Pueblos zoques del norte de Chiapas alertaron que los pasados días 11 y 12 de junio, agentes de la minera Gold Corporation recorrieron ejidos de los municipios de Chapultenango e Ixtacomitán con la intención de promover la entrada de la minería en dichos territorios.

En entrevista para Avispa Midia, Bacilio Díaz Sánchez, coordinador del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite), refirió que dichas personas se presentaron como encuestadores y visitaron a las autoridades municipales, principalmente a los agentes rurales y comisariados para conocer su opinión sobre un posible inicio de actividades extractivas en estas localidades.

“Andan buscando que la gente, pues que le diga que sí dejen entrar a las mineras y da la casualidad de que la gente está enterada y conoce de esta situación y la mayoría de los agentes municipales, comisariados que visitaron, pues le dijeron definitivamente no, no pueden entrar”, compartió Díaz sobre la respuesta de las personas consultadas.

El coordinador del Zodevite refiere que la actividad minera en la región zoque es inviable. Como ejemplo, recordó que en el año de 2005 hubo un intento de activar los trabajos en la mina ubicada en la comunidad de Buenos Aires, municipio de Chapultenango, en donde “entraron por un corto tiempo, pero los corrieron de la comunidad”.

“No vamos a dar los permisos, porque nuestras tierras, así como las vemos, así las queremos conservar y que no queremos que se empobrezca sacándole todos los recursos que podría tener”, contextualizó Díaz sobre la reacción a la reciente incursión de los trabajadores de la minera.

Concesiones, amenaza latente

De acuerdo a documentación recopilada por Fermín Ledesma, académico e integrante del Centro de Lengua y Cultura Zoque AC, fue desde el año de 2006 cuando se hicieron presentes proyectos mineros en la región zoque de Chiapas, principalmente a cargo de compañías nacionales, pero sobre todo canadienses como Linear Gold Corporation, o Brigus Gold Corporation, Kinross y su filial mexicana KG Minera Ixhuatán, Minera Frisco, Cangold Limited y Apollo Gold Corporation, esta última adquirida por Fortune Bay Corp, quien ejecuta el Proyecto Ixhuatán.

Cartografía de megaproyectos de despojo en territorios zoques. Elaborado por Geocomunes y Centro de Lengua y cultura Zoque.

A su vez, un recuento elaborado por la Alianza Mexicana contra el fracking devela la existencia de 11 concesiones mineras distribuidas en 70,000 hectáreas del territorio Zoque en Chiapas. Por su parte, Ledesma afirma que “por ambigüedades y opacidad de la información gubernamental el número de superficie concesionada podría elevarse a 181 mil hectáreas distribuidas en 12 de los 13 municipios zoques”.

Muchas de estas concesiones actualmente no realizan extracción mineral, principalmente por el rechazo de las comunidades zoques. No obstante, Díaz Sánchez destaca las actividades de la minera Frisco en el municipio de Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim, la cual, pese a diversos intentos de la población zoque para cerrarla, continúa operando.

El coordinador del Zodevite recuerda que, en febrero de 2019, dos mil zoques y tsotsiles realizaron una marcha desde la cabecera municipal de Solosuchiapa hacia el poblado “El Beneficio” donde opera la minera Frisco para demandar el cierre de la empresa.

En aquel momento, los indígenas expresaron que su descontento era producto de las consecuencias negativas de la extracción minera: “desde la expulsión de sus tierras, pasando por la violencia contra las mujeres hasta los microsismos que los pobladores sienten cada vez que la minera hace estallar con explosivos en uno de los socavones que explora para encontrar oro y plata en el Cerro La Mina”.

Para demostrar su rechazo a la minera, habitantes de diferentes colonias del municipio de Solosuchiapa tomaron las instalaciones de la mina “Santa Fe”, sin embargo, fueron desalojados y encarcelados posteriormente.

Díaz lamenta que tampoco las exigencias pacíficas del Zodevite han sido atendidas, pues incluso delegaciones zoques han viajado a la CDMX para exigir la cancelación de la concesión, sin obtener respuesta favorable.

Ataques a la organización

Para el coordinador del Zodevite, la incursión de programas sociales como “Sembrando Vida” a los territorios zoques, han tenido consecuencias negativas en la organización para la defensa del territorio.

Aspectos de la marcha para exigir la cancelación de las rondas petroleras en territorios zoques. Foto de la Alianza mexicana contra el fracking. 22 de junio, 2017.

