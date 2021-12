–

A trav茅s del monitoreo web varias empresas p煤blicas y privadas, y algunas entidades de gobierno, rastrean contenidos que puedan afectar su imagen en internet. Esta vigilancia, que suele producir comunicaciones intimidantes contra periodistas para ocultar o eliminar informaci贸n, propicia la autocensura en los medios y restringe la libertad de expresi贸n.

Por: La Liga Contra el Silencio.

El 6 de septiembre pasado, a las 11:53 de la ma帽ana, Rutas del Conflicto* recibi贸 un mensaje desde el correo servicio.antifraude@telefonica.com, con copia a phishing@telefonica.com. 鈥淸Abuse][Ecopetrol] Exposici贸n de informaci贸n confidencial detectada en su sitio web鈥, dec铆a el asunto. En este mensaje, que parec铆a generado de forma autom谩tica, Telef贸nica Espa帽a dice que es la encargada de proteger la ciberseguridad y gestionar las acciones fraudulentas en contra de Ecopetrol, y advierte a Rutas del Conflicto que en su p谩gina web fue detectada informaci贸n confidencial de su cliente.

La multinacional se refiere al Acuerdo de Cooperaci贸n-AC- No. 01, publicado en la investigaci贸n Convenios de Fuerza y Justicia, realizada junto a La Liga Contra el Silencio. All铆 se presentaron detalles sobre un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa, la Fuerza P煤blica, la Fiscal铆a y varias empresas minero-energ茅ticas de Colombia. 鈥淓l fichero disponible para descarga en este enlace鈥, contin煤a el correo, 鈥渆s un documento que pertenece a nuestro cliente, y contiene informaci贸n confidencial (Procedimientos internos, infraestructura, etc.) de su organizaci贸n. Esta informaci贸n interna representa un alto riesgo contra nuestro cliente y por ello, no ha autorizado su acceso p煤blico鈥. El mensaje concluye con la solicitud de darle fin a lo que ellos consideran un fraude, pidiendo que el documento referente al contrato sea eliminado inmediatamente.

Pero este convenio, donde participan Ecopetrol, la Polic铆a Nacional, la Fiscal铆a General de la Naci贸n y el Fondo Rotatorio de la Polic铆a (FORPO), figura en un documento encontrado en la plataforma de contrataci贸n p煤blica Secop I. La naturaleza de la informaci贸n consignada en esta plataforma es p煤blica, en aras de garantizar la transparencia en los contratos que se celebren con instituciones del Estado. Por lo tanto, el reclamo no procede.

Raissa Carrillo, coordinadora de atenci贸n y defensa de periodistas de la Fundaci贸n para la Libertad de Prensa (FLIP), considera que la exigencia de Telef贸nica es grave. 鈥淣o solo afecta a la difusi贸n y a la parte colectiva de la libertad de prensa y la libertad de expresi贸n; tambi茅n puede evitar que se den m谩s investigaciones sobre estos temas, y esto rompe con la veedur铆a que no solo hacen los medios, sino tambi茅n la ciudadan铆a鈥, dice.

El correo lo firma CyberThreats Anti-Fraud Service, de Telef贸nica Tech, que seg煤n su p谩gina web, es un 鈥減roveedor de Servicios de Seguridad Gestionada Inteligente鈥. Una divisi贸n de Telef贸nica Espa帽a que ofrece ciberseguridad con tecnolog铆a de punta. Adem谩s de Ecopetrol, tiene clientes como Mercedes Benz, Highways England y Gestamp, entre otras multinacionales.

Ante la solicitud de eliminar informaci贸n p煤blica, esta investigaci贸n present贸 derechos de petici贸n a Ecopetrol y Telef贸nica para conocer qu茅 tipo de relaci贸n tienen estas empresas y c贸mo pueden llegar a atentar contra el derecho a la informaci贸n p煤blica, el principio de transparencia y la libertad de prensa en el pa铆s.

Hasta la fecha de esta publicaci贸n, Telef贸nica no respondi贸 a nuestros cuestionamientos. Ecopetrol, por su lado, dice que ambas empresas tienen relaciones contractuales desde 2004, y que esos servicios son de dos tipos: uno de infraestructura de comunicaciones y otro de ciberseguridad.

