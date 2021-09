–

Apostando por la verdad

鈥淪贸lo los catedr谩ticos mediocres, y en particular los que no tienen sino un t铆tulo convencional o hereditario, se inquietan tanto por la disciplina, suponi茅ndola una relaci贸n rigurosa y autom谩tica que establece inapelablemente la jerarqu铆a material o escrita鈥 (Jos茅 Carlos Mari谩tegui tambi茅n dijo 鈥減eruaricemos al Per煤鈥, conocido por lo m谩s culto como el `hamawt’a麓, el maestro)

Desde Uruguay una eminencia brota a la luz, Leonardo Haberkorn, se va de la universidad 鈥渃on mi m煤sica a otra parte鈥: <<Hoy di clase en la universidad por 煤ltima vez. No dictar茅 clases all铆 el semestre que viene y no s茅 si volver茅 alg煤n d铆a a dictar clases en una licenciatura en comunicaci贸n. Me cans茅 de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cans茅 de estar hablando de asuntos que a m铆 me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un tel茅fono que no cesa de recibir selfies. Claro, es cierto, no todos son as铆. Pero cada vez son m谩s. Esta semana en clase sali贸 el tema Venezuela. Solo una estudiante en 20 pudo decir lo b谩sico del conflicto. Lo muy b谩sico. El resto no ten铆a ni la m谩s m铆nima idea. Les pregunt茅 si sab铆an qu茅 uruguayo estaba en medio de esa tormenta. Obviamente, ninguno sab铆a. 驴Qu茅 es lo que pasa en Siria? Silencio… Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Es como ense帽ar bot谩nica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. En un ejercicio en el que deb铆an salir a buscar una noticia a la calle, una estudiante regres贸 con esta noticia: 鈥渢odav铆a existen kioscos que venden diarios y revistas鈥. En la Naranja Mec谩nica, al protagonista le manten铆an los ojos abiertos con unas pinzas, para que viera una sucesi贸n interminable de im谩genes, veloces, r谩pidas, violentas. Con la nueva generaci贸n no se necesitan las pinzas. Una sucesi贸n interminable de im谩genes de amigos sonrientes les bombardea el cerebro>>. La experiencia del profesor uruguayo con sus alumnxs debe ser la normalidad en los tiempos que corren, en el que no se si corre el tiempo o nosotrxs corremos m谩s que el tiempo, acorralando y sitiando el planeta. Otra eminencia brota a la luz en el Estado espa帽ol, el leon茅s Enrique D铆ez Guti茅rrez, un gran pedagogo antifascista como no pod铆a ser de otra manera, que recorri贸 algunos pueblos de la comarca del Bierzo. En un aula de un instituto de Fabero, pueblo en otro tiempo de luchas mineras, pregunt贸 a lxs alumnxs, si ten铆an alg煤n conocimiento de lo que hab铆a ocurrido en el pueblo durante los a帽os de la dictadura (cero patatero), ninguna respuesta. No sab铆an nada o casi nada. 鈥淣adie les hab铆a informado鈥 del campo de concentraci贸n que hubo en la localidad berciana de Fabero, donde 250 presos republicanos, trabajaron como esclavos en las minas. El mentado profesor de Educaci贸n en la Universidad de Le贸n, hace unos a帽os particip贸 en un documental, donde observaron que los j贸venes del municipio berciano apenas ten铆an conocimiento de los horrores acaecidos durante el franquismo. Esta realidad silenciada evidenci贸, a ojos del profesor Enrique, que la dictadura franquista hab铆a sido ocultada y blanqueada durante todos aquellos a帽os. Ante esta reflexi贸n en piedra de toque, se alarm贸, e investig贸 numerosos libros de historia donde se alababa al dictador. Sigue investigando como contribuci贸n de la ciencia al conocimiento pensando como fil贸sofo y ense帽ando a pensar como un gran pedagogo que es sobre la b煤squeda de la verdad. Se entrevista con varios profesores que, reconocieron, no ahondar en aquel periodo hist贸rico para evitar pol茅micas (隆Mamma m铆a c贸mo est谩 el patio Obdulio!!!). La decisi贸n tras estos sondeos fue llevar a los alumnos faberenses, al entorno donde otrora se ubic贸 el campo de concentraci贸n a fin de que conocieran de primera mano, los horrores sufridos por sus propios abuelos. Paralelo a estos hechos televisi贸n espa帽ola p煤blica y privada, no deja de hablar del holocausto jud铆o por los nazis alemanes, te machacan rematando sucesivamente con pel铆culas y documentales. Pero los hijos de la 鈥渟anta cruzada鈥, intocables, no dicen ni pio del holocausto nazifranquista a la II Rep煤blica, aniquilando pueblo a pueblo casa a casa por todo el Estado espa帽ol con el apoyo del fascismo internacional. En los libros de texto parece que la historia se detuvo con el Borb贸n huido, Alfonso XIII, y vuelve con el nieto Juan Carlos I, tambi茅n huido en repetici贸n por pol铆tica de corrupci贸n 鈥 o por ladr贸n 鈥 como dijera el eminente dramaturgo Ram贸n Mar铆a del Valle-Incl谩n.

