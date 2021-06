Entrevista a Claudia Gir贸n de la Comisi贸n internacional de prensa Colombia Argentina en contra de la censura y represi贸n estatal

En Colombia hay un descontento generalizado, de quienes hemos sido vulnerados/as a lo largo de tanto tiempo

Mario Hernandez

M.H.: Contanos qu茅 est谩 pasando en Colombia en estos momentos.

C.G.: En Colombia en estos momentos y desde el 28 de abril estamos viviendo una fuerte represi贸n por parte de las fuerzas policiales y la patota estatal del gobierno de Iv谩n Duque, gobierno al que denunciamos por genocida.

El 28 de abril se sali贸 a las calles proclamando un paro nacional en contra de la reforma tributaria. Si bien esa reforma fue retirada del Congreso hay un descontento generalizado a causa de d茅cadas y d茅cadas de abandono estatal, de profundizar pol铆ticas de desigualdad social, de una falta de cumplimiento de las demandas de otros paros y otros sectores.

Colombia hoy est谩 en las calles, pidiendo ser escuchada, pidiendo que frene la masacre a la que nos est谩 sometiendo el gobierno de Iv谩n Duque, garant铆as para la vida y que sean escuchadas las demandas de todos los sectores sociales que hoy est谩n movilizados.

M.H.: Tengo entendido que se ha abierto un di谩logo entre los dirigentes del paro nacional y el gobierno colombiano. 驴En qu茅 estado est谩 ese di谩logo en este momento?

C.G.: El Comit茅 nacional del paro, es un comit茅 que se viene gestando desde el paro del 19 de noviembre del 2019, sin embargo, estos nuevos sectores que han ido emergiendo en la movilizaci贸n social, muchas veces no se ven representados ni representadas en el Comit茅 nacional del paro.

Es muy dif铆cil lograr una negociaci贸n, porque si bien este Comit茅 est谩 centrado en su mayor铆a en Bogot谩, tampoco hay un eco de las demandas de los diferentes grupos que se movilizan sobre todo en los barrios populares de ciudades como Cali, Medell铆n, Bogot谩 y Popay谩n. Entonces ha sido muy dif铆cil la negociaci贸n. De todas formas el gobierno no logra tejer acuerdos ni con el Comit茅 nacional del paro ni con las asambleas populares que se est谩n gestando en los distintos lugares del pa铆s.

M.H.: Un paro nacional que comienza con la demanda de detener una reforma tributaria, una reforma de salud y luego deriva hacia una demanda generalizada contra las pol铆ticas que se han llevado adelante en Colombia en los 煤ltimos a帽os 驴c贸mo se gesta todo esto?

C.G.: Yo creo que hay un descontento generalizado, de quienes hemos sido vulnerados y vulneradas a lo largo de tanto tiempo, llega un momento en el que definitivamente no aguantamos m谩s, tambi茅n se hace muy fuerte la violaci贸n a los Derechos Humanos y eso ha sido un motor clave que hoy no permite que dejen de existir estos puntos de movilizaci贸n o que el paro se retrotraiga, porque hasta la fecha, llevamos por lo menos detectados 3.789 casos de violencia por parte de la fuerza p煤blica. Esto al 31 de mayo.

Se habla al menos de 71 homicidios perpetrados por la fuerza p煤blica, el viernes pasado (4/6), por ejemplo, hubo una masacre en el municipio del Cauca, en Santander de Quilichao donde miembros paramilitares, porque no solo est谩 la represi贸n por parte de la fuerza p煤blica, sino tambi茅n por las fuerzas paramilitares que act煤an en total complicidad con el Estado, arremeten contra la vida de comuneros y comuneras de la Guardia ind铆gena, dejando muertas a cinco personas. Ayer muri贸 una compa帽era (7/6) y el viernes una comunera, un l铆der ind铆gena y dos polic铆as que se encontraban en la v铆a (4/6).

Lamentablemente las masacres est谩n a la orden del d铆a, la represi贸n es constante, sobre todo en los barrios populares, sobre todo en Cali que ha sido uno de los sectores del pa铆s donde m谩s se han relegado y excluido, donde confluyen muchos sectores sociales como, por ejemplo, el sector afro, el ind铆gena, ah铆 hay m煤ltiples reclamos de diferentes sectores que no pasan por la reforma tributaria o la reforma a la salud o estas reformas o desatenciones del gobierno, sino que vienen arrastradas por un mont贸n de otras problem谩ticas sociales.

Hay que entender que en Colombia llevamos un conflicto interno de m谩s de 60 a帽os que se pretendi贸 dar fin mediante la firma de los Acuerdos de paz en 2016 y que este gobierno de Iv谩n Duque los ha incumplido todos y no ha hecho m谩s que responder mediante la masacre a l铆deres y lideresas y firmantes de la paz.

