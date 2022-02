–

De parte de ANRed February 23, 2022 3 puntos de vista

Corrientes se ha convertido en un infierno. El gobernador de Corrientes, Gustavo Vald茅s (UCR-Juntos por el Cambio), declar贸 a la provincia como 鈥渮ona de cat谩strofe ecol贸gico y ambiental鈥, a causa de los incendios que ya arrasaron casi 800 mil hect谩reas. Seg煤n un informe del INTA, todos los d铆as se suman 20.000 hect谩reas m谩s y se calcula que hubo p茅rdidas por 20.000 millones de pesos. A su vez, estos incendios llegaron al reconocido Parque Nacional de Esteros del Iber谩, un gran macro ecosistema de 12.000 kil贸metros cuadrados que alberga humedales claves por ser refugios de gran biodiversidad. La situaci贸n es muy grave. No solo por lo relatado, sino por el pron贸stico que se avecina. Seg煤n especialistas, se cree que los fuegos van a seguir por un largo tiempo, ya que el pron贸stico del tiempo no prev茅 lluvias en el corto plazo y habr谩 un aumento de temperaturas. Luis Mart铆nez y Emilio Spataro, ambientalistas correntinos, analizan el infierno que est谩 viviendo su provincia: 芦nosotros lo advertimos, pero el gobierno provincial nunca quiso prestar atenci贸n禄. Por Juli谩n Monkes (El Grito del Sur).

A pesar de que el impacto efectivo no se sabr谩 hasta que los incendios cesen, la cat谩strofe ya es evidente. Para ahondar en lo que est谩 pasando, El Grito del Sur convers贸 con Luis Mart铆nez, ambientalista correntino y activista por la conservaci贸n de la naturaleza desde los 12 a帽os, y con Emilio Spataro, licenciado en gesti贸n ambiental, doctorando en Geograf铆a y activista ambiental de diversas organizaciones como los Guardianes del Yver谩 y la Red Nacional de Humedales.

驴Qu茅 viene pasando en Corrientes con el tema incendios? 驴Cu谩l es su impacto?

Emilio Spataro (ES): En Corrientes lo que ocurre es una tragedia anunciada. Hace casi dos a帽os que la provincia es afectada por el fen贸meno de la Ni帽a -fen贸meno natural clim谩tico que se caracteriza por bajas temperaturas y precipitaciones- que afecta a toda la regi贸n. En estos dos a帽os se junt贸 mucho material seco en los campos que se transforma en combustible. Toda esta informaci贸n estaba al alcance de los gobiernos nacional y provincial y no se tomaron medidas para mitigar los riesgos de incendios. Hubo omisi贸n y desidia.

Luis Mart铆nez (LM): Ahora no se nota mucho, pero m谩s adelante vamos a ver los impactos concretamente. Estamos perdiendo ecosistemas enteros y las especies se est谩n desplazando a distintas partes de la provincia. Lo que es seguro es que va a costar much铆simo recuperarnos y la vegetaci贸n va a tardar mucho en recuperarse, hay muchos 谩rboles end茅micos que tienen 80 o 90 a帽os.

ES: A su vez, hubo agravantes. Si bien todos los a帽os hay quemas, esta vez fue fuera de temporada porque se quema en primavera para el rebrote de los campos. El fuego forma parte de la ecolog铆a de los pastizales y sabanas de Corrientes y es una pr谩ctica cultural. Pero esa pr谩ctica se ha ido trastocando por varias razones. Por un lado, por el cambio clim谩tico, ya que tenemos m谩s frecuencia de fen贸menos como la Ni帽a. Por otro lado, est谩n las pr谩cticas de conservaci贸n extremas, que se impusieron en algunas partes de los Esteros del Iber谩 replicando el modelo de Estados Unidos, las cuales no permiten las quemas peque帽as y controladas. Al haber tanto combustible, cuando aparece el fuego, su avance es voraz y resulta incontrolable. Por 煤ltimo, se fueron estableciendo prohibiciones de quemas por el avance de las plantaciones forestales. Entonces, los campos ganaderos que lindan con las forestales no pueden hacer las quemas peque帽as de parches que los pastizales necesitan. En esta situaci贸n, las mismas plantaciones forestales, que reemplazaron humedales y lagunas, se transforman en bloques ideales para el avance del fuego cuando los parches de agua hubiera sido un gran cortafuego.