Explicar el genocidio en las aulas de lo que represent贸 el holocausto franquista es fundamental, jam谩s se debe encubrir los hechos hist贸ricos tal y como sucedieron. No impedir谩 que la historia que te involucra se repita, pero al menos tener derecho a sacar la verdad a la luz y no se esfume en el aire, sin que nada ni nadie, pague por ello. [Uno de tantos y tantos d铆as de los largos a帽os que dur贸 la persecuci贸n]: Un autom贸vil negro y sucio entr贸 en la ciudad tras las columnas de civiles armados que empezaban a ocupar las calles de Palma. Su principal pasajero estaba en el asiento posterior del veh铆culo; ten铆a los ojos enrojecidos por el odio y la irritaci贸n urdiendo la respuesta a la pregunta que iba atemorizar a los palme帽os. El coche se detuvo frente al Ayuntamiento de Palma; los ocupantes del veh铆culo se apearon y una airada maldici贸n reson贸 en la plaza del Consistorio 隆Mis toros! 隆Han matado mis toros! 隆隆Matar茅 a diez palme帽os por cada animal sacrificado!!鈥 (El que amenaza es un cacique). Solamente en Palma del R铆o, en Sevilla, un 27 de agosto de 1936 el terrateniente fascista F茅lix Moreno Ardanuy orden贸 detener a todos los hombres que a煤n quedaban en el pueblo, puerta a puerta Guardia Civil y falangistas fueron sacando a m谩s de 350 j贸venes y mayores y llevados a la plaza donde fueron obligados a formar en filas. El terrateniente bast贸n en mano fue sacando algunos de ellos donde fueron llevados al ayuntamiento, creyendo 茅stos que los iban a encerrar o fusilar, pero no, a estos no, la maldad de este fascista (dejado vivo y coleando por la Rep煤blica) fue ordenar que llevaran al resto, o sea, casi a todos los detenidos, al corral de su cortijo donde los esperaban grupos de guardias Civiles con dos ametralladoras. Fueron ametrallados por grupos, 350 jornaleros, muchos de ellos trabajadores del cacique, asesinados, amontonados en una gran monta帽a humana que ese mal d铆a, por orden de F茅lix Moreno, dejaron de existir.

Cuando la luz penetra en lo oscuro brota la indignaci贸n y la historia toma el cauce de los r铆os de sangre vertidos (La fuga del Fuerte de Ezkaba): Este suceso se produjo el 22 de mayo de 1938, en Nafarroa. 2.487 personas se encontraban detenidas en su gran mayor铆a dirigentes pol铆ticos, sindicalistas, militantes revolucionarios y republicanos. El trato humano, era infrahumano, el maltrato era permanente entre torturas y vejaciones, hambre extrema, piojos e infecciones habiendo constancia de la muerte de 305 presos, contabilizadas del 1 de enero de 1937 al 6 de julio de 1945 fecha en que se cierra el penal. La fuga fue anhelada, la necesidad de salir de ese infierno deplorable se impuso, unos treinta presos pese al estado de penuria que les devora intentan organizarla. La operaci贸n se inicia a la hora de la cena momento en que hab铆a m谩s dispersi贸n de los guardianes. En distintos grupos fueron desarmando a varios de ellos y tras coger su armamento, se dirigieron a donde estaba cenando la compa帽铆a de soldados de guardia. En una media hora el fuerte fue tomado por los reclusos que iban saliendo de las instalaciones cuando un soldado que volv铆a de Iru帽a (Pamplona), percibe lo que esta ocurriendo y se lanza veloz hacia la ciudad a dar la alarma. Los camiones de los militares con reflectores se acercan al fuerte. Algunos de los presos sorprendidos desisten, a las 3.30 de la madrugada, fueron contabilizados 1.692. Se hab铆an fugado 795 presos, mal calzados y vestidos, hambrientos y desnutridos con escasos fusiles en desbandada, sin poder llegar a organizar, un plan ejemplar de huida. Se inicia la caza de presos. Abatidos unos, detenidos otros, 300 de ellos fusilados.

