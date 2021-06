–

Edith Heard, a sus 56 a帽os, se r铆e al recordar su juventud. Naci贸 y se cri贸 en Londres, pero cuando empez贸 el colegio con cinco a帽os no sab铆a hablar “ni una palabra de ingl茅s”, porque hasta entonces hab铆a aprendido el griego, la lengua de su madre. Maravillada por la enormidad del cosmos y decidida a ser astr贸noma, lleg贸 a la Universidad de Cambridge con 18 a帽os sin haber recibido una clase de Biolog铆a en toda su vida. All铆 se compr贸 un libro para ponerse al d铆a y al abrirlo alucin贸: “Descubr铆 todo por primera vez. Vi im谩genes asombrosas de las c茅lulas. Ah铆 tuve mi momento eureka y me di cuenta de que no quer铆a estudiar F铆sica, sino Biolog铆a. Tom茅 la decisi贸n en 30 segundos, literalmente”. La vocaci贸n de toda una vida puede esfumarse en medio minuto.

Aquella mujer brit谩nica que no sab铆a ingl茅s con cinco a帽os, ni hab铆a visto una c茅lula a los 18, es hoy la directora general de la principal instituci贸n europea dedicada a revelar los secretos de la vida: el Laboratorio Europeo de Biolog铆a Molecular (EMBL). El organismo, con 1.800 trabajadores y sedes en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, abri贸 en 2017 una nueva instalaci贸n en Barcelona, enfocada a estudiar el desarrollo y el funcionamiento de los 贸rganos de los seres vivos.

La especialidad de Heard es la epigen茅tica. Si el ADN se imagina como una secuencia de letras con las instrucciones para el funcionamiento de un ser vivo, los cambios epigen茅ticos ser铆an como tildes, con capacidad para modificar el mensaje y provocar trastornos, como el c谩ncer. El gran objetivo, dice Heard, es aprender a manejar estas tildes con f谩rmacos, para revertir las enfermedades. La genetista, que acaba de obtener la nacionalidad francesa tras vivir media vida en Par铆s, visit贸 Madrid el pasado martes para reunirse con el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y estudiar futuras colaboraciones.

Pregunta. Ha dicho que su intenci贸n es que el EMBL provoque un “隆guau!” a los ciudadanos, de la misma manera que la Organizaci贸n Europea para la Investigaci贸n Nuclear (CERN) lo consigue con descubrimientos como el del bos贸n de Higgs.

Respuesta. Eso es lo que quiero. Y creo que ya ocurre con algunas cosas. El EMBL particip贸 en el proyecto Tara Oceans, una expedici贸n para descubrir la biodiversidad en el oc茅ano. Esto provoca un “隆guau!”. Hace dos a帽os publicaron el descubrimiento de 200.000 nuevos virus en el oc茅ano, en el Polo Norte. 驴Por qu茅 el Polo Norte es un foco de diversidad viral? No lo s茅. Eso para m铆 es un 隆guau!

P. Usted es la jefa del EMBL desde 2019. Antes de la pandemia, dijo que quer铆a organizar tormentas de ideas con sus mejores cient铆ficos para identificar cu谩les son las grandes preguntas que hay que responder. 驴Ya sabe cu谩les son las grandes preguntas?

R. Organic茅 las tormentas de ideas nada m谩s llegar. Es muy ir贸nico, porque hice una presentaci贸n con una diapositiva en la que hablaba de las pandemias emergentes. Dije que a menudo ocurren en 谩reas en las que la acci贸n humana destruye los ecosistemas.

P. 驴Justo antes de la pandemia?

R. Hace dos a帽os, antes de la pandemia. Ya sab铆amos que hab铆a riesgo, porque conoc铆amos otros virus como el del SARS. Necesitamos herramientas moleculares para entender qu茅 est谩 pasando. Sab铆amos que estos asuntos eran muy urgentes. Y entonces lleg贸 la pandemia. Prometo que no soy Casandra [una figura de la mitolog铆a griega con el don de la profec铆a]. Ese es el tipo de grandes cuestiones que queremos entender: c贸mo emergen las pandemias. Otra pregunta, por ejemplo, es por qu茅 la resistencia a los antibi贸ticos est谩 creciendo tan r谩pido. No es solo en los hospitales, puedes ver resistencias a los antibi贸ticos en las bacterias del oc茅ano. Queremos entender por qu茅 ocurre.