驴Ciberseguridad o censura?

La ciberseguridad, seg煤n la Fundaci贸n Karisma, una organizaci贸n de la sociedad civil que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnolog铆a, es 鈥渆l conjunto de recursos, pol铆ticas, conceptos de seguridad, directrices, acciones, seguros y tecnolog铆as que pueden utilizarse buscando la disponibilidad, integridad, autenticaci贸n y confidencialidad, con el fin de proteger a los usuarios en el ciberespacio鈥. La discusi贸n en torno a la ciberseguridad en Colombia ha sido larga, pero poco profunda, como lo expres贸 Karisma en una nota de 2020. El debate se ha desarrollado en torno a una pol铆tica de seguridad nacional que ha intercalado la responsabilidad entre el Estado y terceros.

En este caso, Telef贸nica Tech ofrece un servicio denominado Security Operation Center (SOC), que toma medidas de seguridad digital ante ataques cibern茅ticos y delitos inform谩ticos para empresas como Ecopetrol. Un ejercicio alineado con la pol铆tica nacional de seguridad digital. En esto se basa Ecopetrol para argumentar que su infraestructura f铆sica y digital es vital para la seguridad energ茅tica del pa铆s. Esto los lleva a actuar frente a riesgos en el ciberespacio.

Hasta el 19 de octubre pasado, Ecopetrol asegura haber analizado m谩s de 3.000 intentos de phishing, identificado 3.000 publicaciones no autorizadas, y retirado m谩s de 1.194 campa帽as falsas de ofertas de empleo, minimizando as铆 el riesgo de ciberataques por medio de servicios como el SOC. La ejecuci贸n de este servicio, 鈥渆mite alertas cuando detecta casos de publicaciones en los que eventualmente se pudieran violar normas de confidencialidad, vulnerar la Ley de Habeas Data o presentarse suplantaciones para enga帽ar o defraudar a terceros鈥, dice la empresa. Un ejercicio que consiste en monitorear la web para ver qu茅 informaci贸n hay de la empresa y c贸mo puede llegar a afectarla.

Edgardo Alonso Arrieta, de la gerencia de cyberseguridad y ciberdefensa de Ecopetrol admite, en la respuesta al derecho de petici贸n enviado, que la informaci贸n publicada por Rutas del Conflicto es ver铆dica, y que efectivamente se encuentra disponible en Secop; de modo que 鈥渘o hay lugar a la solicitud de eliminar dicha informaci贸n鈥, expres贸 Arrieta. La respuesta concluye haciendo 茅nfasis en que Ecopetrol respeta la libertad de prensa, y que el SOC lo 煤nico que hace es proteger a la compa帽铆a de delitos inform谩ticos.

Para Emmanuel Vargas, abogado, periodista y codirector de El Veinte, una asociaci贸n que combate la censura a trav茅s del litigio en Colombia, el caso de Telef贸nica Espa帽a y Ecopetrol demuestra el inter茅s que tienen las compa帽铆as por cuidar su reputaci贸n en internet. Esto, seg煤n Vargas, tambi茅n evidencia c贸mo estos servicios recurren a presiones legales para que medios de comunicaci贸n como Rutas del Conflicto no afecten la reputaci贸n de sus clientes.

Otro caso particular es el de Eliminalia, una empresa catalana que ofrece eliminar las menciones a los nombres de sus clientes en la web, por medio de estrategias que rayan con la ilegalidad, como lo denunci贸 La Silla Vac铆a, cuando dicha organizaci贸n trat贸 de censurar una publicaci贸n del medio a toda costa. Tambi茅n fueron investigados por presuntamente suplantar a funcionarios de la Uni贸n Europea para presionar a medios de comunicaci贸n.

Vargas considera que en el futuro otras compa帽铆as de relaciones p煤blicas o de comunicaciones podr铆an ofrecer estos servicios de monitoreo web, pues cada vez m谩s empresas empiezan a ser conscientes de la necesidad de tener una buena imagen en internet.

鈥淟o que uno esperar铆a es que la gente contrarreste sus problemas de reputaci贸n no haciendo cosas malas, pero eso no es lo que se encuentra en la pr谩ctica鈥, comenta Vargas. Por el contrario, lo que buscan estas compa帽铆as es borrar el contenido publicado, esconder o silenciar la informaci贸n que les afecta.

