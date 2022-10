El gobierno no mencionó si el plan de adscripción suponía entrar en conflicto de intereses.

Los activistas pidieron hoy al gobierno que dijeran la verdad sobre los cabilderos y funcionarios comerciales duales que trabajan en Westminster. El escándalo se produce después de que se supiera que el principal asistente de Liz Truss,, está siendo pagado a través de su propia firma de cabildeo [ Fullbrock Strategies Ltd ].

“La adscripción de expertos de la industria para puestos altos cargos en Whitehall [calle de los ministerios] puede brindar una perspectiva invaluable, pero también conlleva importantes riesgos de conflicto de intereses.

Los registros obtenidos por openDemocracy [que no han sido publicados] muestran que al menos 4 funcionarios de BAE han trabajado durante más de 3 años en Defense Equipment and Support, el organismo gubernamental independiente encargado de adquirir bienes y servicios militares a empresas como BAE.

Otros 6 cargos del Ministerio de Defensa están adscritos a Qinetiq, una gran empresa de tecnología de defensa, mientras que Rolls-Royce y Babcock han proporcionado al menos 2 empleados cada uno.

Pero otros cargos instalados en el ministerio parecen haberse “perdido” en el sistema, sin registro de quién les está pagando. En respuesta a una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información, el departamento admitió que no podía identificar a los empleadores de al menos 23 personas que están actualmente adscritas.

Un portavoz no declinó responder directamente a las preguntas de openDemocracy sobre por qué sucedió esto y si podría representar un riesgo para la seguridad nacional.

Mientras tanto, los empleados de 7 empresas de armas, incluidas BAE, Leonardo y MBDA, ejecutan contratas en el Departamento de Comercio Internacional (DIT), según muestran los documentos obtenidos por openDemocracy.

El DIT no reveló en qué funciones se designaron a estos cargos, pero confirmó que estaban concentrados en gran medida en la dirección del Department for International Trade (DIT) del Reino Unido, que dirige las ventas de armas al extranjero.

Un portavoz del gobierno dijo a openDemocracy que las adscripciones formaban parte de “un acuerdo de larga duración diseñado para fomentar la colaboración y mejorar la experiencia técnica”. Agregaron que todos los cargos en comisión de servicio [nombrados a dedo] trabajan bajo las reglas habituales del servicio civil y están sujetos a “controles de seguridad rigurosos”.

El Dr. Sam Perlo-Freeman , coordinador de investigación de Campaign Against the Arms Trade, dijo que el panorama mostraba