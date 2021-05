En defensa de nuestras mayores ¡dignas pensiones!

–

De parte de La Haine May 28, 2021 71 puntos de vista

Ante el nuevo ataque que el gobierno estatal con su ministro de Seguridad Social Escrivá a la cabeza pretende llevar a cabo al sistema público de pensiones desde Nación Andaluza queremos manifestar:

1º Nuestra solidaridad con las pensionistas y jubiladas organizadas que están dando la batalla en defensa del sistema público de pensiones y denunciando los pasos que el “Gobierno de progreso” español está dando hacia la privatización de las mismas. Las afirmaciones ante la Comisión Europea sobre la implantación de la “mochila austriaca”, el impulso a los planes privados de pensiones o las rebajas fiscales a los planes privados de empresa son algunos de los retrocesos son evidencias sobre los planes de PSOE y Unidas Podemos sobre esta cuestión.

2º No hay gobierno estatal que no haya atacado a los derechos de las trabajadoras vía reformas laborales y del sistema de pensiones, con la complicidad de los sindicatos estatales UGT y CCOO. La experiencia nos muestra como no hay mejora posible de las condiciones de vida de las pensionistas y toda la clase obrera andaluza dentro del Estado español. La República Andaluza de Trabajadoras es también una necesidad para proteger los derechos de nuestras mayores.

3º Las pensionistas andaluzas además de verse afectadas por las reformas de los gobiernos estatales -como las de otros pueblos- sufren una dificultad añadida por el carácter colonial que padece Andalucía. El nuevo ataque del ministro Escrivá afectará especialmente a las mayores andaluzas, donde las pensiones son de las más bajas del Estado. Mientras que la media de las pensionistas de nuestro país es 923 € la media estatal 1032 €. Y todo ello ocurre mientras en 2018 se aumentaron en 561€ los salarios de la policía nacional y 720€ los de la Guardia Civil.

4º Las pensionistas andaluzas son el 16% del Estado y cobran el 8,8% del importe global de las pensiones que se abonan en el Estado, siendo nuestra población el 18% del mismo. Nuevamente el mito de la Andalucía “subsidiada” se demuestra como una explicación falsa de nuestro subdesarrollo, pero funcional para ocultar el interés de la oligarquía en la dominación política y el expolio económico andaluz.

5º Hay dinero para las pensiones a pesar de lo que diga el gobierno estatal y sus medios a sueldo. Hay dinero porque el Estado español tiene dinero para entregar 11.000 millones de euros anuales para la Iglesia Católica, asumir como propios 60.600 millones de pérdidas por el rescate bancario, entregar 4.500 millones € en el rescate de autopistas o añadir 1.500 millones € en tres años para subir sueldos de policías y Guardias Civiles.

Por todo ello desde Nación Andaluza llamamos a nuestra militancia, adheridas y simpatizantes a participar en las movilizaciones del 29 de mayo en defensa del sistema público de pensiones.

En defensa de nuestras mayores ¡dignas pensiones!

Permanente de la C.N. de Nación Andaluza

En Andalucía, a 27 de mayo de 2021.