De parte de Avispa Midia April 20, 2021 83 puntos de vista

En el municipio de Chil贸n, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcci贸n de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachaj贸n 鈥 Chil贸n, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la regi贸n norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.

鈥淐omo ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional鈥, enfatiza Juana Hern谩ndez Morales, habitante de San Sebasti谩n Bachaj贸n, comunidad que se encuentra a escasos dos kil贸metros de la nueva instalaci贸n policiaco-militar.

Hern谩ndez considera una imposici贸n la militarizaci贸n de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la 煤nica con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chil贸n y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), as铆 como habitantes de Bachaj贸n, se han manifestado p煤blicamente contra la construcci贸n de las instalaciones.

De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcci贸n del cuartel fueron puestos a discusi贸n en la Asamblea Ejidal. Adem谩s, se帽alan irregularidades en la 鈥渄onaci贸n鈥 del terreno donde est谩 por concluir la construcci贸n del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.

Seg煤n testimonio de los pobladores en San Sebasti谩n Bachaj贸n, el terreno de casi dos hect谩reas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.

El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, 鈥測 es lo que le molest贸 a la gente鈥, reclama Hern谩ndez.

Seg煤n la versi贸n del ayuntamiento, el 25 de agosto del a帽o pasado se firmaron los documentos para la 鈥渄onaci贸n de los terrenos en los que se construir谩 e instalar谩 la Guardia Nacional鈥.

Aquel d铆a se reunieron el presidente municipal de Chil贸n, Carlos Ildelfonso Jim茅nez Trujillo, con el Coronel de Infanter铆a Arturo Trejo Mu帽oz, comandante del 31/o. Batall贸n de Infanter铆a, y el Capit谩n Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. Tambi茅n estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebasti谩n Bachaj贸n, quienes en las instalaciones de la Procuradur铆a Agraria firmaron la 鈥渄onaci贸n鈥 del predio.

Aunado a esta irregularidad, Juana Hern谩ndez denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcci贸n del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el mun铆cipe, seg煤n Hern谩ndez, es el realizar una asamblea ap贸crifa, a la que asistieron j贸venes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. Tambi茅n la organizaci贸n de una movilizaci贸n para simular el apoyo a la construcci贸n del cuartel, as铆 como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chil贸n, iniciativa de organizaci贸n y elecci贸n de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual a煤n no cuenta con reconocimiento legal.

BOX Militarizaci贸n en Chiapas, imparable

Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de las Casas en enero del 2021, Jer贸nimo Jim茅nez, ind铆gena tseltal enfatiz贸 que esta no es la primera ocasi贸n en que el municipio de Chil贸n vive las consecuencias de la militarizaci贸n de sus territorios.

Fue en el a帽o de 1995 cuando se impuso tambi茅n la instalaci贸n de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurri贸 hasta el a帽o 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.

Actualmente, organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre la consolidaci贸n de las actividades del ej茅rcito en la vida p煤blica. Recientemente, Amnist铆a Internacional inform贸 que la administraci贸n de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador (AMLO) 鈥渄espleg贸 m谩s efectivos militares en la estrategia de seguridad p煤blica que las dos administraciones presidenciales anteriores鈥.

Otra de las organizaciones que acompa帽an el rechazo al cuartel en Chil贸n, el Centro de derechos humanos Miguel Agust铆n Pro Ju谩rez (Centro Prodh), tambi茅n ha manifestado su preocupaci贸n sobre el papel de la GN, pese a que se concibi贸 como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.

Entre las razones que encienden la alarma de defensores de derechos humanos se encuentran el proceso de reclutaci贸n, en el cual adem谩s de polic铆as, se enlistan soldados y marinos; as铆 como la capacitaci贸n, equipamiento y ordenamiento de la GN bajo instrucciones de las Fuerzas Armadas, mismas que han evidenciado el continuo uso desproporcionado de fuerza letal y que en el gobierno de AMLO se encuentran en ascenso, como lo muestra el an谩lisis Falsas salvaguardas. Las capacitaciones de las Fuerzas Armadas en Derechos Humanos y g茅nero (2010-2019).

