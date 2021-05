–

Primera Línea Colombia es unos de los medios alternativos de comunicación que está en las calles para resistir el embate de la derecha que preside Alan Duque. Son parte de la transmisión conjunta de Colombia, Ecuador, Chile y Argentina en el marco del Cadenazo de Medios Libres en Vigilia por Colombia.

Al inicio de la entrevista los jóvenes de Primera Línea comentaron uno de los desenlaces por el cual se dio el marco social donde el pueblo colombiano salió a las calles a decir basta, “Vicki Dávila es una periodista muy reconocida en Colombia, y entrevistó al Ministro de Hacienda, y le preguntó ¿cuánto valía una docena de huevos?, ni él sabía los precios reales de las compras, a pesar de que se venía la reforma tributaria. Las personas se indignaron con la reforma que iba a afectar la canasta familiar y el Ministro ni sabía los precios, Los colectivos y estudiantes se indignaron y empezaron las movilizaciones, ese fue uno de los principales detonantes, fue la gota que rebalsó la copa”. Sobre el contexto que vive el país y los conflictos que vienen padeciendo en la economía de ajuste brutal advirtieron “Se robaron desde el Gobierno 50 millones de pesos. Hace 60 años están en la misma construcción política y eso permitió que la clase media, la gente pobre se indigne y salga en las calles de Bogotá. El Gobierno respondió de manera asesina hacia el pueblo colombiano, hay mas de 50 muertos, lo hacen de manera descarada, es un daño irreparable y aún así el gobierno sale a premiarlos y felicitarlos”.

En las últimas horas, el Presidente Duque avisó que militarizaría el país de ser necesario para frenar la protesta social, ante esta situación, los jóvenes militantes explicaron “El hecho de querer militarizar toda Colombia significa que no escuchan al pueblo, escuchan a los que representan slóo a ciertos sectores de los Comités de Paro. Es la respuesta que sólo están escuchando de gente equivocada, está separado de una realidad que generó violencia y muerte en nuestro país. Colombia rechaza la militarización, se hicieron plantones pacíficos y ollas comunitarias, pero el ESMAD llega y reprime, no se respeta el derecho formal a al protesta, y eso genera que el pueblo salga cada vez con mas fuerza y mas rabia”.

Sobre el rol fundamental que tienen los medios de comunicación popular en esta masacre que sufre Colombia, los integrantes de Primera Línea señalaron “En Colombia siempre hubo medios tradicionales que responden al poder económico y ya no estamos en esa época. Nos dimos cuenta que somos tejido social y hay páginas en Instagram que hablan de la comunidad para la comunidad. Son descentralizadas, no hay un fin o un interés financiero, llega la información de manera horizontal, los medios tradicionales venden algo que no es. Hacen falta páginas administradas por mas gente de la comunidad para saber que está pasando en tiempo real, hay que tener la iniciativa, no hay que esperar a que los medios comerciales hagan esa misión lo debemos hacer nosotros”. Y agregaron sobre esto “Todo lo que pasa acá se sabe por el trabajo arduo de la comunidad a través del tejido social que se construyó, ahora tenemos la posibilidad como medio de comunicación”.

Al momento del cierre de la entrevista lanzaron datos alarmantes de la situación social que sufre el pueblo colombiano “Están asesinando al pueblo colombiano, hay mas de 900 desaparecidos, nos están masacrando”.