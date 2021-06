–

En lo que va de 2021, casi 100 ni帽as, ni帽os y adolescentes quedaron sin madre por los femicidios. A 3 a帽os de la ley que busca para ellos una reparaci贸n econ贸mica, c贸mo se implementa y cu谩les son los obst谩culos de la Justicia y la burocracia estatal. Testimonios de quienes sobreviven 鈥渧ac铆os, perdidos en la plaza鈥. Por Lucrecia Bibini, para Perycia. Ilustraciones: Juan Bertola

A Ver贸nica Manzanel la mat贸 su pareja y padre de sus hijas. Fue en 2011, en una localidad peque帽a de Santa Fe. A partir del femicidio de su mam谩, Fernanda se hizo cargo de su hermana Ainal茅n y de mantener la casa priorizando lo b谩sico: la comida y las cuentas.

Ainal茅n es la hija m谩s chica de Ver贸nica. Tiene 18 a帽os y quiere estudiar una carrera vinculada a las ciencias econ贸micas en Rosario. Como deb铆a dos materias de la secundaria no pudo inscribirse en la Universidad, as铆 que est谩 haciendo cursos que la acercan a los contenidos de la carrera que quiere seguir. Hasta hace poco trabaj贸 de ni帽era.

A fines de 2018, junto a su hermana comenz贸 los tr谩mites para poder acceder a los derechos de la 鈥淟ey Brisa鈥. El otorgamiento de la tutela judicial se demor贸 y Ainal茅n pudo empezar a cobrar reci茅n en octubre del a帽o pasado. Dice que recibir la reparaci贸n econ贸mica es una 鈥渞e posibilidad鈥, porque adem谩s de poder comprar las cosas materiales de las que hab铆a tenido que privarse, ahora puede colaborar en la casa.

鈥擡s una gran ayuda para las familias que hayan pasado por 茅sto. Lo cobro yo pero cuando hablo digo 鈥渃obramos鈥 porque la plata no es solo m铆a, mi hermana se esforz贸 much铆simo.

***

La Reparaci贸n Econ贸mica para Ni帽as, Ni帽os y/o Adolescentes (RENNyA) se conoci贸 en su momento como 芦Ley Brisa禄, aunque luego se recomend贸 evitar ese nombre para resguardar la identidad de la menor cuya historia impuls贸 la iniciativa. Promulgada el 26 de julio de 2018, la Ley 27.452 establece que los hijos y las hijas de hasta 21 a帽os de mujeres v铆ctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de g茅nero tienen derecho a recibir una reparaci贸n econ贸mica mensual equivalente a una jubilaci贸n m铆nima (hoy, poco m谩s de 20.000 pesos), acceder a una cobertura integral de salud y ser acompa帽adxs y protegidxs de manera integral durante su crianza.

Los requisitos son pocos y claros, pero desde la implementaci贸n de la ley han presentado algunos obst谩culos que traumatizan el duelo hasta llegar, incluso, a revictimizar a las familias:

En el caso de que el progenitor o progenitor af铆n haya sido procesado o condenado, se necesita que el auto de procesamiento como la sentencia est茅n firmes.

En el caso de la extinci贸n penal por causa de muerte se necesita que la autoridad judicial declare la extinci贸n de la acci贸n por causa de muerte.

En el caso de fallecimiento por violencia intrafamiliar o de g茅nero se necesita que la autoridad judicial competente lo determine.

Si quien debe percibir la reparaci贸n es menor de 18 a帽os, tiene que cobrar la persona que tiene la guarda, el tutor, curador o adoptante.

Si bien la cantidad de reparaciones otorgadas va creciendo a帽o a a帽o, lo que principalmente retrasa el tr谩mite es el desconocimiento de la ley por parte de los operadores estatales y, por supuesto, la inoperancia de la Justicia.

鈥擳enemos identificada la demora, que los tr谩mites se dilatan, especialmente por el proceso judicial. Desde el Ministerio analizamos las solicitudes, cotejamos la informaci贸n y elaboramos un informe que enviamos a SENAF, que es la autoridad de aplicaci贸n de la ley.