Es de destacar tambi茅n que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.

En la comunicaci贸n oficial, el ayuntamiento de Chil贸n hace menci贸n a la operaci贸n del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la regi贸n norte del estado como Sital谩, Yajal贸n y Tumbal谩.

Seg煤n datos del informe de la Situaci贸n de Seguridad P煤blica en Chiapas, elaborado por el gobierno federal, se tiene planeado la construcci贸n y operaci贸n de 24 cuarteles de la GN, divididos en cuatro zonas militares.

La construcci贸n del cuartel de la GN empez贸 en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.

Juana Hern谩ndez enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.

鈥淔ue una imposici贸n, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la m谩xima autoridad que es la Asamblea鈥, se帽ala Pascuala V谩zquez Aguilar, tambi茅n integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chil贸n.

Pascuala V谩zquez, sobre militarizaci贸n en Chil贸n

REPRESI脫N

El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chil贸n se manifestaron contra la instalaci贸n de la GN. La respuesta del gobierno estatal consisti贸 en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.

En aquel operativo participaron polic铆as de distintos municipios de la regi贸n, acompa帽ados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.

鈥淓n el desalojo fueron da帽ados veh铆culos particulares y varias personas heridas; adem谩s de la incomunicaci贸n y posterior privaci贸n de la libertad de los se帽ores Jos茅 Luis Guti茅rrez Hern谩ndez y C茅sar Hern谩ndez Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de mot铆n鈥, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh.

Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jer贸nimo y San Sebasti谩n Bachaj贸n, debido a la noticia de que se hab铆a vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcci贸n del cuartel.

Ella recuerda que, pese a que la manifestaci贸n era pac铆fica, la respuesta violenta se habr铆a organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Tem贸, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.

鈥淟os de la polic铆a municipal llegaron preparados鈥 (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como seg煤n nada m谩s fueron a una manifestaci贸n. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el da帽o鈥, refiere Hern谩ndez sobre las personas heridas y sus compa帽eros quienes a煤n contin煤an bajo procedimiento penal.

Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN ser谩 utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. As铆 lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chil贸n, 鈥減ues m谩s adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ah铆 con los compa帽eros o que empiecen con intimidaci贸n y m谩s que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio鈥, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.

Sin acceso a la justicia

Tras los hechos de represi贸n y mediante asamblea se nombr贸 una comisi贸n para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensi贸n de la construcci贸n del cuartel en Chil贸n. Acompa帽adxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del a帽o 2020, dos meses despu茅s del inicio de la construcci贸n.

鈥淒icha estrategia consisti贸 en la presentaci贸n de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Guti茅rrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el n煤mero de expediente 717/2020鈥, detalla el Centro Prodh.

Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarizaci贸n viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminaci贸n, al territorio, al acceso a la informaci贸n, entre otros derechos garantizados por M茅xico y tratados internacionales. Tambi茅n demandan el cese de la acci贸n penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.

鈥淓l pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Guti茅rrez a ordenar la suspensi贸n definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un da帽o irremediable a sus derechos colectivos ante la continuaci贸n de la construcci贸n del cuartel鈥, refiri贸 el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realiz贸.

鈥淟a petici贸n que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra鈥, demanda Juana Hern谩ndez. Ella denuncia tambi茅n la dilaci贸n en la resoluci贸n del amparo, as铆 como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chil贸n y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentaci贸n del terreno donde se est谩 por finalizar el cuartel de la GN.

鈥淓l proyecto del cuartel no debi贸 de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendr谩 afectaciones directas en su derecho a la libre determinaci贸n, a la protecci贸n de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armon铆a comunitaria y respeto a su identidad鈥, argument贸 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust铆n Pro Ju谩rez (Centro Prodh), quien acompa帽a la demanda de amparo contra el cuartel.

No obstante, las protestas en las calles han encontrado represi贸n y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.