P. 驴Cu谩l podr铆a ser la raz贸n?

R. No lo sabemos, esa es la gran pregunta. Si pudi茅ramos entender qu茅 ocurre, podr铆amos prevenirlo. Muchas empresas pararon de desarrollar antibi贸ticos, as铆 que ahora hay pocos f谩rmacos. El pr贸ximo asesino ser谩 este. En 10 o 20 a帽os estaremos muriendo por infecciones de bacterias resistentes a los antibi贸ticos, que ya no podremos tratar. En los 煤ltimos 100 a帽os hemos duplicado nuestra esperanza de vida, gracias a elementos como los antibi贸ticos y las vacunas. Si no hacemos algo, dentro de 20 a帽os los antibi贸ticos que hoy existen no ser谩n capaces de tratar las infecciones que tendremos. Va a ser la siguiente pandemia. El nuevo programa del EMBL cubre estos asuntos.

P. Usted tiene en la foto de perfil de su laboratorio una gata de tres colores: blanco, negro y anaranjado. 驴Qu茅 tiene que ver con su especialidad? [Heard ha descubierto mecanismos epigen茅ticos gracias al estudio de uno de los dos cromosomas sexuales, el X, del que las hembras tienen dos copias (XX), mientras los machos tienen solo una (XY)]

R. Durante siglos, la gente del campo ha sabido que los gatos de tres colores son normalmente hembras. La raz贸n es que tienen dos cromosomas X, porque son hembras, y existe un gen en el cromosoma X que puede producir o color negro o color anaranjado. Si tienes la versi贸n negra del gen en un cromosoma X y tienes la versi贸n anaranjada en el otro cromosoma X, el color del pelaje depender谩 del cromosoma que se exprese. Normalmente, en el resto de cromosomas las dos copias [la del padre y la de la madre] est谩n expresadas, pero eso no ocurre con los dos cromosomas X en las hembras: uno se apaga y el otro est谩 activo. A veces es el cromosoma X de tu madre y a veces es el cromosoma X de tu padre, as铆 que cada c茅lula expresa un cromosoma X diferente durante el desarrollo embrionario. A veces es anaranjado y a veces es negro. Tienes un mosaico, que es lo que vemos en las hembras. En machos nunca lo ver谩s, porque solo tienen un cromosoma X, que o es anaranjado o es negro. El blanco es otra cosa, es por falta de melanocitos.

P. Cuando usted gan贸 el a帽o pasado el Premio L’Or茅al-UNESCO, dijo que hay esperanza en obtener f谩rmacos epigen茅ticos para tratar algunos tipos de c谩ncer y otras enfermedades. 驴Qu茅 es un f谩rmaco epigen茅tico y cu谩ndo estar谩n disponibles?

R. El genoma est谩 hecho de ADN. En un c谩ncer, si tienes una mutaci贸n que afecta al ADN ya est谩, no puedes deshacerla. Pero ahora sabemos que algunos cambios no est谩n en el nivel del ADN, sino en un nivel epigen茅tico: modificaciones qu铆micas del ADN [las tildes sobre las letras]. Ahora sabemos que en el c谩ncer hay grandes cambios epigen茅ticos, no solo gen茅ticos. Y estos cambios epigen茅ticos son muy interesantes, porque s铆 puedes deshacerlos. Un f谩rmaco epigen茅tico es un medicamento que cambia estas modificaciones epigen茅ticas. Ya existen algunos, como la decitabina, que se utiliza para la leucemia mieloide aguda y el s铆ndrome mielodispl谩sico. Un gen puede causar un c谩ncer al silenciarse o al hiperactivarse. A veces est谩 encendido cuando deber铆a estar apagado, o viceversa. Este interruptor puede ser epigen茅tico y puedes intentar pulsarlo con un f谩rmaco epigen茅tico. El problema es que para estas formas de leucemia s铆 hay algunos f谩rmacos, pero en el campo de los tumores s贸lidos, como el c谩ncer de pulm贸n, se ha avanzado menos. Los f谩rmacos epigen茅ticos ya se est谩n utilizando, pero hace unos a帽os yo pensaba que todo ir铆a m谩s r谩pido.

P. Usted ha dicho a menudo que la ciencia es sexista, pero tambi茅n afirm贸 en una entrevista que usted no es feminista. 驴Qu茅 quiere decir?

