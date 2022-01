–

De parte de Amor Y Rabia January 16, 2022 14 puntos de vista



por Anna Walters

15 de abril de 2008

Tal vez he estado escuchando demasiado Savage Love 煤ltimamente. O tal vez no soy muy feminista despu茅s de todo. Simplemente creo que la pornograf铆a recibe unos ataques inmerecidos en nuestra cultura.

Las restricciones sobre materiales obscenos son necesarias en casos como la pornograf铆a infantil, pero una prohibici贸n total de la pornograf铆a como medio de expresi贸n constituir铆a una eliminaci贸n de derechos. Sin tener en cuenta c贸mo se produce la pornograf铆a (es decir, los sueldos, los derechos de los trabajadores y las pruebas m茅dicas), creo que la posici贸n de la pornograf铆a en nuestra cultura debe reevaluarse.

Algunos cr铆ticos se esfuerzan por prohibir totalmente la pornograf铆a por su tendencia a fomentar la violencia, en particular la violaci贸n, contra las mujeres. El famoso estudio de 1988 realizado por el psic贸logo William Marshall, a menudo citado por organizaciones religiosas que denuncian la pornograf铆a, afirma que el 86% de los violadores condenados admitieron el uso regular de pornograf铆a, y el 57% admiti贸 imitar material pornogr谩fico a la hora de perpetrar sus delitos sexuales.

Pero estas y otras estad铆sticas similares solo sugieren que puede existir una correlaci贸n entre la pornograf铆a y la agresi贸n sexual. Y, como cualquier estudiante aprende en una clase introductoria de ciencia o estad铆stica, la correlaci贸n no es causalidad. Otras variables podr铆an haber reforzado con la misma facilidad la mentalidad de violador en la mente de estos delincuentes. De hecho, dir铆a que circunstancias como sufrir abusos en la infancia o tener padres emocionalmente distantes probablemente jugaron mucho m谩s en la formar la mentalidad soci贸pata de un violador que sus inclinaciones hacia la pornograf铆a.

Adem谩s, hay datos que ayudan a desacreditar las conclusiones de Marshall, como el hecho de que Jap贸n, una naci贸n donde la pornograf铆a violenta es f谩cilmente accesible, tiene menos violaciones per c谩pita que Estados Unidos, un pa铆s que restringe ferozmente la pornograf铆a y otro material obsceno.

Adem谩s, si los cr铆ticos quieren prohibir la pornograf铆a por reforzar las mentalidades de comportamiento negativo, 驴por qu茅 no prohibir tambi茅n los videojuegos? Los estudios han relacionado el uso frecuente de videojuegos violentos con problemas como la delincuencia, las peleas en la escuela y durante los per铆odos de tiempo libre, incluyendo comportamientos delictivos violentos como los ataques y el robo. Pero, 驴alguien se est谩 organizando para prohibir Halo 3? Realmente no. En general, hay una oposici贸n mucho m谩s vehemente hacia la pornograf铆a que hacia los videojuegos violentos y, la verdad es que la violencia es una forma de expresi贸n culturalmente mucho m谩s aceptable que mostrar sexo y la sexualidad.

Algunas feministas argumentan que la pornograf铆a, como producto de una sociedad mis贸gina, es inherentemente degradante para las mujeres. Por lo tanto, al consumir palabras e im谩genes pornogr谩ficas, los espectadores est谩n fortaleciendo una representaci贸n estereotipada y dominada por hombres de las mujeres. Es cierto. Las mujeres en la pornograf铆a son retratadas com煤nmente como altamente sexualizadas y, a menudo, reducidas a partes del cuerpo. Pero, 驴la cosificaci贸n de las mujeres en el contexto de fantas铆a de la pornograf铆a es necesariamente incorrecta?

Deber铆a haber un lugar en la vida de las personas para permitirse fantas铆as libres de culpa, restricciones y juicios. Las acciones consentidas en el dormitorio entre dos adultos y que pueden considerarse degradantes no suelen dar lugar a la degradaci贸n en el hogar, la oficina o el mundo exterior en general. Algunas mujeres disfrutan al ser cosificadas sexualmente y disfrutan de la pornograf铆a de la misma manera. Son perfectamente capaces de distinguir entre la fantas铆a y la realidad.

Prohibir la pornograf铆a no dejar铆a a las mujeres empoderadas, de hecho, dar铆a lugar a todo lo contrario. Como mujer, preferir铆a tomar la decisi贸n de ver o no ver pornograf铆a teniendo en cuenta mis propios criterios personales la sobre industria pornogr谩fica, mis propios puntos de vista sobre la sexualidad y mi religi贸n. Puedo optar por no verlo e instar a otros a que tambi茅n se opongan, o puedo navegar por Internet con regularidad. De cualquier manera, la decisi贸n es m铆a.

Las opciones empoderan a las mujeres, no las restricciones, y el hecho es que algunas mujeres disfrutan de la pornograf铆a y no se sienten desmoralizadas o degradadas al verla. Me sentir铆a personalmente degradada si me obligaran a asumir el papel de “ama de casa” o “mam谩 que se queda en casa”, pero eso no significa que no respete el derecho de otras mujeres a asumir esos roles.

Es dif铆cil ver el contenido de la pornograf铆a en el pasado al evaluar su valor en la vida de las personas (dado que alrededor del 43% de todos los usuarios de Internet ven pornograf铆a en los EEUU, seg煤n Family Safe Media). Por ejemplo, la pornograf铆a ayuda a las personas que empiezan a desarrollar su sexualidad a explorarla en un entorno protegido. Lor ordenadores, las revistas y otros medios no juzgar谩n a un individuo mientras 茅l o ella profundiza en pr谩cticas sexuales que pueden considerarse tab煤. Familiarizarse y sentirse c贸modo con la propia sexualidad y las preferencias sexuales aumenta la confianza en uno mismo y afirma la propia identidad.

Entonces, en lugar de condenar abiertamente la pornograf铆a simplemente por su naturaleza obscena, t贸mese el tiempo para pensar c贸mo encaja en la libertad personal y la sexualidad individual.