En nota en luz de historia publicada por Eduardo Robaina leo: Era el d铆a del padre, de 1937, cuando 14 hombres desaparecieron de sus hogares para no volver nunca m谩s. Todos acabaron a m谩s de 40 metros de profundidad en un pozo, el de Tenoya, en Gran Canaria, tras ser disparados a bocajarro. Los cuerpos fusilados continuaron en lo m谩s hondo durante 82 a帽os. Lo mismo ocurri贸 hace 10 a帽os, cuando fueron rescatados de otro pozo de la isla, el de Llanos de las Brujas, los huesos de otras 24 personas asesinadas. La memoria llega hasta donde puede y resulta inevitable no chocar con el muro del tiempo. Igualmente incontrolable es el temor que a煤n habita, m谩s de 40 a帽os despu茅s, en muchas personas. 鈥淓l miedo es real鈥, esboza Gregorio Arencibia, secretario de la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica de Arucas, una de las m谩s antigua del Estado espa帽ol y pionera en Canarias. Cuando pronuncia esas palabras lo hace pensando en mayores que se acercan a los actos que organizan para confesar que no cuentan todo lo que saben por miedo a represalias hacia sus hijos y familiares. 鈥淣o puede ser que Franco est茅 m谩s vivo ahora que hace 44 a帽os鈥, denuncia al otro lado del tel茅fono Arencibia. En otra de las notas de Robaina leo: 鈥淓ran tantos comunistas en el barrio que lo llamaban la peque帽a Cuba鈥 (As铆 recuerda un vecino, nos dice, la Jin谩mar de los 70, cuando el r茅gimen franquista llegaba a su fin). Entre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde se halla uno de los m谩ximos exponentes de la represi贸n que sufrieron las islas durante el golpe de estado y los a帽os posteriores. Se trata de la Sima de Jin谩mar, un cono volc谩nico de casi 80 metros de profundidad que las brigadas fascistas empleaban como fosa natural: 鈥淪obre todas las historias, hay una c茅lebre y que muchos recuerdan de manera agridulce. Jos茅 Santana Florido conocido como ‘Pollo Florido’, fue un ilustre deportista de lucha canaria y militante socialista que, igual que tantos otros, fue ejecutado por el fascismo鈥. El 1 de abril de 1937, los sublevados lo sacaron de su hogar y lo llevaron a la sima, cuando se dispon铆an a lanzarlo, dada su corpulencia arrastr贸 consigo a un falangista. Los dos cayeron al vac铆o, y muchos recuerdan aquel episodio como si fuera una peque帽a victoria. Desde hace cierto tiempo, un cord贸n de alambre impide que cualquier persona despistada caiga por el mismo hueco, al que fueron arrojados quienes fieles a sus ideas, lucharon por la libertad y sus derechos. Ni investigadores ni historiadores son capaces de dar una cifra aproximada de cu谩ntos cuerpos puede haber en su interior. Lo que s铆 se sabe es c贸mo acababan las v铆ctimas en el fondo del agujero. Los fascistas los trasladaban hasta all铆 con vida. Unos, desde los campos de concentraci贸n. Otros, sacados en la madrugada de sus casas. En lo alto de la monta帽a los verdugos, les descerrajaban, a sangre fr铆a un tiro en la cabeza o los arrojaban al vac铆o directamente desde los camiones.