R. Una feminista de carnet participa en movilizaciones y yo nunca lo he hecho. Sin embargo, cuando miro hacia atr谩s en mi vida siempre he defendido a las mujeres. Cuando estaba en la universidad y empezamos las clases de F铆sica, yo era una de las dos 煤nicas mujeres en el aula. Me di cuenta de que la ciencia es sexista. Ni siquiera es una cr铆tica, es una realidad. As铆 es como funciona la sociedad y est谩 cambiando. Pero la f铆sica, por ejemplo, est谩 dominada por los hombres. La biolog铆a, menos. Yo no soy una feminista de carnet, pero me preocupan los derechos humanos, la igualdad y la diversidad. Y la posici贸n de las mujeres en la ciencia es algo que me preocupa profundamente. Es una de las razones por las que asum铆 el puesto. Pens茅 que aceptar ser la primera mujer en dirigir el EMBL era importante para mostrar a otras mujeres que es posible. No me refiero a ser un modelo a seguir, sino a ser solo un ejemplo de que es posible. No soy una feminista de carnet, pero defiendo la igualdad de derechos.

P. La palabra feminismo significa eso en espa帽ol. La vir贸loga francesa Fran莽oise Barr茅-Sinoussi tambi茅n afirm贸, en una entrevista con EL PA脥S en 2017, que no era feminista. Quiz谩 en Francia el concepto del feminismo es m谩s pol铆tico.

R. Puede haber algo cultural, s铆. Creo que lo que me molesta un poco es que yo tengo una hija y un hijo y veo que las mujeres pueden tener mucho 茅xito y, al mismo tiempo, para los chicos la vida tambi茅n puede ser dura. Soy feminista, pero me preocupa que los chicos tambi茅n puedan tener 茅xito. La mayor铆a de los hombres que conozco tambi茅n son feministas.

P. Usted fund贸 junto a otros colegas el Programa Nacional de Acogida Urgente de Cient铆ficos en el Exilio, una organizaci贸n francesa para ayudar a investigadores de pa铆ses en crisis o en guerra.

R. S铆, se puso en marcha hace unos a帽os, cuando hab铆a muchos desplazados por la guerra de Siria. Hablamos de personas como yo, pero que de un d铆a para otro tienen que hacer sus maletas, perder d茅cadas de ciencia porque sus instituciones han sido bombardeadas e irse con sus familias sin saber d贸nde acabar谩n. Mi hija estudi贸 Relaciones Internacionales y estaba aprendiendo 谩rabe. Los fines de semana ten铆a intercambios con refugiados que ven铆an a Francia y quer铆an aprender franc茅s. Los estudiantes ense帽aban franc茅s a los refugiados y necesitaban m谩s gente, as铆 que me apunt茅. Conoc铆 a algunos de estos j贸venes y a gente de mi edad. Aquello realmente me concienci贸 de que estas personas hab铆an perdido todo y necesitaban ayuda.

P. 驴Qu茅 hicieron?

R. Con mis compa帽eros del Coll猫ge de France [una instituci贸n en la que Heard era profesora] acudimos al Gobierno franc茅s y acogieron muy bien la idea. En unos meses ten铆amos financiaci贸n y los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior estaban listos para poner en marcha el programa. Al principio los investigadores no eran solamente de Siria, tambi茅n de otros pa铆ses, como Turqu铆a y Libia. En algunos casos, los cient铆ficos simplemente hab铆an firmado un manifiesto y les hab铆an dicho que se fueran del pa铆s. Nos llegaban los expedientes de estas personas y los ten铆amos que evaluar no solo por la ciencia, sino realmente por el grado de emergencia. Le铆as su curr铆culum y te dabas cuenta de que toda su vida estaba a punto de ser destruida. Son personas con historias incre铆bles. Una mujer era decana de universidad en un pa铆s del norte de 脕frica, pero el nuevo presidente era un extremista religioso y decidi贸 que las mujeres no deb铆an trabajar en estos puestos, as铆 que ella denunci贸 la situaci贸n y tuvo que huir de un d铆a para otro. Es muy emocionante ser parte de esto. Te hace darte cuenta de lo importantes y fr谩giles que son la democracia y la libertad: podemos perder todo de un d铆a para otro.