La situaci贸n es complicada, los Derechos Humanos est谩n siendo flagelados, hoy en Colombia est谩 la Corte Interamericana de Derechos Humanos haciendo una visita de trabajo que esperamos que por lo pronto pare el genocidio y que sean atendidas las demandas de todos los sectores sociales.

M.H.: Una CIDH que como bien dec铆s esperemos responda a las expectativas que tienen los sectores populares de Colombia, pero que en general los organismos internacionales han sido d茅biles en la denuncia del gobierno colombiano. Gobierno que como bien dec铆s, est谩 perpetrando una masacre, en n煤mero de muertos, desaparecidos, actuaci贸n de sectores civiles enfrentando a manifestantes pac铆ficos.

C.G.: S铆. Hay que entender que el derecho a la protesta es constitucional y se le ha dado tratamiento como si fuera una cuesti贸n terrorista, tanto por el discurso del Estado como por la forma en que se reprime.

Seg煤n la plataforma Grita, que es parte de la ONG Temblores, que es una organizaci贸n que denuncia la violencia institucional estatal, lleva registrados 20 casos de uso de arma Venom, que es esta arma que compr贸 el a帽o pasado en plena pandemia el gobierno de Iv谩n Duque, para dotar al ESMAD que es el Escuadr贸n m贸vil anti disturbios, que est谩 precisamente para eso, para atender a las protestas, los cortes de calle, de cualquier sector social del pa铆s, sea rural como urbano.

Lo que vemos es eso, el uso desmedido de la fuerza, una respuesta totalmente guerrerista, tambi茅n desde lo discursivo, porque a quienes est谩n en Colombia manifest谩ndose, a quienes est谩n ejerciendo su derecho constitucional a la protesta se les trata de v谩ndalos, terroristas, hay muchos casos de falsos positivos judiciales tambi茅n, donde se quiere pretender ver que quienes est谩n en la calle son financiados por grupos al margen de la ley, o por ex combatientes de las FARC u otros grupos armados. Y no es as铆. Muchos y muchas son simplemente personas que han sido excluidas hist贸ricamente, que no hacen parte ni se ven representados en ning煤n gremio porque no tienen estudio ni trabajo. Colombia es uno de los pa铆ses m谩s desiguales de Am茅rica Latina. Y hoy lo que se ve reflejado es precisamente eso.

M.H.: 驴Qu茅 perspectiva le ven ustedes a esta situaci贸n?

C.G.: Yo creo que hay una oferta movida de organizaci贸n, hay muchas asambleas populares, una apuesta popular desde abajo, desde las bases, que se est谩 gestando y que si bien hoy puede que no logremos un cambio estructural, hay una semilla sembrada.

Por dem谩s creer铆a que esperar que realmente cese por la presi贸n internacional el genocidio, pero lamentablemente este gobierno, como lo fue el de 脕lvaro Uribe V茅lez, es un gobierno que no negocia, que no escucha razones.

Y tambi茅n quiero aprovechar para denunciar un acto muy grave que sucedi贸 hoy (8/6), hab铆a trabajadores de la Secretar铆a de trabajadores migrantes frente al consulado de Colombia y fueron v铆ctimas de tres ataques, en uno de ellos un auto atropell贸 a un manifestante, en el segundo una persona se baja de un Audi, empieza a discutir con las personas que se manifestaban y rasga una bandera de Colombia y en el tercer ataque una persona empez贸 a los gritos insultando. Lamentablemente es a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a recibir en Colombia, pero esto fue ac谩 en el Consulado de Buenos Aires en Argentina. Pueden encontrar los videos en la plataforma que estamos para difundir estas cuestiones que es en Twitter Colombiadifunde y en Instagram como Colombia_sos_difusi贸n

M.H.: Una oligarqu铆a que no le tiembla la mano en Colombia, y esto que est谩s diciendo que ha ocurrido en nuestro pa铆s es muy grave, porque trasladan los m茅todos que han aplicado en tu pa铆s al nuestro, de triste recuerdo tambi茅n.

C.G.: Es una cosa que se puede hilar con lo que una sabe por la dictadura en Argentina, estas detenciones ilegales, c贸mo se llevaban a la gente de sus casas, c贸mo allanaban, todo esto lo estamos viviendo en Colombia en plena democracia. Una democracia que se supone es la m谩s estable y m谩s antigua de Am茅rica Latina. Realmente estamos viviendo actos dictatoriales en plena democracia.

M.H.: Y una democracia que triplica los desaparecidos de nuestra dictadura militar.

C.G.: As铆 es.