Ojos y o铆dos se van sumando a la luz de la verdad: 鈥淥tro d铆a les hablo de Marfea (nos dice en su nota Paco Vega), de los Pozos de Arucas y Tenoya, y otros lugares de exterminio fascista鈥. Seguimos en Gran Canarias en el ‘Agujero del horror’, en uno de los genocidios t茅trico y salvaje. ‘El agujero’ oculta a cientos de antifascistas asesinadxs del crimen desatado sobre una clase trabajadora desprovista de maldad alguna que como dice Paco Vega en su nota 鈥淣o s贸lo fue obra de militares, polic铆as y fascistas鈥. Fue adem谩s de ellos, una horda de paramilitares, armados hasta los dientes y arribistas de todo sello y condici贸n (pero tambi茅n una pl茅yade de adinerados burgueses rabiosos y sedientos de venganza sobre todo aquel que se hubiese significado en la lucha sindical para sacar a los trabajadores de la miseria y esclavitud reinantes en el momento). Una alambrada delimita el agujero volc谩nico, situado a 5 km del centro de Jin谩mar. Un recorrido penosamente transitable nos cuenta, adem谩s de estremecedor, hasta llegar a la propia Sima y ver la vieja pintada, que se resiste a desaparecer: 鈥淐anarios asesinados por el fascismo. No les olvidamos鈥. La vegetaci贸n salvaje se encarga de ocultar a nuestros ojos la boca del infierno genocida, convertida en simbolog铆a que evidencia uno de los lugares, en los que se cometieron los cr铆menes m谩s atroces de la dictadura, en el que hace ochenta y cinco a帽os se fragu贸 una de las mayores tragedias oculta, impune, a煤n en siglo XXI. Donde una cercana planta de reciclaje de escombros favorece ocultar el hurac谩n de la tragedia a pocos metros del llamado, por mentes cuanto menos retorcidas, BIC (Bien de Inter茅s Cultural) en una amenaza por tragarse la Sima, favoreciendo al mayor de los cr铆menes franquistas 鈥渆l del borr贸n y cuenta nueva鈥 (Y es que todo sigue en manos de cachorros y pichones del fascio). Escalofriante episodio, esperp茅ntico por dem谩s es el de la Sima de Jin谩mar, en Canarias: 鈥淧recisamente all铆 donde no hubo enfrentamiento b茅lico alguno, nos dice Paco Vega鈥. La violencia desmedida tom贸 la cara de la muerte que se fue fraguando desde julio de 1936, y continu贸 ininterrumpidamente, durante largos a帽os en altas dosis de represi贸n y sangr铆a ocultas en las aulas y en los libros de texto, que deber铆an ser parte integrante de vida e historia en aulas abiertas a la educaci贸n cient铆fica, a la ense帽anza y formaci贸n vinculante donde se deber铆an hallar libros como 鈥淭ormenta en la memoria鈥, 鈥淪emilla de memoria鈥 o 鈥淓l viento m谩s rebelde鈥 de Pako Gonz谩lez, uno de los muchos canarios que se revela contra la historia oculta, la verdad oculta, de represi贸n y muerte en el archipi茅lago canario. La elecci贸n de la Sima como punto de genocidio no fue fortuita ni aleatoria seg煤n el escritor canario Francisco Gonz谩lez: 鈥淟os franquistas empezaron tirando gente en la Marfea y asesinando gente en la calle, pero eso llamaba demasiado la atenci贸n. Entonces decidieron que los asesinatos fueran lo m谩s ocultos posible. 驴Y qui茅nes estaban detr谩s? Personalidades del falangismo y el fascismo como Francisco Julio Guerra, que era Jefe de Acci贸n Social de Falange, Juan del R铆o Alaya, el Conde de la Vega Grande…鈥.

