempleo se mantiene en nuestra econom铆a en niveles elevados, muy por encima del promedio comunitario.

Por lo dem谩s, el desempleo real -que tiene en cuenta a las personas que estando en condiciones y en disposici贸n de trabajar no figuran estad铆sticamente como desempleados- y el infra empleo -los que tienen contratos a tiempo parcial y desear铆an trabajar m谩s horas, m谩s de la mitad seg煤n el INE- nos muestra un panorama mucho m谩s acorde con la realidad del mercado de trabajo. Si en la econom铆a espa帽ola, la tasa de desempleo oficial era en 2020 del 16,7%, m谩s que duplicando la del conjunto de la UE, la ratio que combina desempleo real m谩s infra empleo representaba en ese a帽o el 27%. Este porcentaje se elevar铆a sustancialmente con la inclusi贸n de los trabajadores con contrato temporal, que afectaba en el tercer trimestre de 2021 al 22% de todos los ocupados. Conforme a las estimaciones de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo, alrededor del 85% de los trabajadores con esta modalidad de contrato desear铆an tener uno indefinido.

No se trata de una disputa estad铆stica -si bien, como recomendaci贸n general, es mejor no ocultar ni disfrazar la realidad. El asunto es trascedente por cuanto pone el foco en un factor fundamental en la formaci贸n de los salarios: la existencia de una amplia capacidad de trabajo no empleada o infra empleada (ej茅rcito de reserva) que, al intensificar la competencia en la b煤squeda o mejora del empleo, presiona a la baja las retribuciones de los trabajadores.

Un segundo factor que, al mismo tiempo, debilita el nexo entre crecimiento y empleo, y contribuye a la degradaci贸n de las condiciones trabajo es el amplio margen que tienen las empresas para aumentar la explotaci贸n de los asalariados. Por dos v铆as, b谩sicamente. Por un lado, intensificando los ritmos laborales -reducci贸n o supresi贸n de tiempos muertos, reorganizaci贸n de las cadenas productivas para trabajar m谩s en menos tiempo, determinaci贸n de una parte del salario en funci贸n de los objetivos alcanzados鈥-; y, por otro lado, prolongando la jornada laboral a trav茅s de la realizaci贸n de horas extraordinarias, pagadas y no pagadas. En este sentido, el INE calcula que el n煤mero de horas extraordinarias totales semanales en el tercer trimestre de 2001 superaba los 5 millones, de las que el 42 % no recib铆an ninguna retribuci贸n. Por estos procedimientos se reduce el salario real, aun cuando se mantenga intacto el salario nominal.

Un tercer elemento a considerar para explicar esa relaci贸n entre empleo, por un lado, y pobreza y desigualdad, por otro, es la prevalencia de las denominadas 鈥減ol铆ticas de oferta鈥, de las que se ha hecho depender, en buena medida, la obtenci贸n de mejoras en la productividad y la competitividad. Se tata de pol铆ticas que sit煤an la contenci贸n de los salarios en el eje de los programas econ贸micos y que se han articulado en torno a la introducci贸n de reformas en los mercados de trabajo, que, con la justificaci贸n de hacerlos m谩s flexibles, no ten铆an otro objetivo que alterar la relaci贸n de fuerzas dentro de las empresas en beneficio de los intereses del capital. Este ha sido el sentido 煤ltimo de las llevadas a cabo tanto por el Partido Socialista Obrero Espa帽ol como por el Partido Popular, especialmente la del gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Un cuarto y 煤ltimo aspecto a tener en cuenta, en una enumeraci贸n que en modo alguno pretende ser exhaustiva, es la supuesta relaci贸n entre moderaci贸n salarial y creaci贸n de puestos de trabajo. Quienes defienden la existencia de ese trade-off, argumentan que el aminoramiento de los costes laborales alienta la creaci贸n de empleo por parte de las empresas. Una falacia m谩s, revestida de sentido com煤n inapelable, que ignora que los costes laborales constituyen una parte relativamente reducida de los costes totales de las firmas, que su reducci贸n ni las hace m谩s productivas ni m谩s competitivas, y que tan s贸lo contribuye a alimentar una cultura profundamente conservadora entre los empresarios sostenida en la confiscaci贸n de renta y riqueza a los trabajadores.

En resumen, nuestra econom铆a ha generado una notable cantidad de empleo, que, sin embargo, no es suficiente ni en cantidad ni, sobre todo, en calidad. El desempleo real, contando el infra empleo, se mantiene en niveles elevados, lo mismo que la pobreza y la desigualdad salarial. No estamos ante un desequilibrio coyuntural que se pueda resolver con un plus de crecimiento, que por lo dem谩s ya muestra signos de debilitamiento y, quiz谩 lo m谩s importante, es insostenible e indeseable desde el punto de vista de la aceleraci贸n del cambio clim谩tico, la degradaci贸n de los ecosistemas y la inequidad que contribuye a generar. Tampoco cabe enfrentar este desaf铆o con la reforma laboral consensuada entre el gobierno, las patronales m谩s importantes y los sindicatos mayoritarios, que, pese a sus evidentes avances en relaci贸n a las precedentes, se ha quedado muy corta y deja un amplio margen para que las pol铆ticas de represi贸n salarial se mantengan o incluso se intensifiquen.

La creaci贸n de empleo decente -salarios dignos y plena garant铆a de los derechos sindicales y ciudadanos-, la reducci贸n de la pobreza y la desigualdad en el mundo del trabajo hace imprescindible y urgente un replanteamiento en profundidad e inaplazable de la pol铆tica econ贸mica, social, laboral y medioambiental.

