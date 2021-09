Patrocinado

La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no ces贸 durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de l铆deres ambientales de todo el mundo en 2020, el a帽o con m谩s ataques registrados. En ese periodo, seg煤n la publicaci贸n de la organizaci贸n de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro cr铆menes a la semana en todo el planeta.

芦Nuestras cifras son casi con certeza una subestimaci贸n, y muchos ataques contra defensores no se denuncian禄, han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, adem谩s, que el grueso de los asesinatos se cometieron en pa铆ses del Sur Global, pues s贸lo uno se produjo en un pa铆s desarrollado (en Canad谩). 芦A medida que se intensifica la crisis clim谩tica, tambi茅n aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta禄.

M谩s de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres 煤nicos pa铆ses: Colombia, donde se produjeron 65 cr铆menes; M茅xico, con 30 ataques; y Filipinas, pa铆s en el que la escalada de violencia no ha hecho m谩s que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el 煤ltimo a帽o. El cuarto pa铆s con m谩s violencia contra ind铆genas y personas vinculados a la protecci贸n de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que se帽ala directamente a las pol铆ticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensa帽amiento que sufren los l铆deres conservacionistas del pa铆s amaz贸nico.

驴Qui茅n mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organizaci贸n se帽ala que el 70% de las v铆ctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestaci贸n e industrializaci贸n. As铆, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compa帽铆as que tienen intereses econ贸micos en los recursos naturales. 芦Muchas empresas se involucran en un modelo econ贸mico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis clim谩tica al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores禄.

No obstante, las instituciones tambi茅n apretaron los gatillos de sus armas, pues en los pa铆ses afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Polic铆a estaban implicados. 芦Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato b谩sico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son c贸mplices de las empresas禄, han argumentado desde Global Witness.

Victorias hist贸ricas

Pese la escalada de violencia y persecuci贸n, 2020 tambi茅n fue un a帽o positivo para las luchas de los pueblos ind铆genas contra la deforestaci贸n y los proyectos de extracci贸n de recursos. La Asociaci贸n de Derecho Ambiental de Zimbabwe consigui贸 frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinci贸n. En Canad谩, consiguieron frenar la financiaci贸n para la extracci贸n de petr贸leo en el 脕rtico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sud谩frica dio la raz贸n a los activistas ecologistas y cancel贸 la construcci贸n de una de las mayores centrales de carb贸n del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasile帽a dio la raz贸n a las comunidades ind铆genas Ash谩ninka en Acre que llevaban m谩s de dos d茅cadas denunciando la deforestaci贸n masiva de su entorno. Las compa帽铆as implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de d贸lares a las familias aut贸ctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declar贸 culpable a V铆ctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta C谩ceres y, adem谩s, dej贸 la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compa帽铆a DESA.

La publicaci贸n de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la Rep煤blica Democr谩tica del Congo, Canad谩, Panam谩 o Camboya y se帽ala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayor铆a de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos ind铆genas y organizaciones conservacionistas han persistido.

Fuente: P煤blico