Ejemplos hay cientos en todos los territorios y pueblos del Estado como en el conjunto de islas dependientes de este atroz sistema de matanzas espantosas masivas como la que se dio en la plaza de toros de Badajoz; la escalofriante desband谩 en la carretera de M谩laga con miles de acribillados, cientos de familias padres e hijos masacrados protagonistas del mayor 茅xodo del golpe fascista; los presos del fuerte de Ezkaba en Nafarroa; el bombardeo de Gernika por los nazis y un interminable etc. Holocausto que nadie puede negar pues los hechos les delatan, al que hay que unir la escabechina que hicieron los ingleses al pueblo de Huelva en Las Minas de R铆o Tinto, o al intento de Revoluci贸n de octubre en Asturies. En Tribunales y Congreso, Ministerios y dem谩s dependencias han seguido postrados y siguen infestos sus sillones de instituciones fascistas. Genocidio por l贸gica oculto por sus medios y su justicia, sobretodo por los responsables de la educaci贸n y muchos de los que reescriben la historia encubriendo el agujero del horror. No se puede hablar de libertad cuando ni siquiera se reconoce la historia propia m谩s reciente, ni se puede ir hacia adelante si permites que los intereses ocultos te borren la memoria. La educaci贸n en Espa帽a fue y sigue a grosso modo siendo fascista cuanto menos tendenciosa en su gran mayor铆a. El franquismo la llen贸 de incultos reconvertidos en maestros y profesores desde la ense帽anza primaria, medias y 鈥渆nteras鈥, es decir pasando por escuelas, institutos, universidades, academias privadas y un largo, largo etc. La educaci贸n antes y despu茅s de la muerte del genocida de lo que si estuvo llena es de iglesia opresora oscurantista con olor a sotana. No solo en la ense帽anza privada tambi茅n en la estatal llena de curas y monjas (como en los hospitales), reciclados para 鈥渃urar鈥 鈥渟alvar almas鈥 鈥渟ocorrer pobres鈥… e hijos de mujeres presas pol铆ticas que luego de parir fusilar铆an 驴En manos de qui茅n est谩n todos esos hijos, en manos de qui茅n est谩n todos los que la clase obrera pari贸 en maternos a manos de la iglesia 鈥渃omo enfermera del hambre鈥? En educaci贸n como en el gobierno, sindicatos e iglesia de 鈥渂ase鈥 estuvo llena de falsos obreros sindicalistas (falangistas) y peores economistas, tramposos fil贸sofos y sospechosos cient铆ficos de tres al cuarto, de escritores que no escrib铆an, como pol铆ticos, ni sus propios discursos. Aberrante adoctrinamiento ha seguido ejerciendo como ciencia marcando el presente por igual de aberrante. Hicieron de lo m谩s que analfabeto, incultos de una democracia de charlest贸n carnavalesco basada en lo m谩s oscuro, y traicionero, que arras贸 con todo lo verdaderamente culto que prendi贸 como hito de historia a nivel del mundo avanzado. A los que despu茅s de fusilados el fascismo de hoy en el poder, 鈥渞ehabilita鈥, porque no tiene nada digno de su coto de ense帽anza que ofrecer sobre el planeta: VERGUENZA de presidente, precursor de tal demencia (atroz ajuste como ejemplo code谩ndose de tal riqueza humana tanto en M茅xico como en Francia) y peor ense帽anza totalmente en decadencia, imponiendo al mundo como propias figuras ilustres entra帽ables, que nunca tuvieron ni podr铆an jam谩s pertenecer a su sistema de corrupci贸n y degradaci贸n humana, ocultos a煤n muchxs de ellxs, bajo fosas comunes entre el fr铆o anonimato de tapias blanqueadas.

