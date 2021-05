Ante la desinformaci贸n sobre los or铆genes del conflicto y los desproporcionados ataques por parte de Israel, en distintas ciudades del mundo se han movilizado apoyando al pueblo palestino y repudiando el accionar del Estado de Israel. Parad贸jicamente funcionarios se han manifestado de manera parcial apoyando el accionar beligerante de Israel sin ning煤n cuestionamiento. En muchos medios hegem贸nicos se informa que los ataques de Israel son en respuesta a Hamas, omitiendo las 煤ltimas ocupaciones ilegales y numerosos episodios que cotidianamente sufre el pueblo palestino. Por Ramiro Giganti (ANRed).

鈥淓sto es m谩s de lo mismo que ha vivido el pueblo palestino a lo largo de los 煤ltimos 73 a帽os. Bajo ocupaci贸n, la vida trascurre entre muerte, asesinatos, ocupaci贸n de tierras, limpieza 茅tnica, profanaci贸n de los santos palestinos, restricci贸n de la libertad, entre otras cosas. Y en las 煤ltimas dos semanas, hubo un c煤mulo de acontecimientos que culminan con lo que se est谩 viviendo en la actualidad鈥, declar贸 ayer el embajador de Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed, en FM Vos (94.5).

鈥淗a despertado el inter茅s del mundo porque simplemente est谩 afectando de alguna forma a Israel, pero durante todo el tiempo Palestina ha vivido una injusticia que pareciera que no despierta el inter茅s de nadie. Estas dos semanas hubo acontecimientos relacionados con la limpieza 茅tnica, en un intento de desalojar a varias familias de Jerusal茅n e impedir la llegada de los fieles cristianos al Santo Sepulcro cuando celebraban la Semana Santa Oriental. Tambi茅n se impidi贸 a los musulmanes llegar a sus lugares santos en Jerusal茅n, y los que llegaron fueron reprimidos, dejando centenares de heridos, tanto por los colonos como por efectivos militares israel铆es, hecho que pas贸 en las propias mezquitas profan谩ndolas. Todo esto repercuti贸 con lo que se est谩 viviendo en Gaza hoy鈥, a帽adi贸.

Este conflicto suele darse todos los a帽os con movilizaciones de la poblaci贸n palestina que terminan en una fuerte represi贸n por parte de las fuerzas israel铆es. Dos factores se suman este a帽o: uno de ellos, tambi茅n de larga data, es el incremente de las ocupaciones de territorios y viviendas palestinas por parte de colonos israel铆es empujando m谩s y m谩s las fronteras nunca establecidas con claridad. Otro factor es el vinculado a la pandemia por el coronavirus, con la discriminaci贸n de la poblaci贸n palestina en la campa帽a de vacunaci贸n que los medios hegem贸nicos difundieron como una gran 鈥渉aza帽a鈥.

En los 煤ltimos d铆as empezaron a conocerse im谩genes de manifestaciones en distintas partes del mundo y convocatorias a otras a desarrollarse. Adem谩s de las actividades desarrolladas tanto en Palestina como en L铆bano, masivas movilizaciones se desarrollaron en lagunas ciudad es de occidente.

Mientras el presidente Joe Biden, siguiendo la l铆nea de sus antecesores, hizo p煤blico su apoyo a Israel, se desarrollaron masivas movilizaciones en ciudades como Nueva York o Chicago. En 芦la gran manzana禄 la movilizaci贸n estuvo encabezada pro jud铆os ortodoxos refutando la idea de que pronunciarse contra Israel es antisemitismo, como intentan imponer desde muchos sectores.

Pero no solo de desarrollaron movilizaciones en Estados Unidos. Tambi茅n en importantes ciudades de Europa, como por ejemplo en Mil谩n.

En Italia tambi茅n la Uni贸n Sindical de Base junto a otras organizaciones sociales descubrieron un cargamento de armas que se dirig铆a hacia Israel. Los trabajadores portuarios se negaron a cargar el barco en apoyo a los palestinos, dando un ejemplo de solidaridad de clase. En la tarde de este vienes el barco de la Asiatic Island llegar谩 al puerto de Livorno, Italia. Gracias al informe del Colectivo Aut贸nomo de Trabajadores Portuarios de G茅nova y la asociaci贸n WeaponWhath el sindicato supo que en su interior hay contenedores cargados con armas y explosivos que se dirigen al puerto israel铆 de Ashdod. Armas y explosivos que se utilizar谩n para matar a la poblaci贸n palestina ya golpeada por un severo ataque en las 煤ltimas noches que ha causado cientos de v铆ctimas entre la poblaci贸n civil, entre ellos muchos ni帽os, seg煤n informa una nota publicada en La Izquierda Diario.

Mientras los pueblos se movilizan, las burocracias muestran nuevamente su falta de representatividad, como es el caso en la OEA, donde su cuestionado Secretario General, Luis Almagro, contin煤a manifestando su apoyo unilateral a Israel, de la misma manera que no se pronuncia con firmeza ante las violaciones a los Derechos Humanos que se est谩n denunciando en Colombia.

Tambi茅n son muchas las celebridades que se pronuncian en apoyo a Palestina, en contraposici贸n al establishment. Una reconocida voz que desde hace a帽os se pronuncia al respecto es la del m煤sico Roger Waters, que ayer hizo declaraciones en una entrevista con el medio RT: 芦No es un conflicto equitativo. Cuando hablamos de Gaza, hablamos de un barril lleno de peces y los israel铆es est谩n disparando contra 茅l con sus armas altamente eficaces. Est谩n asesinando a los reclusos de una prisi贸n abierta, eso es lo que est谩n haciendo禄, declar贸 en una entrevista que dur贸 algo mas de 15 minutos. El fundador de Pink Floyd tambi茅n se mostr贸 cr铆tico ante Joe Biden: 芦Suponiendo que vives en un suburbio de Washington D. C., imag铆nate que viene alguien, alguien de un pa铆s extranjero, golpea tu puerta y dice 鈥楬ey, Joe, t煤 te vas. [鈥 No, no hay ning煤n error, sal, estamos tomando tu casa’禄, sentenci贸 Waters.

Siguiendo con las celebridades, algunos de los mejores jugadores de f煤tbol del mundo se pronunciaron al respecto: El ex del Real Madrid y actual jugador del Inter de Mil谩n Achraf Hakimi escribi贸 芦Palestina libre禄 junto a un coraz贸n roto. El campe贸n mundial con la selecci贸n de Francia, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, dej贸 un comentario en sus 鈥榟istorias鈥 de Instagram. 芦El mundo necesita paz y amor. Recen por Palestina禄.

El talentoso jugador zurdo del Manchester City Richard Mahrez public贸 en sus redes sociales un dibujo con el barrio detonante del conflicto y con el mensaje 芦Save Sheikh Jarrah禄 junto a la bandera palestina.

El egipcio del Liverpool Mohamed Salah fue incluso m谩s all谩, interpelando a las autoridades. 芦Hago un llamamiento a todos los l铆deres mundiales, incluido el primer ministro del pa铆s que ha sido mi hogar durante los 煤ltimos cuatro a帽os, para que hagan todo lo que est茅 a su alcance. Aseg煤rese de que la violencia y el asesinato de personas inocentes se detenga de inmediato.禄

I鈥檓 calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

鈥 Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021