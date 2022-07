–

De parte de El Miliciano July 18, 2022

No es ninguna novedad que el movimiento libertario, durante toda su historia, se ha destacado siempre por haber dado una importancia enorme a su prensa con la finalidad y el objetivo siempre de conquistar una autonom铆a e independencia, tanto en sus opiniones como en su propio movimiento.

En el pasado, el anarquismo y el anarcosindicalismo tuvieron que enfrentarse a calumnias y tergiversaciones, insultos y denuncias en otros peri贸dicos, que buscaban desorientar a la clase trabajadora y enga帽ar al pueblo sobre las ideas del anarquismo. De esta forma el movimiento anarquista se erigi贸 como un defensor de la libertad de prensa y un firme partidario del periodismo 谩crata y libertario.

Sin embargo, desde hace alg煤n tiempo, el movimiento anarquista ha visto enormemente mermada su capacidad period铆stica y su difusi贸n e influencia por medio de la prensa. En el pasado, el movimiento anarquista se destac贸 enormemente, frente a otros movimientos y corrientes pol铆ticas, por el elevado n煤mero de revistas y peri贸dicos que se publicaban y por los enormes esfuerzos humanos y econ贸micos que se dedicaban a la prensa anarquista y anarcosindicalista.

Lamentablemente, en el presente, el movimiento anarquista no es lo que era. La prensa libertaria ha vivido en estos 煤ltimos a帽os las consecuencias de la sociedad de consumo, y ha sufrido tambi茅n la influencia de una concepci贸n particular del individuo y de la militancia libertaria. La sociedad de consumo, la sociedad de lo ef铆mero y de lo inmediato ha cambiado no solamente los medios de comunicaci贸n, sino tambi茅n los formatos en los que se comunica la sociedad.

Al mismo tiempo, esa concepci贸n particular de la militancia libertaria, que se gener贸 a finales del Siglo XX, ha generado un cambio importante en los valores del movimiento libertario. En el pasado, la militancia libertaria se bat铆a implacablemente contra la necesidad m谩s imperiosa, viv铆a en un conflicto constante, en una psicolog铆a del combate, en una lucha de clases, donde los valores del esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad y el esp铆ritu de sacrificio eran valores intr铆nsecos que defin铆an a la militancia anarquista.

Sin embargo, en el presente, el concepto de militancia se bate contra otro concepto, el de activismo, que quiere imponerse en el discurso de los movimientos sociales, incluso en el discurso del movimiento anarquista. Un concepto vaciado completamente de los matices hist贸ricos e ideol贸gicos, al margen de una tradici贸n de lucha.

El hecho es que ha habido una transformaci贸n del concepto de militancia libertaria que ha pasado de una especie de estoicismo revolucionario a una especie de hedonismo revolucionario.

A diferencia del pasado, en el presente, muchas compa帽eras y compa帽eros han adoptado el discurso e ideolog铆a de los cuidados, que incluyen, entre muchos otros, valores como la b煤squeda de la felicidad, la b煤squeda del sentido, sentirse bien, cuidar a los dem谩s, escucharse y cuidar de s铆 mismo, en muchos casos, evitar el conflicto y, en definitiva, el discurso e ideolog铆a de la no violencia.

Es claro que esta concepci贸n ha modificado no solamente las formas de organizaci贸n, basadas en el compromiso y la responsabilidad colectiva, el esp铆ritu de sacrificio y la magnanimidad frente a una organizaci贸n fundada, principalmente, en grupos de afinidad, de corta duraci贸n, que dependen en muchos casos de la situaci贸n sanitaria de las personas y que resultan incapaces de mantener proyectos colectivos a largo plazo.

Esta manera de entender la militancia tiene tambi茅n sus consecuencias en la prensa, como proyecto colectivo. Las publicaciones, revistas y peri贸dicos han sufrido mucho, en este sentido, sobre todo con las nuevas formas de comunicaci贸n instant谩nea y el periodismo de consumo.

Son pocas las publicaciones anarquistas que se est谩n publicando en la actualidad o que se mantienen en el tiempo, y en muchos casos, esta estabilidad supone ingentes cantidades de esfuerzos y recursos, la mayor铆a de ellas impulsadas tan s贸lo por unas pocas personas apoyadas en colaboradoras y colaboradores que permiten o ayudan a salvar diversos obst谩culos.

