De parte de SAS Madrid September 27, 2021 7 puntos de vista

A un a帽o de la presentaci贸n de la Iniciativa Ciudadana Europea por la renta b谩sica, lejos de llegar al mill贸n de firmas necesario, los colectivos promotores ensayan nuevas formas de convencer a una sociedad que no acaba de decidirse por este reclamo.

25 de septiembre de 2020, el mundo lleva en pandemia varios meses, una amenaza que ha hecho tomar a los gobiernos de todo el globo medidas in茅ditas: distintos grados de confinamiento que han conllevado un par贸n econ贸mico y un mont贸n de puestos de trabajo suspendidos hasta una vuelta a la normalidad que no parece estar pr贸xima. El inicio de la crisis sanitaria, con la s煤bita interrupci贸n de la actividades, hab铆a espoleado el debate sobre la renta b谩sica universal, particularmente en los primeros meses de la pandemia.

En este contexto, hace justo un a帽o, se presentaba la Iniciativa Ciudadana Europea por la renta b谩sica universal, que aspiraba a llevar el debate a las instituciones comunitarias y de ah铆 a las de los estados miembro. 鈥淣uestro objetivo es la implantaci贸n de rentas b谩sicas incondicionales en toda la UE que garanticen a cada persona su existencia material y la oportunidad de participar en la sociedad como parte de su pol铆tica econ贸mica鈥, expone la propuesta en la web destinada a su firma. Para ello necesitan reunir un mill贸n de r煤bricas en toda Europa, teniendo que superar cada pa铆s un umbral m铆nimo. Un a帽o despu茅s solo Eslovenia ha superado su m铆nimo, y algo m谩s de un 15% de las firmas han sido conseguidas (151.046 firmas a 25 de septiembre), sin embargo, la UE ha otorgado un periodo extra para alcanzar el mill贸n, concediendo una pr贸rroga de durar谩 hasta el 25 de junio de 2022.

Como actividad de la Semana Europea por la Renta B谩sica, y para mantener viva la demanda de que los estados miembros estudien c贸mo aplicar esta medida que implicar铆a establecer que cada ciudadana y ciudadano reciba una transferencia monetaria mensual, suficiente para cubrir sus necesidades b谩sicas, que no est茅 sujeta a ninguna condici贸n (una renta b谩sica universal e incondicional), durante el d铆a de hoy se ha convocado una acci贸n de tintes internacionales.

鈥淪e trata de una marcha virtual que implicar谩 gente de todo el planeta, desde lo m谩s oriental hasta llegar a Am茅rica. La gente participar谩 o se conectar谩, depende del potencial activista, unos har谩n una marcha, otros un manifiesto, otros cantar谩n algo鈥, explica la activista Mayte Quintanilla. En Madrid, por ejemplo, se unir谩n para cantar en la plaza de Callao a las 19 de la tarde. Un tema inventado para la ocasi贸n que integrantes de Eureka 鈥擯lataforma que promueve la ICE a nivel estatal鈥 han preparado a lo largo de las 煤ltimas semanas.

Y es que a la iniciativa europea le hace falta un buen empell贸n, aunque ha obtenido un generoso tiempo extra para intentar alcanzar su objetivo. 鈥淪i llega a respetarse la fecha para el 25 de septiembre que es cuando empezamos, ser铆a fatal鈥, admite Quintanilla. Y no ser谩 porque no lo est谩n intentando. Asambleas virtuales quincenales para pensar estrategias y dise帽ar acciones, carteles y posters con el Qr que lleva a la p谩gina para firmar en muchos espacios de paso y reuni贸n, manifiestos mensuales que toman como punto de partida uno de los d铆as internacionales de la ONU y argumentan de qu茅 manera la RBU contribuir铆a a garantizarlos: una intensa actividad que no acaba de recoger los frutos esperados. Espa帽a ha alcanzado unas 24.000 firmas, menos de un tercio de su umbral m铆nimo.

Aunque las firmas 鈥渁nden flojas鈥, en palabras de Quintanilla, toda esta actividad ha servido para 鈥渕ejorar la articulaci贸n del activismo en torno a la renta b谩sica, hay un mont贸n de colectivos que se han sumado, hemos creado la plataforma Eureka…鈥, se trata de una treintena de colectivos que abordan distintas tem谩ticas y tienes distinto arraigo territorial. Activistas de la plataforma acuden all谩 donde alg煤n grupo quiere organizar un acto de sensibilizaci贸n o difusi贸n de la ICE para apoyarles. 鈥淓so sube mucho la moral del conjunto y fortalece tambi茅n porque produce un intangible muy potente y es la sensaci贸n psicol贸gica y f铆sica de que no est谩n solos en la causa, de que hay gente de otros lugares que est谩n trabajando por lo mismo鈥.