驴C贸mo detener el vuelo de sus ideas? 隆隆Eso es imposible!! Todo ello tan lejos y tan cerca de nuestros sentimientos, su ternura, su solidaridad desplegada de eminente vanguardia revolucionaria 隆Nicol谩s Guill茅n aleteando denuncia internacional, Neruda fletando barcos, C谩rdenas abriendo puertos, Cesar Vallejo firme y solidario parando marejadas… si dejamos que mutilen nuestra historia nunca tendremos dignidad ni verdadera libertad!!! Federico Garc铆a Lorca poeta y dramaturgo sin parang贸n culto entre los m谩s cultos, llenaron su cuerpo de plomo, asesinado y enterrado junto a otro no menos culto en 茅poca de la Rep煤blica, un maestro. El doble crimen quiso asentar sentencia contra la cultura y la ense帽anza que emanaba del pueblo y para el pueblo. Esa que tanto teme y odia el fascismo, de la que hoy tan indignamente se lucran y alardean de ella como hip贸critas sin dignidad alguna. Los mismos repeinados del orden cristiano y disciplina militar entre envalentonados pistoleros falangistas fueron protagonizando la agon铆a y entrega de otro de los poetas (que hoy alardean) Miguel Hern谩ndez en un impulso mortal de arrebatar en 茅l la cultura popular asentando plomo contra la 鈥渕an铆a de ser culto para ser libre鈥, como con Joan Peir贸 Bel铆s, Ministro de Industria durante la Rep煤blica, obrero desde los ocho a帽os en un horno de vidrio con jornadas de doce a catorce horas diarias. Lleg贸 a pertenecer a la direcci贸n de la CNT. Hecho prisionero por los alemanes en Francia (noviembre de 1940) entregado al gobierno del general fascista condenado a la pena de muerte ejecutada en julio de 1942 (en periodo de PAZ). Ocurri贸 con Llu铆s Companys, Ministro de Marina y presidente de la Generalitat de Catalunya capturado en Francia por la Gestapo en 1940 y entregado al general verdugo, torturado como Joan Peir贸, tras un consejo de guerra es fusilado en el castillo de Montjuic. Lo mismo le ocurri贸 al periodista Juli谩n Zugazagoitia (pero no fueron los 煤nicos), hijo de un obrero metal煤rgico, elegido varias veces diputado en las Cortes republicanas que ejerci贸 como ministro de Gobernaci贸n en el gobierno presidido por Juan Negr铆n, igualmente capturado por la polic铆a secreta nazi, todos ellos exiliados en Francia, tambi茅n entregado a las autoridades franquistas juzgado en consejo de guerra, fusilado en Madrid el 9 de noviembre de 1940. Jam谩s podr谩n borrar la verdad ni justificar el genocidio cometido, ni perdonar nuestras memorias al pa铆s 鈥渧ecino鈥 el aporte tan generosamente ofrecido al franquismo, el trato dado a los exiliados encerr谩ndolos en campos de exterminio ni la represi贸n y explotaci贸n en ellos ejercida, ni la separaci贸n de familias haci茅ndose con muchos de sus hijos cuando sus padres no hab铆an muerto y nadie como ellos pod铆an quererles ni cuidarlos (su labor era ayudar no incriminar), ni el cierre de frontera podremos perdonar jam谩s ni la entrega de exiliados a manos del verdugo. Muchos fueron los fusilados despu茅s del 39, tras la derrota de la Rep煤blica por el fascismo internacional. Muchos los entregados desde el pa铆s de la 鈥淟ibert茅, 脡galit茅, Fraternit茅鈥 incluso despu茅s de la muerte del dictador 隆隆Hab铆a que lapidar la Rep煤blica que ol铆a a revoluci贸n, abanderada potencia cultural desarrollando la nueva escuela, muchas escuelas y con los mejores maestros!!

Y, Santiago Carrillo, se ofreci贸 como monaguillo mayor de la iglesia para mejor lapidar, junto al PSOE, y otros banderilleros entorno a sus togas y sotanas, la nueva escuela, e imponer la religi贸n. Hab铆a que unirse en prevenci贸n de la endiablada nueva escuela nacida para combatir la ignorancia 隆隆Crear escuelas!! 隆隆Sembrarlas a voleo!! Porque cayeran donde cayeran germinar铆an: 鈥淓n todas partes habr铆an de encontrar tierra preparada para fructificar y vivir plenamente鈥. Hab铆a que cuidar de ellas, a lo largo de su existencia, protegerlas, velar por ellas para que progresen y se perfeccionen. Maestros y maestras se convirtieron en luchadores incansables de su defensa 隆隆Arriba la escuela!! 隆隆Sin buenas y buenos maestros todo lo que se haga en beneficio de la ‘nueva escuela’ resultar谩 est茅ril!! Hab铆a que preocuparse de todos ellos pero principalmente de los rurales: 鈥淐on una sinceridad que hubi茅semos querido ver, en los dem谩s sectores del pa铆s, confesaban que si no hac铆an m谩s ni mejor era porque no ten铆an medios sab铆an que se pod铆a hacer m谩s y quer铆an aprender鈥. La reforma de la escuela primaria no ser铆a completa si no se lograba que el trabajo de la Inspecci贸n alcanzase su m谩xima eficacia 隆隆Hab铆a que llegar hasta la escuela del 煤ltimo pueblo y recoger informaci贸n exacta de la realidad escolar!! La Rep煤blica estaba saliendo del agujero negro de unos tiempos en los que la Iglesia lo era todo. La escuela de ni帽as de El Saucejo (Sevilla) donde naci贸 Dolores Velasco Torres era, en 1920, un caser贸n desconchado en el que aquella ni帽a de tres a帽os comenz贸 su andadura escolar junto a otras cuarenta compa帽eras. Ella ten铆a suerte; su abuelo era el maestro, uno de los 36 que la familia Velasco acumula en cuatro generaciones. De ellos Dolores aprendi贸 la motivaci贸n del alumnado con preguntas constantes para que no se distraigan, el esfuerzo para despertar su curiosidad, el argumento imposible para centrar la atenci贸n de la clase, la dedicaci贸n espec铆fica e individual siempre que se pueda: 鈥淪iempre que me ha sido posible le he puesto a cada alumno un problema, como hac铆a mi t铆o Antonio, del que aprend铆 much铆simo; tambi茅n de las actividades complementarias, as铆 se lo ha hecho saber a los cientos de alumnos a los que invitaba a aficionarse ‘con algo’ porque el tiempo no admite tregua. Hay que hacer cosas 鈥渟ea como sea鈥 (Recordando en sus palabras a aquellas maestras y maestros de la Rep煤blica que viv铆an para la escuela haciendo de ella su opci贸n de vida).

