March 18, 2021





La Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Val猫ncia va a retirar 14 autobuses de l铆nea por incumplir la norma ISO 14001 de gesti贸n ambiental al no recuperar el gas natural comprimido (GNC) que utilizan de combustible.

EMT Val猫ncia va a retirar al desguace 14 autobuses de combusti贸n GNC que no pueden salir a la l铆nea porque sus bombonas de gas no pasan la revisi贸n reglamentaria. Este retiro de autobuses genera problemas con el gas que queda en sus bombonas, seg煤n indican desde CGT 鈥渓a EMT por desgracia ha decidido en vez de recuperarlo, deshacerse del mismo dejando en las cocheras los autobuses con el motor encendido para consumir parte de el gas o expulsarlo directamente a la atm贸sfera鈥.

En otras empresas p煤blicas de transporte, como las de Madrid, Sevilla o Salamanca, cuando se procede al cambio de botellas o env铆o de veh铆culos al desguace, el gas de sus bombonas se recupera, por ejemplo 鈥減as谩ndolo de un autob煤s a otro, utilizando botellas auxiliares, o mand谩ndolo a los dep贸sitos generales como hacen en la EMT de Madrid鈥 explican desde CGT.

Desde la secci贸n sindical de CGT en EMT se preguntan si la nueva Directora Gerente, que ha estado en Madrid colaborando en 谩reas de movilidad sostenible con medios de transportes alternativos que minimizan residuos y agentes contaminantes, da por buenas estas pol铆ticas medioambientales que nada ayudan al desarrollo sostenible. CGT afirma que no solo quieren denunciar el da帽o ambiental 鈥渢ambi茅n la perdida econ贸mica que genera el derroche de un combustible, que ha necesitado de un contrato con Gas Natural y de una creaci贸n de una estaci贸n de Gas comprimido en EMT para el suministro a los autobuses鈥.

Desde la organizaci贸n anarcosindicalista denuncian que 鈥減or muchas certificaciones AENOR que tenga la empresa, realizando estas pr谩cticas, no puede acreditar que dispone de una estructura para controlar el impacto ambiental de sus instalaciones, actividades y servicios en el contexto de una ciudad como Val猫ncia鈥. Adem谩s desde CGT no tienen conocimiento que el 鈥渧enteo鈥 de gas de los autobuses al exterior sea un trabajo que est茅 evaluado por el Servicio de prevenci贸n de EMT para el cual est茅n formados los trabajadores de EMT para hacerlo con total seguridad e indican que ser谩 un tema m谩s a tratar cuando la inspecci贸n de trabajo les cite por la denuncia de los delegados de prevenci贸n sobre el tratamiento irregular de la investigaci贸n del 鈥済rave incendio de los autobuses de gas de la cochera de San Isidro鈥. Los delegados de prevenci贸n en EMT creen que en la empresa se debe hacer una investigaci贸n seria sobre la prevenci贸n en la empresa y por ello denunciaron la falta de datos e informaci贸n necesarios para poder realizar un informe con conclusiones sobre el incendio y las posibles medidas preventivas a implementar.

EMT Val猫ncia no recupera el gas incomplint la norma ISO de gesti贸 ambiental

L鈥橢mpresa Municipal de Transport (EMT) de Val猫ncia retirar脿 14 autobusos de l铆nia per incomplir la norma ISO 14001 de gesti贸 ambiental al no recuperar el gas natural comprimit (GNC) que utilitzen de combustible.

EMT Val猫ncia retirar脿 al desballestament 14 autobusos de combusti贸 GNC que no poden eixir a la l铆nia perqu猫 les seues bombones de gas no passen la revisi贸 reglament脿ria. Aquest retir d鈥檃utobusos genera problemes amb el gas que queda en les seues bombones, segons indiquen des de CGT 鈥渓鈥橢MT per desgr脿cia ha decidit en comptes de recuperar-lo, desfer-se del mateix deixant en les cotxeres els autobusos amb el motor enc茅s per a consumir part del gas o expulsar-lo directament a l鈥檃tmosfera鈥.

En altres empreses p煤bliques de transport, com les de Madrid, Sevilla o Salamanca, quan es procedeix al canvi de botelles o enviament de vehicles al desballestament, el gas de les seues bombones es recupera, per exemple 鈥減assant-lo d鈥檜n autob煤s a un altre, utilitzant botelles auxiliars, o manant-lo als dep貌sits generals com fan en l鈥橢MT de Madrid鈥 expliquen des de CGT.

Des de la secci贸 sindical de CGT en EMT es pregunten si la nova Directora Gerent, que ha estat a Madrid col路laborant en 脿rees de mobilitat sostenible amb mitjans de transports alternatius que minimitzen residus i agents contaminants, d贸na per bones aquestes pol铆tiques mediambientals que res ajuden al desenvolupament sostenible. CGT afirma que no sols volen denunciar el mal ambiental 鈥渢amb茅 la perduda econ貌mica que genera el malbaratament d鈥檜n combustible, que ha necessitat d鈥檜n contracte amb Gas Natural i d鈥檜na creaci贸 d鈥檜na estaci贸 de Gas comprimit en EMT per al subministrament als autobusos鈥.

Des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista denuncien que 鈥減er moltes certificacions AENOR que tinga l鈥檈mpresa, realitzant aquestes pr脿ctiques, no pot acreditar que disposa d鈥檜na estructura per a controlar l鈥檌mpacte ambiental de les seues instal路lacions, activitats i serveis en el context d鈥檜na ciutat com Val猫ncia鈥. A m茅s des de CGT no tenen coneixement que el 鈥渧enteig鈥 de gas dels autobusos a l鈥檈xterior siga un treball que estiga avaluat pel Servei de prevenci贸 d鈥橢MT per al qual estiguen formats els treballadors d鈥橢MT per a fer-ho amb total seguretat i indiquen que ser脿 un tema m茅s a tractar quan la inspecci贸 de treball els cite per la den煤ncia dels delegats de prevenci贸 sobre el tractament irregular de la investigaci贸 del 鈥済reu incendi dels autobusos de gas de la cotxera de San Isidro鈥. Els delegats de prevenci贸 en EMT creuen que en l鈥檈mpresa s鈥檋a de fer una investigaci贸 seriosa sobre la prevenci贸 en l鈥檈mpresa i per aix貌 van denunciar la falta de dades i informaci贸 necess脿ria per a poder realitzar un informe amb conclusions sobre l鈥檌ncendi i les possibles mesures preventives a implementar.