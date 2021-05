–

Los ataques del Ej茅rcito israel铆 han provocado ya 197 muertos palestinos (la cifra no deja de crecer) en la franja de Gaza, entre ell@s 50 ni帽@s, y las cifras desgraciadamente aumentan cada hora, durante la 煤ltima semana de enfrentamientos entre palestinos e israel铆es.

La tensi贸n tuvo su origen en el desahucio de ocho familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah hace m谩s de una semana, en Jerusal茅n Este, para entregarle esos terrenos a colonos jud铆os. Esto no es nuevo en Jerusal茅n, ya que en 2020 se calcula que 218 hogares palestinos tuvieron casos de desahucios similares, con el 煤nico prop贸sito de instalar all铆 a colonos jud铆os.

Desde 2014 no se viv铆an unas matanzas como estas y que tienen como 煤nico responsable al estado de Israel y su gobierno, que no admiten ninguna soluci贸n a este conflicto que no sea la expulsi贸n total del pueblo palestino de sus casas y tierras, salt谩ndose los acuerdos internacionales y atentando contra los derechos humanos de miles de personas. Y para lo cual aprovechan cualquier nuevo enfrentamiento con el pueblo palestino para utilizar toda su fuerza militar frente a civiles y poblaci贸n desarmada, causando cientos de muertes planificadas para conseguir sus objetivos. Todo ello ante la pasividad y connivencia de las grandes potencias, sobre todo su fiel aliado EEUU y la UE.

Este a帽o se cumple el 73 aniversario de la Nakba, la gran cat谩strofe palestina, que marc贸 el inicio de la expulsi贸n del pueblo palestino de su tierra y la limpieza 茅tnica que se mantiene hasta nuestros d铆as. Esa primera victoria israel铆 el 15 de mayo de 1948 marc贸 el inicio de una pol铆tica sistem谩tica de confiscaci贸n de territorios, ocupaci贸n de tierras y viviendas, control de fronteras, y persecuci贸n pol铆tica y racial de ciudadanos palestinos. Unas pol铆ticas de apartheid que recuerdan a las vividas en pa铆ses como Sud谩frica, y con una represi贸n policial y control militar por parte del estado de Israel que recuerdan a los peores reg铆menes fascistas del siglo pasado.

Ante este genocidio y limpieza 茅tnica del pueblo palestino que dura m谩s de siete d茅cadas no caben equidistancias ni discursos vac铆os de representantes pol铆ticos que miran hacia otro lado, o se est谩 con el pueblo palestino, su soberan铆a y los derechos humanos, o se apoya al estado fascista y genocida de Israel, no hay posiciones intermedias. Esperamos ver las declaraciones y condena del gobierno espa帽ol respecto a estos cr铆menes y atentados contra los derechos humanos con tanta contundencia como lo hacen cuando se trata de socios comerciales, aliados o pa铆ses ricos en petr贸leo e hidrocarburos.

Desde CNT C贸rdoba tenemos muy claro que apoyamos y nos solidarizamos con la causa palestina, su derecho a desarrollarse como un pueblo libre y en paz, exigimos que se cumplan los acuerdos internacionales y los derechos humanos, as铆 como volver a la situaci贸n anterior a 1948 en que Israel empez贸 la ocupaci贸n de tierras palestinas, y condenamos al estado de Israel y a su gobierno genocida que tanto dolor y muerte llevan causando durante varias generaciones al pueblo palestino.