“Da la casualidad de que al entrar a ese programa (los campesinos) tienen compromisos y reglas que tienen que cumplir. A veces, por ejemplo, convocamos nosotros a una reunión los sábados y ellos tienen también su actividad el sábado, entonces prefieren donde están los programas. Por eso nosotros decimos que nos han dividido, nos han afectado en nuestra organización”, lamenta Díaz pese a que aún con las estrategias de división, existen comunidades dispuestas a organizarse contra los megaproyectos extractivos.

“Ellos piensan que de esa manera van a entrar fácilmente, pero yo pienso que no, que la gente es sabedora de todo el daño irreversible que puede causar una minera, una extracción de hidrocarburos, la gente ya ha despertado bastante, conoce bastante y yo creo que la mayoría va a decir que definitivamente no”, declaró Bacilio Díaz ante los obstáculos para la organización indígena.

Otra de las estrategias que contempla el Zodevite, comparte Díaz, es la de recurrir a la vía judicial para tramitar demandas de amparo contra la incursión de la industria de hidrocarburos y minera.

“Porque ya tenemos una autoconsulta y esta es la que hemos hecho resaltar, las comunidades ya dijeron que no, nuestro pueblo ya dijo que no, nuestra iglesia ya dijo que no, entonces ¿Que más le buscan?, pero lamentablemente el gobierno en turno les da a las empresas transnacionales que son de Canadá y de EEUU”, reclama Díaz ante la continuidad de la reforma energética de Peña Nieto en los tiempos de la denominada “cuarta transformación” de México.

Continuación del despojo

“Sentimos que las reformas estructurales que dejaron los gobiernos pasados siguen su curso, siguen su marcha, siguen ejecutándose, no se ve nada claro que quieran eliminar, cancelar o evitar. Nos damos cuenta cómo en todo el país sigue habiendo muertes de compañeros y hermanos defensores de la Madre Tierra contra megraproyectos”, lamenta Díaz sobre la criminalización de l@s defensores de la naturaleza, e incluso resalta el el caso de Samir Flores, campesino náhuatl quien se oponía al Proyecto Integral Morelos y quien fuera asesinado durante los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La amenaza sigue igual como en los gobiernos pasados, por ejemplo, las rondas petroleras. Los 12 pozos que se pretendían instalar en estos territorios, las concesiones mineras siguen su curso. De hecho, el proyecto de la geotermia se sigue promoviendo, pero como la gente tampoco lo permite pues no hemos visto pues que ni que hayan venido”, rememora Bacilio Díaz sobre las múltiples amenazas sobre los territorios zoques.

Por si fuera poco, el coordinador del Zodevite destaca también las afectaciones del cambio climático que ya sufren las poblaciones zoques.

Entre octubre y noviembre del año 2020, debido a la fuerte intensidad de las lluvias, viviendas de distintos poblados fueron afectadas, en algunas comunidades sucedieron hundimientos y derrumbes de vías de comunicación y en algunos casos existen familias que fueron desplazadas y aún hoy, ocho meses después, “no hay respuesta ni de parte del gobierno federal ni estatal, lo único que dicen es que no hay recurso”, reclama Díaz.

“Tenemos problemas, por ejemplo, en El Avellano, en Pantepec. En Rayón, en Ixhuatán se asentó casi 50 hectáreas de terreno. Tenemos problema en el ejido La Providencia aquí en Ixtacomitán que hubo hundimiento y varias casas se vieron afectadas. En la comunidad de Carmen Tonapac son alrededor de 37 viviendas afectadas que hasta hoy en día no hay nadie, no se les ha resuelto nada”, enumera el coordinador del Zodevite sobre las distintas zonas que aún permanecen afectadas y donde la solidaridad de las mismas personas les ha permitido construir casas provisionales.

También existe alerta máxima en la comunidad de Candelaria, municipio de Francisco León, pues debido a los derrumbes no es seguro permanecer en la localidad. “Estos hermanos están viviendo albergados en el ejido de San José Maspac, ahí están los hermanos, la vez pasada fuimos a verlos y la verdad es triste y lamentable que no caminan los programas de apoyo que debe haber del gobierno, no hay nada, pero algunas personas en la desesperación están regresando a sus comunidades y ahorita ya nuevamente vienen las lluvias”, denuncia Bacilio Díaz sobre la ayuda gubernamental que nunca llegó.

“No nos queda de otra mas que seguirnos organizando (…) que entendamos que nosotros estamos de paso, mañana o pasado nos vamos, pero vienen nuestros hijos, nuestros nietos quienes van a quedarse acá en estas tierras tan bondadosas, tan hermosas que se dan muchas cosas”, expresa Bacilio Díaz ante la situación de emergencia climática, las amenazas de los megaproyectos y la resistencia de los pueblos zoques en Chiapas.