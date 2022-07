–

Comit谩n, Chiapas. 5 de julio. Habitantes de la ciudad de Comit谩n y comunidades vecinas, organizaciones civiles, as铆 como integrantes de diferentes confesiones de fe, acudieron este martes a la peregrinaci贸n por la Paz y la Justicia, convocada por el Pueblo Creyente de la zona sureste. Dentro de sus peticiones est谩n: el cese a la violencia, el respeto a los derechos humanos y justicia para los pueblos y comunidades que est谩n viviendo el desplazamiento forzado.

La actividad comentaron los organizadores, fue convocada a nivel estatal por el Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas, para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez, quien en vida fue catequista y defensor de derechos humanos en el municipio de Simojovel e integrante de la Organizaci贸n Civil Las Abejas de Acteal, de la cual fue presidente de la mesa directiva en el a帽o 2020.

Esta peregrinaci贸n tambi茅n se da como una forma de manifestaci贸n pac铆fica y organizada por toda la situaci贸n de violencia que el estado de Chiapas est谩 viviendo en muchos de sus pueblos y comunidades compartieron los participantes. De igual forma hubo manifestaciones en la zona Chol, Chab, Tzeltal, Tzotzil, Altos, Centro, Sur y sureste.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas (Frayba), 鈥渓as circunstancias de violencia criminal se han agudizado dr谩sticamente鈥 en Chiapas. Y de manera contundente afirma que 鈥渧ivimos en un estado convulsionado, contra铆do en sus funciones gubernamentales y de Estado鈥.

Para el organismo de derechos humanos fundado por el obispo Samuel Ru铆z Garc铆a, 鈥渆l sistema de justicia en Chiapas amedrenta y criminaliza a las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, como ha sucedido con los cinco defensores de San Juan Cancuc que se oponen a la militarizaci贸n de su territorio y la reciente solicitud de orden de aprehensi贸n en contra del defensor Marcelo P茅rez P茅rez, emitida por la Fiscal铆a General del Estado el pasado 21 de junio del 2022鈥. Para el Frayba 鈥渆ste ambiente de hostigamiento judicial y criminalizaci贸n, del que el gobierno estatal es c贸mplice, no hace m谩s que avivar las ansias de una vida buena, digna y de seguir construyendo caminos para la paz鈥.

Por su parte la Organizaci贸n Civil de Las Abejas, expresaron que: 鈥渆l asesinato de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro, no fue un hecho aislado, se estuvo denunciando meses antes, a trav茅s del Frayba y la Di贸cesis, y asimismo este Centro de Derechos Humanos, enviaron llamamientos de acci贸n urgente al gobierno de Rutilio Escand贸n Cadenas de Chiapas y al Presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, pero, estos quienes debieron garantizar la vida y la integridad tanto de la poblaci贸n del municipio de Pantelh贸 como la nuestro hermano Sim贸n Pedro, simplemente no lo hicieron, porque actuaron parecido al gobierno de Julio C茅sar Ruiz Ferro y Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n, de permitir a los paramilitares priistas de Chenalh贸, la de Masacrar a 45 mujeres, hombres, ni帽as y ni帽os, m谩s 4 no nacidos el 22 de diciembre de 1997, como un castigo ejemplar por ser apartidistas, por ser una organizaci贸n No Violenta y por construir su propia autonom铆a y libre determinaci贸n鈥.

鈥淗an transcurrido 365 d铆as del cobarde asesinato de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro y no se ha avanzado en las investigaciones correspondientes. Las autoridades competentes, s贸lo hacen dilatar la justicia para dejar este crimen en impunidad que es lo que saben hacer perfectamente鈥, denunciaron los ind铆genas de los Altos de Chiapas.