Carolina Varsky, Subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de G茅nero del Ministerio de las Mujeres, G茅neros y Diversidad de Naci贸n, cuenta a Perycia que en 2021 creci贸 la cantidad de accesos a la reparaci贸n. La Comisi贸n Permanente de Seguimiento de la ley (COPESE) est谩 conformada por la Secretar铆a Nacional de Ni帽ez, Adolescencia y Familia (SENAF), el Ministerio de las Mujeres, G茅nero y Diversidad y la ANSES, y son quienes trabajan articuladamente para gestionar la aplicaci贸n de la misma.

Esta ley no solo es una reparaci贸n econ贸mica, sino que simboliza el reconocimiento del Estado de la problem谩tica de violencia de g茅nero y por esto es uno de los instrumentos m谩s importantes creados para abordarla.

Perycia busc贸 testimonios en primera persona de integrantes de Atravesados por el Femicidio, un grupo de 146 familiares de v铆ctimas de femicidio.

驴A qui茅n est谩 dirigida?

Aquellas ni帽as, ni帽os, adolescentes o j贸venes hasta los 21 a帽os, o personas con discapacidad sin l铆mite de edad que hayan atravesado algunas de las siguientes situaciones:

-El padre/madre o progenitor/a af铆n (pareja de padre/madre) haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de g茅nero, siendo esta determinada por la autoridad judicial.

-La persona victimaria haya sido procesado/a y/o condenado/a con sentencia firme.

-Se haya declarado extinta la causa penal por la muerte del acusado en el marco de la investigaci贸n por homicidio del progenitor/a.

Gabriel 脕valos es el hijo mayor de Inmaculada Nu帽ez. Vive en Lomas de Zamora junto a sus cuatro hermanos. A finales de 2017 encontraron asesinada a su mam谩 y todav铆a no saben qui茅n la mat贸. Gabriel habla sin pausa. Su voz y la velocidad con la que construye las frases hipnotiza. En pocos minutos resume las peripecias por las que tuvo que pasar para que, a煤n habiendo hecho todos los tr谩mites, el director de la UDAI (Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusi贸n) le informara que no pod铆an percibir la reparaci贸n econ贸mica.

鈥淓l principal inconveniente que tuvimos es que la causa estaba caratulada como homicidio y en ANSES no me lo pod铆an cargar con esa car谩tula. As铆 que fui a Tribunales, expliqu茅 la situaci贸n y me pasaron la causa a presunto femicidio. Vuelvo a ANSES y la chica me dice 鈥楴o, tiene que decir femicidio鈥. Vuelvo a Tribunales y le pido al juez que, por favor, me pongan la car谩tula como femicidio. As铆 fueron tres d铆as seguidos. Me pasan la car谩tula como femicidio, voy con ese papel a ANSES, con el tr谩mite de guarda de mis hermanos, todos los requisitos, y no me pudieron cargar en el sistema porque no hay un acusado, un procesado, un sentenciado鈥.

A Gabriel le cambiaron la car谩tula porque, imperativamente, explic贸 que 鈥渘ecesitaba acceder urgentemente a la Ley Brisa porque soy el sost茅n de mi familia y no puedo estar cag谩ndome de hambre. Ellos, como Estado, tienen que poder cambiar eso porque, 驴qu茅 tengo que demostrar yo ac谩? 驴Tengo que demostrar que la mataron? 驴O la Justicia?鈥

Le pidi贸 al director de la UDAI que, de todas maneras, lo cargara en el sistema y que lo evaluaran los otros integrantes de la COPESE, pero no lo consigui贸. 鈥淔ue un cansancio mental tan grande que desist铆, porque no lo puedo iniciar, si no s茅 ni qui茅n mat贸 a mi mam谩 ni c贸mo鈥.

Gabriel tuvo que hacerse responsable de sus dos hermanos m谩s chicos. 鈥淣o me fui de vacaciones, no conoc铆 otro pa铆s, quer铆a estudiar, ten铆a proyectos. No hablo solo de lo econ贸mico, hablo de lo personal, la esencia de uno. Reci茅n ahora, con casi 29 a帽os, puedo decir 鈥榖ueno, seguimos鈥. Por un momento la vida se me qued贸 congelada鈥.

