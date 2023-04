–

Por Dar铆o Aranda

En portada: Una jornada de protesta bajo la consigna 鈥淐on Nuestro Pan No鈥, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transg茅nico del mundo, hecho en Argentina.

La poblaci贸n de Argentina es la primera en comer pan con trigo transg茅nico. As铆 lo confirm贸 la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transg茅nico, que va junto al peligroso agrot贸xico glufosinato de amonio, fue denunciado por m谩s de mil cient铆ficos, por productores (tanto agroecol贸gicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que se帽alar铆an la supuesta 鈥渋nocuidad鈥 del transg茅nico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. 鈥淓s un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud p煤blica鈥, denunci贸 en una carta p煤blica el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias M茅dicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La noticia se conoci贸 mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado gen茅ticamente (llamado 鈥淗B4鈥) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, m谩s grave, la poblaci贸n no tiene posibilidad de identificar si est谩 comiendo un producto con transg茅nicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Gen茅ticamente Modificados (OGM).

Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas cient铆ficas independientes y publicadas en revistas acad茅micas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transg茅nicos se aprueban en base a 鈥渆studios鈥 de las propias empresas y que esos informes son secretos.

El InSSA, que ha confirmado con una publicaci贸n cient铆fica la incidencia de c谩ncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transg茅nico: 鈥淰a acompa帽ado con el herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos cient铆ficos, as铆 como tambi茅n se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados鈥.

Los investigadores instan a los 鈥渄ecisores de pol铆ticas p煤blicas鈥 que atiendan a las evidencias cient铆ficas que dan cuenta de los peligros de ese cultivo. 鈥淐onsideramos urgente que las autoridades proh铆ban la comercializaci贸n e incorporaci贸n del trigo Hb4 en las harinas para producci贸n de productos comestibles y/o suced谩neos de la alimentaci贸n humana鈥, remarcan.

En 2020, en una carta abierta, m谩s de mil cient铆ficos del Conicet y de 30 universidades p煤blicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transg茅nico: 鈥淓sta autorizaci贸n remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en t茅rminos ambientales y sociales, causante principal de las p茅rdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentaci贸n y que amenaza adem谩s la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberan铆a alimentaria鈥. Aportaron decenas de estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transg茅nico. Nada de eso fue tenido en cuenta por las autoridades estatales.

Bioceres-Indear es la compa帽铆a impulsora del trigo transg茅nico. Se presenta como una 鈥渆mpresa nacional鈥, con accionistas como el denominado 鈥渞ey de la soja鈥 Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para el transg茅nico tambi茅n fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y pol铆ticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su referenta es la cient铆fica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.

Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gesti贸n, pero fren贸 la decisi贸n por la advertencia de productores del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federaci贸n de Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportaci贸n (principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transg茅nicos en sus platos. La aprobaci贸n final fue en mayo de 2022, cuando Juli谩n Dom铆nguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear (la firma administrativa corri贸 por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).

鈥淟a responsabilidad del Gobierno es total. Desde la autorizaci贸n sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos negativos en el campo y tambi茅n con sus pol铆ticas cient铆ficas, con Raquel Chan como emblema, al servicio del sector m谩s concentrado del agronegocio鈥, denunci贸 Agust铆n Su谩rez, de la Uni贸n de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y remarc贸 la gravedad de este trigo: 鈥淣o solo se contaminar谩 al trigo convencional sino que este transg茅nico, y sus agrot贸xicos, ir谩n directo a nuestros cuerpos, al de nuestros hijos. Las consecuencias ser谩n muy graves y se ver谩n en el mediano y largo plazo. Es criminal鈥.

Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos d茅cadas denuncia los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es 鈥渕ucho m谩s t贸xico que el glifosato y est谩 comprobado sus efectos teratog茅nicos, neurot贸xicos y genot贸xicos鈥.

La Multisectorial, que forma parte de la campa帽a 鈥淐on nuestro pan no鈥 (que re煤ne a decenas de organizaciones de todo el pa铆s) alert贸 el efecto en los productores: 鈥淣o es posible la coexistencia de trigo transg茅nico y no transg茅nico debido al proceso de 鈥榗ontaminaci贸n gen茅tica鈥 que ocurre durante la polinizaci贸n y cuyos residuos de agrot贸xicos quedar谩n en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud p煤blica鈥. Y advierte que el mecanismo por el cual se autoriz贸 el transg茅nico viola la Ley General del Ambiente y el art铆culo 41 de la Constituci贸n Nacional, entre otras normas de protecci贸n de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra del transg茅nico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan: 鈥淟a salud no se negocia鈥.