Entre todas estas publicaciones, encontramos: Todo por Hacer, Solidaridad Obrera, Fragua Social, Revista Orto, Ekintza Zuzena, Tierra y Libertad, Siembra, Asturies, etc. Es posible que haya algunas m谩s, pero el movimiento libertario no cuenta con muchas m谩s publicaciones, y algunas de ellas se mantienen con grandes dificultades o vi茅ndose en la obligaci贸n de reducir su contenido, ediciones o ejemplares.

Una de estas publicaciones que lucha contra viento y marea, es la Revista Orto, que lleva a帽os dando ejemplo y siendo referente para muchos compa帽eros y compa帽eras libertarias, aportando a debates actuales y reflexiones sobre cuestiones abordadas desde el pensamiento libertario.

Uno de los debates m谩s interesantes que se podr铆an impulsar dentro del movimiento libertario actual es la cuesti贸n de la prensa anarquista y el movimiento libertario, y sobre todo la relaci贸n que existe entre nuestra prensa libertaria en formato impreso y la difusi贸n por medio de redes sociales y contenido digital.

Esta situaci贸n ha causado un duro golpe al movimiento, en muchas ocasiones, por falta de colaboradores, financiaci贸n, o compa帽eras y compa帽eros que pudieran comprometerse con la direcci贸n del mismo. Un golpe que, en muchos casos, impide el relevo generacional, la transmisi贸n de conocimiento y experiencia, y, sobre todo, pone freno a que se pueda entregar el testigo.

Muchos problemas y sobre todo malas soluciones.

Entre ellos, reducir la cantidad de ejemplares por falta de financiaci贸n, suscriptores o inter茅s por parte del movimiento libertario; aumentar el per铆odo entre publicaci贸n y publicaci贸n, entre otras cosas por falta de contenido, colaboradores, financiaci贸n, problemas t茅cnicos, etc.; o directamente acabar con la publicaci贸n impresa y s贸lo publicar una edici贸n digital.

Pero una edici贸n digital no est谩 exenta de problemas. La mayor铆a de las veces, los esfuerzos de la direcci贸n, el trabajo de los colaboradores, traductores e ilustradores no merece la pena a una mera edici贸n digital. Una publicaci贸n digital tiene los d铆as contados.

Como estrechos colaboradores del peri贸dico anarcosindicalista Fragua Social, sabemos muy bien la cantidad de trabajo que supone cada una de las ediciones de nuestro peri贸dico. Dirigir el peri贸dico, recopilar los art铆culos, redactarlos, traducir algunos, ilustrar, editar y maquetar, financiar, administrar las suscripciones, e imprimir.

Otro de los problemas m谩s importantes a los que se enfrenta nuestra prensa, es la gran falta de organizaci贸n de nuestro movimiento.

La falta de organizaci贸n y articulaci贸n del movimiento anarquista en muchas comarcas y localidades est谩 dificultando la extensi贸n de nuestra prensa y de nuestras organizaciones libertarias. Todo esto, adem谩s, se encuentra con un obst谩culo a帽adido, la falta de organizaci贸n entre los anarquistas, y, sobre todo, en muchos casos, la confusi贸n, la falta de formaci贸n y preparaci贸n ideol贸gica, y, sobre todo, el poco inter茅s entre muchos compa帽eros y compa帽eras que esto genera.

Por el contrario, los anarquistas deben entrar en contacto entre s铆, organizarse, crear y fundar Ateneos Libertarios, Centros de Estudios Sociales, Centros Obreros, Ateneos Racionalistas, etc. Espacios donde se puedan organizar cuantas actividades culturales se puedan, con la finalidad de crear e impulsar un panorama cultural anarquista. La militancia anarquista debe hacer un esfuerzo por fundar espacios de cultura libertaria, dedicando recursos y no escatimando en esfuerzos, desde donde poder generar un tejido asociativo y cultural, fundado sobre la cultura y la 茅tica del apoyo mutuo.

Todos estos espacios deben ser tambi茅n puntos de distribuci贸n y venta de literatura y prensa anarquista.

Sin ninguna duda, el movimiento libertario debe hacer un gran esfuerzo por apoyar, colaborar, financiar, distribuir y leer la prensa anarquista y anarcosindicalista. Todos los esfuerzos que se puedan hacer en ese sentido son pocos, y solamente nos permitir谩n dar un poco de vitalidad a nuestra prensa libertaria.

Un CeNeTista