Gabriel dice que si le preguntan qu茅 siente la respuesta es vac铆o, como si se cayera a un pozo pero nada lo frenara y cayera cada vez m谩s y m谩s profundo. 鈥A veces me siento un nene perdido en la plaza, quiero llorar, quiero gritar. Uno quiere a su mam谩. No logro aceptar qu茅 nos pas贸, c贸mo me di cuenta que mi mam谩 no volvi贸 a mi casa, c贸mo la encontramos, d贸nde la encontramos, todo el proceso de traerla, de velarla, de juntar la plata para enterrarla. Mi casa era un mundo de gente y de repente no hab铆a nadie鈥.

驴C贸mo hago?

鈥 Reun铆 toda la documentaci贸n.

鈥 Sac谩 un turno en ANSES a trav茅s de la p谩gina web o llam谩 al 130.

Claudia Vallejos es la mam谩 de Melissa Kumber, una joven polic铆a de la Ciudad de Buenos Aires a quien en 2019 su pareja, tambi茅n polic铆a pero de la Federal, mat贸 de un disparo con el arma reglamentaria de ella, delante de su beb茅. Mauricio Sanchez, el femicida, fue encontrado culpable por homicidio agravado por el v铆nculo y por femicidio.

Claudia reprograma la charla con Perycia un par de veces porque tiene que cuidar de su nieto de dos a帽os: 鈥淥rganizo con mi hija para que lo entretenga y hablamos tranqui鈥, dice. M., el nene, es el hijo de Melissa. Claudia aprovecha el sol de la ma帽ana de un s谩bado y los manda a comprar harina integral para hacer un budin: 鈥淓l nene es chiquito y muy demandante鈥, explica, disculp谩ndose.

El 11 de marzo de este a帽o sali贸 la guarda. Su abogada le dijo que el femicida ya fue notificado. Si bien el padre de 茅l desisti贸 de enviar notificaciones para obtener un r茅gimen de visitas, tener la guarda es un alivio. Pero a煤n as铆 no pueden tramitar el RENNyA, porque la sentencia a煤n no es firme.

鈥擳odav铆a estoy pagando las cuotas de los ajustes judiciales porque contrat茅 una abogada particular 鈥減ara hacer todo m谩s r谩pido鈥.

De todos modos, desde que tiene la guarda intenta sacar un turno en ANSES, pero no lo consigue. 鈥淟a pandemia perjudica todo鈥, se queja.

Claudia tiene 50 a帽os. 鈥淪i me ves parezco de 70鈥. Se dedica a cuidar a su nieto. Algunos familiares y su hija la ayudan econ贸micamente. El 21 de junio se cumplen 2 a帽os del femicidio de Melissa. Dice que recibi贸 asistencia psicol贸gica en Quilmes pero que tuvo que dejar de ir por dificultades econ贸micas. Marcela Morera, integrante de Atravesadxs por el Femicidio y madre de Julieta Mena, siempre le dice que hable, que hablando va a estar mejor, pero le cuesta:

鈥擟uando me enter茅 de que mi hija estaba embarazada fui la mujer mas feliz del mundo, pero criar a su hijo es tremendamente triste.

Documentaci贸n del hecho, del hijo/a y del representante.

-Partida/certificado de defunci贸n, testimonio o sentencia/resoluci贸n de presunci贸n de fallecimiento.

-Copia del auto procesamiento, auto de elevaci贸n a juicio oral o sentencia de condena firme, de acuerdo al C贸digo Procesal Penal de cada provincia, donde figuren todos los datos de la causa por disposici贸n del Tribunal Penal interviniente, por haber participado del delito de femicidio/homicidio.

La mirada cansada de estar triste. Esa es la imagen que devuelve google al buscar 鈥Carlos Vidosa鈥. Es el padre de Ingrid Vidosa, asesinada por su pareja en Carlos Paz hace seis a帽os.

