De parte de La Haine July 26, 2021 41 puntos de vista

M.H.: Quiero tratar algunos temas contigo, uno te toca muy de cerca porque fuiste parte de Ferrocarriles Argentinos y el Estado decidi贸 no renovar las concesiones a las empresas que explotan los ferrocarriles de carga que circulan por las v铆as de los ferrocarriles Sarmiento, Roca y Mitre. 驴Qu茅 reflexi贸n te merece esta decisi贸n del gobierno nacional?

E.L.: Primero que en las 煤ltimas tres d茅cadas, desde que esto se privatiz贸 en los 90 con el auge del neoliberalismo y en Consenso de Washington, bajo la administraci贸n de Menem, se privatizaron todos los servicios p煤blicos, principalmente los ferrocarriles. Una empresa estatal monop贸lica que ten铆a d茅ficit de servicio, que explotaba m谩s de 40.000 km, que ten铆a 95.000 trabajadores en menos de dos a帽os fue convertida en 14 empresas de derecho privado, quedaron 18.800 km de v铆a en actividad, de los cuales cerca de 13.000 km fueron transferidos a los trenes de carga, pero de los que solo est谩n en explotaci贸n 7.500.

Hay un gran deterioro de toda la infraestructura, el sistema de v铆as, se帽alamiento, telecomunicaciones, el parque tractivo y remolcado tiene una antig眉edad de 40 a帽os, acumula mantenimiento diferido y todo esto sumado hace que los descarrilamientos se hayan producido seguido.

Ese es el balance de 30 a帽os de administraci贸n privada de los ferrocarriles. La comisi贸n especial de renovaci贸n de contratos que funciona en este gobierno bajo el ministerio de Transporte, detect贸 estas anomal铆as y a partir de ah铆 determina la no renovaci贸n.

Pero estas anomal铆as fueron denunciadas muchas veces, hace 20 a帽os atr谩s, incluso por el que era mi gremio en la secci贸n en la que yo trabajaba, la Asociaci贸n del Personal de Direcci贸n de Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

Y sin embargo, cuando todo eso era evidente, ning煤n gobierno, desde aquella 茅poca hasta ahora, hizo nada. Reci茅n toman nota de esto. Tambi茅n es cierto que los trascendidos dicen que el hoy fallecido ministro Meoni, en su momento, cuando las empresas privatizadoras le pidieron la renovaci贸n, les plante贸 que s铆, siempre y cuando se hicieran cargo taxativamente de una serie de inversiones para recomponer el sistema ferroviario de cargas, a lo cual las empresas se negaron.

Por lo tanto, al Estado no le qued贸 otra opci贸n que tomar esta medida. Digamos que no la han hecho por convicci贸n sino por necesidad. Porque en poco tiempo m谩s los ferrocarriles de carga desaparec铆an, no pod铆a renovarlos bajo ning煤n punto de vista. Esa es la realidad que hay hasta hoy. La soluci贸n que ha encontrado el gobierno es h铆brida, no es ni una estatizaci贸n ni tampoco una privatizaci贸n. Se marchar铆a a lo que es la ley 27.132 que fue aprobada en 2015.

M.H.: La Ley de Ferrocarriles Argentinos.

E.L.: S铆, en el 煤ltimo per铆odo de Cristina Kirchner y ratificada bajo el gobierno de Macri en 2018. Hay que decir que cuando se vot贸, los diputados de Cambiemos en ese momento la votaron a cuatro manos, porque es una ley que permite la intervenci贸n de los capitales privados en el sistema ferroviario, entonces entraba en l铆nea con las principales definiciones de Cambiemos en ese momento.

Significa que el Estado se hace cargo de la v铆a, que tiene el material rodante y que va a correr los servicios pero, adem谩s, puede permitir que servicios privados corran en las v铆as que mantiene el Estado a cambio de un c谩non, en el caso que esos privados tengan material rodante propio. Y sino que le alquilen material rodante al Estado y 茅ste les va a cobrar por ese alquiler, el c谩non, etc.

