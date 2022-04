–

De parte de ANRed April 12, 2022 205 puntos de vista

Un informe del INDEC reveló que en Argentina hay 9,2 millones de asalariados con un ingreso promedio de $55.823, de acuerdo con las cifras oficiales de los 31 principales aglomerados urbanos del país brindadas por la entidad dirigida por Marco Lavagna. Por Red Eco

Con respecto a la población ocupada, el ingreso promedio de los primeros cuatro deciles, ordenado según el ingreso de la ocupación principal, fue de 19.941 pesos. En tanto que el ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) fue de $53.608, y el ingreso de los deciles 9 y 10 equivalió a los mencionados 130.534 pesos.

Por su parte el 60,4% de la población total (17.505.511 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio fue de $52.553. Analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivalió a 19.667 pesos; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $50.622; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a 122.192 pesos.

Dentro de esta última escala, según el INDEC los hombres tuvieron un ingreso promedio de $60.132, mientras que el de las mujeres fue de 45.154 pesos.

Asimismo, entre la población asalariada se registraron 9.026.021 personas con ingreso promedio de $55.823. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $68.879 (+54,4% interanual), mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a 28.592 pesos (+53,1% interanual).

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 77% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos: fue de 63,6% en el primero y 13,5% en el décimo.

La cantidad de personas no ocupadas fue de 129 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad que no percibe ingresos fue de 65 por cada 100 perceptoras. Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos.

Por ejemplo, para el decil 1 es igual a 287 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 161 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar.

En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 369 y 180, respectivamente. En el caso del decil 10, los valores correspondientes fueron de 42 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 16 no perceptoras cada 100 perceptoras.

Fuente: www.mundogremial.com