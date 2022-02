–

El «Batallón Azov», la extrema derecha Nazi y el Gobierno de Ucrania: Lo que no cuenta la prensa de Occidente y apoyan los gobiernos de Estados Unidos y laOTAN

Observatorio

de la crisis – 26/02/2022

Aportado a este blog por

PRAKTIKA

Desde 2014 unas 14.000

personas han sido asesinadas en el Donbass por el régimen de Kiev .

Parece que en todo ese tiempo las personas pacifistas

bienintencionadas y quienes hacen hoy comunicados contra la guerra

pensaban que había “paz” en Ucrania.

Sólo una reflexión

quisiera hacerles a las personas que con buena intención se quieren

manifestar ahora por la paz y hacen comunicados y declaraciones en

torno a ella sobre la «guerra en Ucrania» (a las que lo hacen con

intenciones claras de hacer daño es mejor combatirlas de otra

forma).

La guerra en ese país no

ha comenzado hace dos días, sino que lo hizo hace más de diez años,

pero sobre todo estalló con el golpe de Estado de 2014 que llevó a

los centros neurálgicos del Estado ucraniano a cuerpos nazis de

asalto y de planificación (además de a “asesores”

estadunidenses y de la OTAN que desde entonces utilizaron a Ucrania

para hostigar a Rusia y hacer que ésta saltara, teniendo así una

excusa para cortar vínculos energéticos y económicos entre la UE y

ese país, de manera que Europa dependa cada vez más de lo que EE.UU

quiera darle, entre otros objetivos cuyo fin último pasa por la

destrucción de Rusia). Desde entonces a la población que no estuvo

de acuerdo con ese golpe, como por ejemplo la de Donbass, no se la ha

parado de atacar.

Unas 14.000 personas

asesinadas en ese territorio dan cuenta de ello. Parece que en todo

ese tiempo las personas pacifistas bienintencionadas y quienes hacen

hoy comunicados contra la guerra pensaban que había “paz” en

Ucrania. Más o menos vendría a tratarse de la misma “paz” que

deben pensar que existe en Colombia o Mali o Guatemala o Sáhara o

Kurdistán o Sudán o Congo o Irak, o………. (ponga cada quien la

enorme lista de países que quiera).

Pero no, ni la guerra “de

baja intensidad” fuera de los focos mediáticos de esa entelequia

que se llama a sí misma “Occidente”, ni la guerra social contra

sus propias poblaciones de demasiados Estados del planeta, ni la

guerra económica que mata millones de personas a diario en el mundo,

son “paz”.

La PAZ sólo puede

existir realmente cuando hay ausencia de injusticia, de explotación

y opresión, y cuando unas y otras sociedades se respetan a sí

mismas y se respetan mutuamente. Quienes de verdad

bienintencionadamente quieren la “paz” deben luchar cada día por

lograr un mundo sin aquellas expresiones de barbarie (algo que es

imposible que ocurra cuando ese mundo está regido por un sistema

capitalista).

Salir a la calle sólo

cuando la Guerra que sacude cada día al planeta se hace evidente en

su forma más aparatosa, es como intentar acabar con la sequía

tirando unos cuantos globitos de agua al cielo. Hay que posicionarse

por la PAZ de verdad. Es decir, hay que deshacerse de este sistema

socioeconómico.

La periodista Jelena Milincic , sobreviviente Serbia