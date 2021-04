–

De parte de Lobo Suelto April 28, 2021 41 puntos de vista

Entre esas miradas pude ver alrededor de 30 efectivos dando vuelta toda mi casa. Yo hab铆a dejado las puertas abierta para que no tengan que forzar nada, porque adem谩s no ten铆a nada que ocultar, pero igual rompieron todo, los marcos, las puertas todas quebradas.

Cuando me llevaron a la comisar铆a estuvimos todos juntos en una sola habitaci贸n, al menos ocho compa帽eros, las mujeres estuvieron separadas. El trato fue muy violento, mucho desprecio. Nos dijeron que ten铆amos que estar con barbijo, pero la celda estaba toda sucia, el ba帽o ten铆a larvas y materia fecal, pedimos lavandina y un balde pero no nos dieron nada.

Una de las noches en la comisar铆a hubo aprietes. Lleg贸 Infanter铆a, entr贸 a la celda, agarr贸 a uno de nosotros al azar. Lo esposaron y se lo llevaron, al rato hicieron lo mismo con otro y no sab铆amos qu茅 pasaba. No ten铆amos ning煤n familiar cerca porque era de noche y por las restricciones de la pandemia nadie pod铆a estar afuera de la comisar铆a. Est谩bamos absolutamente solos. Fue muy feo ver c贸mo se llevaron a compa帽eros.

A todos los que se llevaron los interrogaron, les mostraron videos y fotos de las caminatas y les ped铆an nombres de las personas que estaban ah铆. A Gabriel, uno de los compa帽eros, le leyeron todo sobre su vida, lo hab铆an espiado, sab铆an todo: qu茅 hac铆a, d贸nde viv铆an sus hijas, qu茅 hac铆a su ex pareja, hab铆an hecho una trabajo de inteligencia para que se quiebre y le dec铆an que si no respond铆a las preguntas lo iban a golpear, atr谩s hab铆a cuatro tipos. Justo cuando estaban apretando a los compa帽eros, lleg贸 nuestro abogado defensor, no se lo esperaban y desarticularon toda esa operaci贸n que yo creo que iban hacer con todos.