September 9, 2021

Hoy se cumplen cinco a帽os de la muerte laboral de David Ramallo (un trabajador electricista de la L铆nea 60), de Diego Soraire (trabajador del INTA al que le explot贸 un biodigestor), y de Richard Alcar谩z (trabajador de la construcci贸n en Villa Crespo). En ese marco, el Espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL) moviliza hoy junto a familiares y compa帽eros de las v铆ctimas. La jornada de lucha comienza con una misa a las 10.15 en la cabecera Barracas de la L铆nea 60. Luego, a las 11.30 concentrar谩n en la sede del INTA, para movilizar a los Tribunales de Lavalle y Tucum谩n pidiendo que no cierren las causas, particularmente la de David Ramallo. Simult谩neamente, a las 10.30 en Mar del Plata habr谩 una movilizaci贸n a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 芦Es una jornada que venimos llevando desde hace cinco a帽os y se enmarca en un pedido nuestro de que se declare el D铆a del Asesinato Laboral, para visibilizar lo que viene pasando, exigir justicia por las v铆ctimas y no seguir teniendo que lamentar fallecimientos en los lugares de trabajo禄, expres贸 Santiago Menconi, referente de BAL y delegado de la L铆nea 60. Por ANRed.

As铆 cont贸 la jornada de lucha Santiago Menconi, que es referente del espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL) y delegado de la L铆nea 60: 芦hoy se cumple el quito aniversario de la muerte laboral de David Ramallo, un trabajador electricista de la L铆nea 60, de Diego Soraire, trabajador del INTA que le explot贸 un biodigestor, y de Richard Alcar谩z, trabajador de la construcci贸n en Villa Crespo. Desde el espacio de Basta de Asesinatos Laborales junto a familiares y compa帽eros de las v铆ctimas vamos a realizar una jornada de lucha que empieza a las 10.15 de la ma帽ana en la cabecera Barracas de la L铆nea 60, donde vamos a hacer una misa, como todos los a帽os. De ah铆 nos vamos a movilizar a las 11 de la ma帽ana a las puertas del INTA (Rivadavia 1439), desde donde vamos a movilizar hacia los tribunales de Lavalle y Tucum谩n pidiendo que no cierren las causas禄.

Particularmente, reclamar谩n la causa de David Ramallo, sobre la cual Menconi detall贸: 芦venimos de que el fiscal Marcelo Retes intente cerrar la causa sin tener en cuenta las pericias de parte ni la de la Comisi贸n Nacional de Regulaci贸n del Transporte (CNRT) ni de la Polic铆a Federal. Y logramos con la movilizaci贸n anterior que se cite a declarar a los testigos de la empresa y a los testigos presenciales compa帽eros de David que presenciaron el hecho禄.

La medida tambi茅n se replicar谩 en Mar del Plata: 芦simult谩neamente, a las 10.30 de la ma帽ana tambi茅n va a haber una movilizaci贸n conjunta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Alberti 2275) con familiares del buque pesquero 鈥楨l Repunte鈥, de los tripulantes del pesquero 鈥楻igel鈥, y del movimiento Ning煤n Hundimiento M谩s, que va a exigir justicia por las v铆ctimas laborales en Mar del Plata禄, destac贸 Menconi.

La jornada nacional de lucha, explic贸 Menconi se enmarca en un reclamo especial: 芦es una jornada que venimos llevando desde hace cinco a帽os y se enmarca en un pedido nuestro, que es que se declare el D铆a del Asesinato Laboral, para visibilizar lo que viene pasando, para exigir justicia por las v铆ctimas y para no seguir teniendo que lamentar fallecimientos en los lugares de trabajo禄, remarc贸.

芦Venimos de presentar nuestro cuarto informe anual de asesinatos laborales en Argentina 鈥 ampli贸 -, donde relevamos 1295 casos de trabajadoras y trabajadores que fallecieron en su lugar de trabajo o a consecuencia de su lugar de trabajo durante la pandemia 鈥 destac贸 Menconi 鈥 En el 煤ltimo relevamiento llegamos a la conclusi贸n de que en Argentina, en un s贸lo a帽o calendario, falleci贸 un trabajador o trabajadora cada siete horas. Es un n煤mero que creci贸 exponencialmente con respecto al resto de los anuarios. Entendemos que se enmarca en una situaci贸n sanitaria de pandemia, donde fallecieron muchos trabajadores y trabajadoras de la salud, pero tambi茅n pudimos relevar que en much铆simos casos, como en los supermercados COTO, la empresa Murata, no se ha cumplido con los protocolos de seguridad requeridos para cumplir con la tarea. Casos importantes fueron los de la empresa Murata, donde falleci贸 Miguel 脕ngel Olmedo, que ten铆a 64 a帽os, que deb铆a estar licenciado por presentar patolog铆as m茅dicas y por la edad, no fue licenciado, volvi贸 a cumplir tareas en la ex Villa 31, y perdi贸 la vida trabajando. Otros casos, como los del Ingenio Ledesma o como los del supermercado COTO, donde los trabajadores denunciaban que no se cumpl铆a con el aislamiento de las personas de contacto estrecho. Esos son los datos que estuvimos relevando este a帽o禄.

芦Ahora, a la vuelta de esto, ya entendemos que estamos trabajando sin ning煤n tipo de protocolo sanitario, que fueron denuncias que fuimos realizando a lo largo de 2021禄, sentenci贸.

El espacio Basta de Asesinatos Laborales se conform贸 en 2017, y est谩 integrado por familiares de las v铆ctimas y trabajadores y trabajadoras de distintos sectores sindicales. Su consigna central es 芦denunciar lo que las empresas ocultan, lo que los sindicatos ignoran, los que los gobiernos callan y lo que los grandes medios tergiversan: 隆si pudo evitarse no fue un accidente, es un asesinato laboral!禄.

M谩s informaci贸n sobre Basta de Asesinatos Laborales: https://www.facebook.com/bastadeasesinatoslaborales/