La demanda

Uno de los colectivos que integran Eureka es el Observatorio de la Renta B谩sica Universal de Attac Madrid. Su coordinadora, Berta Lago Bornstein, tambi茅n socia de la Red Renta B谩sica, explica que el debate de por qu茅 a la iniciativa le est谩 costando alcanzar sus objetivos forma parte de las conversaciones de los activistas. 鈥淎yer mismo en uno de los grupos alguien comentaba las resistencias ideol贸gicas y sobre todo culturales. El 鈥榞anar谩s el pan con el sudor de tu frente鈥, la idea de que las prestaciones econ贸micas producen vagos porque la gente no quiere trabajar鈥, una premisa que para esta veterana activista no se sostiene, primero porque en este largo proceso de contracci贸n del mercado de trabajo acelerado por la crisis conseguir un empleo no depende del individuo, pero tambi茅n porque las rentas condicionadas generan la trampa de la pobreza cuando las personas temen perder su prestaci贸n al aceptar trabajos mal pagos e inciertos, explica Lago Bornstein.

El bajo n煤mero de firmas en Espa帽a sorprende, existiendo un importante tejido 鈥榬entabasiquista鈥 en el pa铆s que mantienen activo el debate 鈥攁unque, como se帽alas las activistas, los medios no siempre acompa帽en. En Mayo de 2020, una encuesta de la Red Renta B谩sica sobre aceptaci贸n de la medida en el Estada apuntaba a que un 56% de la poblaci贸n ser铆a favorable a su implementaci贸n. Con la llegada del debate sobre el Ingreso M铆nimo Vital la atenci贸n se fue desplazando hacia la aprobaci贸n de esta medida y su conflictiva y limitada ejecuci贸n.

Lago Bornstein contempla las cifras desde Alemania, donde reside temporalmente, lugar en el que, celebra, en plena campa帽a electoral se pueden ver los carteles del Partido Pirata reclamando la renta b谩sica como una de sus propuestas. 鈥淎lemania va muy por delante, est谩 por encima del 70% a煤n cuando en este pa铆s hay m谩s y mejor protecci贸n鈥. A la activista le cuesta entender por qu茅 en Espa帽a cuesta tanto apuntar a esta demanda y recuerda c贸mo en 2013 una ICE de las mismas caracter铆sticas no lleg贸 al m铆nimo necesario. 鈥淧ero el escenario era otro, ahora mismo mucha gente de m谩s o menos clase media est谩 en situaciones de empobrecimiento muy fuerte, parecer铆a l贸gico una mayor demanda de esta medida鈥. La cultura trabajista junto al 鈥減ensamiento neoliberal de quien quiere puede鈥, apuntando a la voluntad individual e invisibilizando las causas estructurales de la pobreza, estar铆an, para la activista, en el origen de esas resistencias.

Convencer

A las razones culturales que se帽ala la coordinadora del observatorio de Attac, Quintanilla a帽ade el desconocimiento sobre la medida, un obst谩culo que tratan de contrarrestar innovando en su labor de convencer: 鈥淟o que estamos intentando es seguir pertrech谩ndonos de argumentos r谩pidos para que cuando paramos a la gente en la calle les den que pensar. Nos hemos dado cuenta que el nivel atencional del com煤n de los mortales ha bajado a microsegundos, entonces si en el primer microsegundo no has conseguido shockear a tu interlocutor, sale corriendo鈥.

Salir a la calle, observar a las personas, imaginar qu茅 argumentos espec铆ficos pueden resonar en ellas, est谩 siendo un ejercicio f茅rtil. 鈥淰emos que a todas las capas de la sociedad les interesa la RBU. Vamos aprendiendo y vamos comentando qu茅 argumentos est谩n empezando a funcionar para que la gente al menos escuche鈥, explica Quintanilla que aunque no se atreve a aventurar que para junio hayan llegado al objetivo, no se rinde: 鈥淓stamos intentando tocar todas las teclas posibles del piano a ver si alguna suena y se multiplica y se disparan las firmas鈥. Por otro lado, desde Eureka ven una actitud abierta por parte de la Uni贸n Europea a esta y otras ICE, pues les han ido ampliando los plazos sin que tan siquiera lo hubiesen solicitado, obteniendo nueve meses extra.

Para quienes se baten por que la renta b谩sica universal llegue a las instituciones europeas, esta se tratar铆a de una conquista enorme, una transformaci贸n sustantiva de la justicia social. 鈥淒ar铆a sentido a las leyes: no me sirve la declaraci贸n universal de derechos humanos mientras no exista renta b谩sica. No estamos haciendo posible que se cumplan los derechos que establece no solo la ONU, sino tambi茅n la Uni贸n Europea o la propia Constituci贸n espa帽ola鈥, concluye Lago Bornstein.