Es un sistema h铆brido, hay que ver si funciona porque de las empresas que tienen los ferrocarriles de carga ac谩, por ejemplo, el grupo Techint compr贸 alguna locomotora y algunos vagones. O sea, tendr铆a material rodante propio pero las otras empresas no, o sea que no s茅 hasta d贸nde les va a convenir invertir en eso o utilizar lo del Estado.

En 30 a帽os el servicio ferroviario de carga se descapitaliz贸 totalmente

El problema es que en 30 a帽os el servicio ferroviario de carga se descapitaliz贸 totalmente. Qui茅n va a pagar esa descapitalizaci贸n es el problema, porque hay que restituirlo, eso lo va a hacer el Estado. 驴No le van a cobrar nada a los privados? Porque ellos hicieron este desastre. Se les transfirieron 187 locomotoras y 11.800 vagones, solo renovaron 25 locomotoras y 104 vagones, que es un porcentaje de un 25% en las locomotoras pero en los vagones no llega a ser un 1%. Es decir, no invirtieron nada.

Olvid茅monos de la infraestructura que est谩 totalmente destruida. Lo que pasa es que ac谩 se perdi贸 el car谩cter de servicio p煤blico de los servicios ferroviarios de carga, porque en estos 30 a帽os los concesionarios no trabajaron a la oferta, no ofrec铆an servicios, solamente cumpl铆an servicios para sus mandantes, para sus propias empresas, que en el caso de Nuevo Central Argentino es la Aceitera General Deheza, en el Ferroexpreso pampeano era Techint y en el Ferrosur Roca Loma Negra y la brasilera Camargo Correa. O sea, transportaban sus propios productos, carnes, granos, cemento y minerales y no mucho m谩s.

Por eso cuando se les entreg贸 el material rodante y la infraestructura los trenes de carga corr铆an en promedio a 80/100km por hora y ahora corren a 30 km porque esa peque帽a velocidad para esas empresas resulta funcional, no necesitan invertir para correr m谩s r谩pido porque no compiten en el mercado del transporte, el resto se lo dejan todo a los camiones.

Esa es la realidad y a partir de ahora qu茅 pasa, cu谩nto invierte el gobierno cuando tenga que reconstruir todo eso. La verdad es que no lo podemos saber. Tampoco con qu茅 lo van a financiar. Si entrar谩n los chinos para financiar todo eso. No se sabe nada.

M.H.: Otra medida que se tom贸 paralelamente es que afecta a la Hidrov铆a.

E.L.: La cuesti贸n de la Hidrov铆a tomada junto con los ferrocarriles y los puertos es un punto central, porque si el Estado manejara esos tres componentes, manejar铆a buena parte del comercio exterior de la Argentina y de esa manera se recompone buena parte de la soberan铆a nacional que se ha perdido a manos de las grandes corporaciones exportadoras.

Es muy importante lo de la Hidrov铆a. La soluci贸n por ahora es tambi茅n h铆brida. Vence la concesi贸n, llama a una licitaci贸n por tiempo corto y, mientras tanto, va preparar una licitaci贸n grande, tal vez por unos 25 a帽os m谩s, pero que va a ser abierta, donde van a poder intervenir empresas internacionales. Se supone que hay empresas chinas interesadas, aparte de las europeas y adem谩s que puede haber empresas nacionales.

Esto ha despertado una serie de cr铆ticas porque tanto desde el sector de Administraci贸n General de Puertos, como el Sindicato de Dragado y Balizamiento plantean que las dragas que est谩n trabajando para la empresa belga Jan De Nul son de capital nacional, el Estado se las cedi贸 y los que las operan son trabajadores argentinos, etc.

Aparentemente habr铆a capacidad para que el Estado se haga cargo de esto y no lo deje en manos de las corporaciones internacionales, o sea, que la moneda tambi茅n est谩 en el aire. Va a haber esta licitaci贸n corta, pero habr谩 tiempo para nuevas disputas alrededor de todo esto.

Extratado por La Haine