La relaci贸n entre ambas compa帽铆as es llamativa. Ecopetrol es una petrolera de econom铆a mixta, considerada por muchos como la empresa m谩s importante del pa铆s. En materia de derechos humanos su compromiso con garantizarlos queda en entredicho. As铆 lo evidencia el 铆ndice Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), que mide a las principales empresas del mundo seg煤n su respeto a aquellos, y que le dio en 2019 una calificaci贸n de solo 40,4 puntos sobre 100.

Por su parte, Telef贸nica es una multinacional espa帽ola dedicada a las telecomunicaciones y que promueve activamente los derechos humanos a trav茅s de campa帽as como #OrgulloDeTi, que recalca su compromiso con los derechos de las personas LGBT+, o de la Fundaci贸n Telef贸nica, que le apuesta a la transformaci贸n social por medio de la educaci贸n y la cultura digital.

Desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial, este tipo de firmas debe contar con una pol铆tica de derechos humanos que se aplique integralmente y que blinde sus acciones y a las personas que se vean afectadas de una u otra forma. La ciberseguridad tambi茅n est谩 integrada a estas acciones empresariales.

Sin embargo, muchas veces la norma no se traslada a la acci贸n, generando unas zonas grises de interpretaci贸n y un panorama difuso frente a las consecuencias de estos actos. 鈥淟os derechos humanos hay que tomarlos desde el momento cero, no cuando ocurre la masacre. Se deben abordar desde esa visi贸n preventiva y tener claridad sobre lo que est谩 impactando la ciberseguridad; por qu茅 se hace, c贸mo se hace, cu谩ndo es leg铆timo, cu谩ndo no鈥, dijo una abogada especialista en el tema.

驴Protecci贸n u opresi贸n?

Desde hace algunos a帽os en Colombia, diferentes organizaciones, en especial de abogados, contactan a medios de comunicaci贸n o a periodistas con un reclamo: dicen que se est谩 vulnerando el derecho al olvido de sus clientes. Como sucedi贸 con el correo de Telef贸nica Espa帽a, solicitan la eliminaci贸n inmediata del contenido, y advirtiendo que en caso contrario podr铆a haber consecuencias legales.

El derecho al olvido es una faceta del derecho al habeas data que reclama la eliminaci贸n o modificaci贸n de contenido publicado en la web porque ya no cumple con la finalidad de su tratamiento. En Colombia la jurisprudencia (sentencias T-414 de 1992 luego se delimita su alcance mediante la T-277 de 2915 y T-725 de 2016, entre otras, y la jurisprudencia m谩s reciente es la T-098 de 2017) al respecto es uniforme desde hace pocos a帽os, y aplica solo a informaci贸n financiera en bases de datos de entidades p煤blicas y privadas.

La FLIP explica que el acceso a la informaci贸n, la libertad de prensa y la libertad de expresi贸n son derechos que prevalecen sobre el derecho al olvido. Sin embargo, persiste la estrategia de empresas que intentan eliminar o esconder las publicaciones que afectan su reputaci贸n en internet. Estas acciones, que se realizan tras identificar el contenido perjudicial a trav茅s del monitoreo web, pueden entorpecer el ejercicio period铆stico con amenazas legales.

El derecho al olvido no aplica para contenidos period铆sticos, pues prima el deber de informar a la ciudadan铆a en temas de inter茅s p煤blico. De igual forma, el art铆culo 2 de la Ley 1581 de 2012 dispone que el r茅gimen de datos personales (del cual se deriva el derecho al olvido) no se aplica a contenidos period铆sticos. En Colombia, es una restricci贸n al derecho a la libertad de expresi贸n obligar a los medios a eliminar informaci贸n relacionada con procesos penales. En nuestro pa铆s solo un juez podr铆a restringir la libertad de expresi贸n o de prensa.