Atiende el tel茅fono una ma帽ana de mediados de mayo. El viento golpea el celular y dificulta el di谩logo. Dice que est谩 en una zona complicada, haciendo un trabajito.

鈥擭o tengo problemas de hablar. Creo que si nos quedamos callados a veces no es bueno. A m铆 me gusta discutir las cosas por m谩s doloroso que sea.

Su nieta tiene 12 a帽os y es la hija de Ingrid. Est谩 percibiendo el RENNyA pero sigue con la guarda provisoria. 鈥淓n este momento estamos con la tercera guarda provisoria y para obtenerla tuvimos que pasar por un mont贸n de cosas feas. Tuvimos mucha dificultad para hacer los tr谩mites de la Ley Brisa porque nos dec铆an que no hab铆a sido femicidio ya que el femicida no es el progenitor. Y como fuimos uno de los primeros casos, en ANSES no sab铆an nada y no ten铆an respuestas para darnos鈥.

Ante ese rechazo, Carlos dej贸 en ANSES una carpeta con toda la documentaci贸n requerida y el proceso que se desarroll贸 en el marco del juicio, y le dijeron que estudiar铆an nuevamente el tema. En una oportunidad le explicaron que no pod铆a cobrar la reparaci贸n porque si la ni帽a ten铆a un padre en vida, le correspond铆a a 茅l. Carlos llam贸 a los medios de comunicaci贸n de Carlos Paz y se asesor贸 con Atravesados por el Femicidio.

Cerca de cumplirse seis a帽os del femicidio de Ingrid, Carlos sigue desarmado. Dice que est谩 bien criando a su nieta pero que se siente la ausencia. 鈥淓s lo peor que te puede pasar. Est谩s muerto鈥.

鈥擡sta es una ley muy dolorosa por el solo hecho de ir a la ANSES a llevar el certificado de defunci贸n de tu hija y un mont贸n de papeles que no quer茅s ver, adem谩s de tener que repetir un mont贸n de veces lo mismo.

Algunos n煤meros

Seg煤n datos del Ministerio de las Mujeres, G茅neros y Diversidad de Naci贸n, en lo que va de este a帽o, 78 ni帽as, ni帽os y adolescentes accedieron a la RENNyA. Al mes de abril de 2021 y desde que se implement贸 la ley hay un total de 882 reparaciones otorgadas: 805 todav铆a perciben la reparaci贸n y el resto cesaron por alcanzar los 21 a帽os o haber fallecido Seg煤n el Observatorio Mumal谩, de los 94 femicidios de 2021 (uno cada 38 horas), 75 fueron directos.

Tambi茅n hubo femicidios vinculados, es decir, cuando la muerte perpetrada por el femicida es para castigar o destruir ps铆quicamente a una mujer sobre la cual ejerce la dominaci贸n: 4 vinculados de ni帽as/mujeres, 6 vinculados de ni帽os/varones, 5 vinculados de ni帽os/varones por interposici贸n en el hecho violento, y 4 trans/travesticidios. Adem谩s, se registraron 140 intentos de femicidios. Como consecuencia de estos hechos, 95 ni帽as, ni帽os y adolescentes se quedaron sin madre.

A seis a帽os del primer Ni Una Menos, desde Atravesados por el Femicidio siguen sosteniendo su pedido por una Justicia con visi贸n de g茅nero, por el cumplimiento efectivo de las penas, por la reforma de la RENNyA.

鈥擡l vac铆o que vivimos los familiares en el d铆a a d铆a es tremendo. Cuando ves la mesa puesta y falta un plato鈥 鈥攄ice Marcela Morera a Perycia鈥. A m铆 me sigue pasando despu茅s de cinco a帽os y medio. A veces vienen los chicos, saco ocho platos y digo 鈥渘o, somos siete鈥. Lamentablemente es as铆 y con eso convivimos.

***

Para conocer el texto completo de Ley 27.452, hac茅 click ac谩 y ac谩. Si sufr铆s violencia de g茅nero llam谩 al 144.

Fuente: https://www.perycia.com/2021/06/en-casa-hay-una-menos.html?m=1