驴Qu茅 hace el gobierno para frenarlo?

LM: El gobierno provincial nunca quiso prestarle atenci贸n. No solo le advertimos desde el ambientalismo, sino que se sumaron profesionales y t茅cnicos que sab铆an que se ven铆a algo grave. Y as铆 todo no dispusieron los recursos necesarios para combatirlo. Hay localidades que ni tienen cuarteles de bomberos. Hay bomberos que no tienen ni vestimenta, van con un tractor, un tanque de agua, bombacha de campo y alpargatas. La ausencia del Estado se not贸 much铆simo.

ES: El gobierno provincial no hizo nada para prevenir, y muy poco para mitigar. Ante la magnitud del da帽o, empez贸 a aparecer el gobierno con recursos para aportar log铆sticas y herramientas para paliar el fuego pero durante un mes fue combatido exclusivamente por bomberos.

驴Suele haber incendios? 驴Qu茅 impacto tiene en los ecosistemas y en la gente?

ES: No hay una 煤nica causa. Es la conjunci贸n de varios factores. Como visi贸n transversal a todos los factores, vemos la visi贸n err贸nea de un modelo de dise帽o del territorio, donde de un lado ten茅s un 谩rea de conservaci贸n estricta sin gente, con una naturaleza artificial, y del otro lado, el uso intensivo y extractivista del modelo forestal, ganadero y arrocero. Esas dos caras rechazan las visiones de agricultura familiar, campesina e ind铆gena y de los pescadores artesanales.

LM: En otros a帽os hubo incendios similares, que incluso se le hab铆a advertido al gobierno provincial que era necesario un plan de contingencia para estar preparados frente a esta situaci贸n. Sabemos que las actividades que hoy estamos haciendo generan estos escenarios, y los mismos se profundizan con el cambio clim谩tico. Es decir, estas situaciones se van a repetir con m谩s frecuencia e intensidad.

ES: El impacto es y ser谩 enorme, para el ecosistema y la gente, por la magnitud de lo que ocurri贸. Esto simplifica la diversidad del paisaje, si se realizan las cl谩usulas necesarias la diversidad puede volver, pero hay un gran riesgo de que eso no se permita sino que se aprovechen las pasturas del rebrote. Si eso sucede, el cambio de paisaje ser铆a definitivo. M谩s a煤n, hay especies en peligro de extinci贸n que dependen de esos pastizales como el aguar谩 guaz煤, el venado de las pampas o el yetap谩 de collar. A su vez, la gente depende de un ecosistema sano para desarrollar su vida y las p茅rdidas han sido enormes. Por eso hay que salir del pozo por arriba, con la sanci贸n de la ley de humedales, con recursos para poder restaurarlos y un ordenamiento territorial que reconfigure la producci贸n con criterios de sustentabilidad. Sino va a ser invertir en aquellos co-responsables de esta tragedia y se va a volver a repetir pero con otros fen贸menos, como las inundaciones.

驴De d贸nde surgen los incendios? 驴Son intencionales?

ES: M谩s del 90 por ciento de los fuegos a nivel mundial son intencionales, y Corrientes no escapa a eso. En ese mundo, hay diferentes grados de intencionalidad, desde alguien que solo quer铆a quemar hojas y se le fue de las manos, hasta la directa intencionalidad de apropiarse 谩reas naturales para usarlas para la producci贸n. Esto se ve en muchos campos ganaderos que tienen bosques, que no se pueden transformar por la ley de bosques. Esto est谩 prohibido por la nueva Ley del Fuego, que dicho sea de paso, fue rechazada por la provincia de Corrientes. Cuando el poder pol铆tico rechaza una ley, el poder econ贸mico se envalentona para desconocer a煤n m谩s esas leyes.

Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2022/02/en-corrientes-ocurre-tragedia-anunciada-incendios-litoral.html