En este panorama, los periodistas deben recurrir a otros mecanismos de protecci贸n, desde conocimiento legal para responder a estas solicitudes, hasta recursos preventivos durante el ejercicio period铆stico. 鈥淯tilizar internet desde la pesta帽a de inc贸gnito; esto permite que no haya una huella digital. O recurrir a otros medios para contactar a las fuentes, entre otros鈥, comenta Raissa Carrillo, coordinadora de atenci贸n y defensa de periodistas de la FLIP.

Pero no siempre se cuenta con una asesor铆a legal inmediata. Con el fin de evitar 鈥渕谩s problemas鈥, los periodistas ceden a la petici贸n y terminan borrando o desindexando el contenido. 鈥淓l simple hecho de que ya les llegue la carta es desalentador, prefieren evitarse el problema. Aunque sea una decisi贸n aut贸noma, es autocensura鈥, dice el abogado Emmanuel Vargas.

Con la autocensura vienen los riesgos f铆sicos y psicosociales derivados de estas solicitudes, que casi siempre buscan solo intimidar. Desde la coordinaci贸n de atenci贸n y defensas de periodistas de la FLIP han identificado que, en la mayor铆a de los casos, este tipo de afectaciones no son tan evidentes, y por eso es preciso prestarles mayor atenci贸n. 鈥淪i te llega una amenaza por redes sociales, eso tiene un impacto emocional y en tu seguridad f铆sica. Si esto conduce a un camino de autocensura, hay que corregir y minimizar las debilidades que uno tiene鈥, dice Raissa Carrillo.

La particularidad de cada caso elevar谩 o disminuir谩 la autocensura y los riesgos que se puedan presentar. Sin embargo, en todos los casos se ve una constante: las acciones que debe tomar el periodista para su autoprotecci贸n devienen en opresi贸n. Esto ocurre porque la responsabilidad cae sobre los hombros del reportero. Es decir, se culpa al periodista por no haber sido lo suficientemente cuidadoso con la informaci贸n.

Ciberseguridad s铆, pero no as铆

Con todos los matices que se generan alrededor de la ciberseguridad, es importante decir que esta ha sido utilizada con fines de prevenci贸n. 鈥淣o hay que decirle no a la ciberseguridad, porque hay procesos encaminados para prevenir delitos contra menores. Hay que evaluar cada caso鈥, dice Raissa Carrillo, de la FLIP.

La particularidad define la ruta de acci贸n y ha dado resultados favorables en la prevenci贸n de delitos contra menores de edad, por ejemplo. Pero en cuanto a los medios de comunicaci贸n, la ciberseguridad entra en una zona gris donde puede estar amenazada la libertad de prensa y la libertad de expresi贸n, e incluso el acceso a informaci贸n p煤blica.

Esta zona gris ha permitido que el concepto de ciberseguridad mute hacia variaciones como el ciberpatrullaje, un compendio de acciones de vigilancia en l铆nea, principalmente en redes sociales. La m谩s reciente investigaci贸n de la FLIP, titulada Los jueces de la verdad, el mar de mentiras detr谩s del ciberpatrullaje del Estado, revela que durante las manifestaciones sociales de este a帽o, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares realizaron una campa帽a dirigida a identificar a ciudadanos que cuestionaban o criticaban su labor.

El monitoreo web genera preguntas sobre qu茅 criterios se eval煤an antes de ejecutarlo, qu茅 se entiende por contenido nocivo para las empresas o entidades del Estado, y qu茅 se pretende vigilar. 鈥淒esde el Estado se est谩n catalogando ciertos comportamientos en l铆nea. 驴Qu茅 tan legal es que nos est茅n vigilando? Ese es el problema de fondo finalmente鈥, se帽ala la abogada Raissa Carrillo. Adem谩s, es clave resaltar que tanto el monitoreo web como el ciberpatrullaje se han convertido en acciones cada vez m谩s masivas que no cuentan con mecanismos de control.

En medio de este panorama, la ciberseguridad termina funcionando como una moneda, con dos caras: una, como mecanismo para prevenir delitos digitales; otra, como herramienta para presionar a medios de comunicaci贸n y periodistas a borrar contenidos. Esta situaci贸n invita a mantener la lupa sobre estos casos que violentan la libertad de expresi贸n y acorralan a periodistas y medios que pueden terminar autocensur谩ndose.

*Rutas del Conflicto es uno de los medios aliados de La Liga Contra el Silencio.