NOTA

La II Rep煤blica (14 de abril de 1931) top贸 con el analfabetismo m谩s atroz, una uni贸n de pueblos fundamentalmente campesinos dentro de una Espa帽a desnutrida llena de miseria y piojos por doquier, pero tambi茅n de una inquietud ansiosa por querer aprender, a los que se uni贸, los no menos inquietos ansiosos por ense帽ar y formar partiendo de la alfabetizaci贸n, construyendo una nueva y revolucionaria sociedad en la que participaron escritores, poetas, pedagogos, intelectuales 铆ntegros, gente del pueblo y para el pueblo de lo m谩s diversa con la cultura ambulante por delante. A la espera de que se aprobara la Constituci贸n, en diciembre, el gobierno tom贸 mediante decretos de urgencia las primeras medidas: se reconoce el Estado plural y las diferencias ling眉铆sticas (se respeta la lengua materna de los alumnos), al frente del Consejo de Instrucci贸n P煤blica que har铆a caminar las reformas se nombr贸 a Unamuno. Se proyect贸 la creaci贸n paulatina de 27.000 escuelas (mientras tanto) los ayuntamientos se vuelcan a ejecutar la misi贸n adecentando salas donde educar a ni帽os y ni帽as por igual y tambi茅n a los mayores: 鈥淗ubo incluso alguna escuelita en las salas de autopsia de los cementerios. Donde se pod铆a. Entonces las maestras desempe帽aron un papel primordial, ense帽aban en sus casas con la subvenci贸n del ayuntamiento鈥. De todas las reformas que se emprendieron a partir de abril de 1931, la estrella fue la de la ense帽anza: 鈥淪in ninguna duda, la mejor tarjeta de presentaci贸n de la Rep煤blica fue su proyecto educativo鈥, asegura el catedr谩tico Antonio Molero, de Historia de la Educaci贸n de la Universidad de Alcal谩 de Henares: 鈥淔ue la piedra angular de todas las reformas鈥. Hab铆a que implantar un Estado democr谩tico y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era el Estado educador, ratifica Consuelo Dom铆nguez doctora en Historia por la Universidad de Huelva. Ni帽os y ni帽as se mezclaron en las mismas aulas donde se educaban en igualdad, sal铆an al campo para estudiar ciencias naturales, se trataron de sustituir los mon贸tonos coros infantiles recitando lecciones de memoria por el debate participativo y pedag贸gico, y se favoreci贸 un tr谩nsito sin sobresaltos desde el parvulario a la universidad. Fue una escuela en la que se educ贸 a los ni帽xs atendiendo a su capacidad, su actitud y su vocaci贸n, no a su situaci贸n econ贸mica. La educaci贸n p煤blica recibi贸 financiaci贸n para ello, y eso era algo que la escuela privada mir贸 con recelo: 鈥淭odo ten铆a el aroma pedag贸gico de la Instituci贸n Libre de Ense帽anza que fue el soporte intelectual en el que se apoy贸 la Rep煤blica鈥.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)