De parte de El Topo April 3, 2023 3 puntos de vista

Toda buena siesa que se precie es capaz de ver cosas invisibles, imperceptibles para el ojo humano. En la retina, la luz es interpretada de manera clara, dando forma a sucesos pasados, presentes y secretos que se cargan sobre los hombros. Es una especie de don, dentro de la colecci贸n de dones biol贸gicos que se adquieren con la condici贸n de siesa. Una corriente antropol贸gica de estudios siesiles da credibilidad a la posibilidad de magia, sin m谩s; pero otra, m谩s ligada al relativismo y menos fumeta, nos habla de un sentido basado en la experiencia; que recopila saberes de forma no consciente desde la infancia. Saberes que, en nuestra cultura, van con los tiempos y con la transformaci贸n de la sociedad hacia una nueva estructura de cuidados, pero que son comunes en otros lugares. No es un sexto sentido, es el cerebro poniendo a funcionar variables que antes no se ten铆an en cuenta, como que la historia personal influye en la mirada, en la manera de andar, en la calidad de los huesos o en la forma en que un cuerpo asimila las dificultades.

Por esta raz贸n, la siesa va poco al centro de atenci贸n primaria. En principio porque nunca hacen caso a sus males, por mucho que ella explique que tiene un mont贸n de cosas graves y urgentes dignas de estudio. Luego, porque odia el olor de desinfectante postcovid y la aparente felicidad tensa que tiene el personal, en su mayor铆a mujeres, parloteando mientras se mueven con soltura entre puertas, pasillos y el desmantelamiento de la sanidad p煤blica. Pero, sobre todo, no acude porque tiene que sentarse y esperar. Y en esa espera ve cosas. La mayor铆a de las veces se pone gafas de sol e intenta no mirar alrededor, pero la mirada se le escapa, porque no olvidemos que toda buena siesa que se precie es enormemente curiosa. Ah铆 est谩 la gente mayor acompa帽ada de sus cuidadoras, sus hijas, nueras o nietas, las madres con sus ni帽es y esas matriarcas arrugadas que acuden solas porque no quieren ser una carga para nadie, o porque no pueden serlo.

En esa ocasi贸n tuvo que ir porque llevaba tres d铆as cag谩ndose viva. Cogi贸 la 煤ltima hora para no ver a nadie en la sala de espera y, mientras esperaba tratando de controlar sus esf铆nteres, escuchaba la voz del m茅dico de cabecera hablando con la pen煤ltima paciente.

鈥擠escanse, Fina; rel谩jese. Le voy a mandar unas pastillitas que ayudar谩n a que se sienta mejor. Esos dolores son de la edad. No querr谩 estar usted dando volteretas, 驴no? Coma bien. Tome vitaminas. Pasee. Si le duele es porque piensa mucho. Entret茅ngase.

Cuando Fina sali贸 de la consulta, nuestra siesa lo vio todo. Llevaba arrastrando de un pie al hijo en la c谩rcel. El pelo blanco lleno de facturas acumuladas y, en la boca, saliendo, la cita que no llega con la trabajadora social para que le arregle eso de la pensi贸n no contributiva. El humo t贸xico de una vida entera cuidando la rodeaba por completo, haciendo casi imposible de ver a una soledad obesa, montada sobre ella en borricate.

Con la mano sujetaba la receta de lorazepan.