June 24, 2021

El anarquista es un esc茅ptico o incr茅dulo. Hay quien afirma que (casi) toda la historia de la filosof铆a pol铆tica ha sido un esfuerzo para justificar la 芦autoridad de la coacci贸n leg铆tima禄. La mayor铆a de las personas creen en el Estado sin cuestionarse de donde mana la obligaci贸n de obedecer la ley.

Eduardo Colombo, en el pr贸logo de En defensa del anarquismo (cuyo autor es Robert Paul Wolff), afirma que una filosof铆a pol铆tica normativa, preocupada por los valores, por decidir sobre lo mejor para una comunidad humana, debe dar respuesta al conflicto entre la autonom铆a individual y la autoridad del Estado (que califica de 芦putativa禄). La democracia aparece hoy en d铆a como 煤nica soluci贸n a ese conflicto, aparente construcci贸n por parte de los gobernados de las instituciones que les gobiernan. Dejando a un lado la coacci贸n, la ignorancia o el conformismo, el ciudadano obedece la ley, tal vez, porque la encuentra justa o porque siente que ha participado en su formulaci贸n. Sin embargo, seg煤n los te贸ricos liberales, hay dos razones m谩s que obligan a la obediencia: la justicia de la estructura de base, que supone un avance frente al autoritarismo tradicional, y la ley de la mayor铆a, transmutada de una pluralidad de personas en el sujeto 煤nico del Estado (representante de la soberan铆a general).

La teor铆a liberal del contrato social, en cualquiera de sus formas, presupone individuos libres, iguales y racionales, los cuales deciden, en una situaci贸n previa a la creaci贸n de la sociedad civil, los principios del pacto que los vincular谩 y la forma en que se gobernar谩n. En esa situaci贸n hipot茅tica, la pluralidad de personas implicadas deciden por unanimidad, pero la realidad justificatoria del Estado ser谩 que las minor铆as son arrastradas por las mayor铆as. Esta b煤squeda de legitimidad en una situaci贸n imaginaria, con sentido 煤nicamente en la teor铆a pol铆tica, que ninguno de los afectados en el presente ha vivido es algo insostenible. Wolff, en En defensa del anarquismo, argumenta que todo ser humano tiene el deber de tomar sus propias decisiones y seguirlas (autonom铆a), por lo que acatar las leyes simplemente porque son leyes es insuficiente, debe apelarse a un principio moral superior para someter en parte nuestra voluntad frente a la voluntad de otros. Dejando a un lado la tiran铆a (inadmisible), podemos abandonar ya las creencias en cualquier tipo de legislador externo a la sociedad para buscar el origen de toda obligaci贸n en la participaci贸n de todos en las leyes. Puede decirse que la democracia directa por unanimidad ser铆a el 煤nico r茅gimen compatible con la autonom铆a. Como ello es francamente dificultoso en cualquier sociedad compleja, la 煤nica soluci贸n aparente es la ley de mayor铆as y la representaci贸n. Aparece aqu铆 el conflicto entre la legitimidad de obligaci贸n pol铆tica, evidente en la democracia directa por unanimidad, y el subterfugio que necesita la democracia representativa de acudir al mito del contrato inicial.

El libro de Wolff se centra en ese interrogante sobre la autoridad del Estado, si resulta compatible con la soberan铆a del pueblo supuestamente conservada en la forma representativa y mayoritaria. La conclusi贸n es que toda transferencia de soberan铆a (o autonom铆a) a una instancia construida (asamblea de representantes, poder legislativo) anula la autonom铆a de los individuos, y la 芦voluntad del pueblo禄, cuya 煤nica expresi贸n de libertad ser铆a entonces la de elegir a sus representantes. Wolff cita al propio Rousseau, para confirmar su razonamiento: 芦En los cortos momentos de su libertad, el uso que el pueblo hace de ella bien merece que la pierda禄. El argumento de la voluntad de la mayor铆a no resuelve el problema a nivel moral, ya que la adici贸n de voluntades individuales no justifica la abdicaci贸n de las minor铆as en sus opiniones. Wolff recuerda que la democracia directa por unanimidad no es presentada siquiera como una situaci贸n ideal a la que hay que tender, sino como algo irrealizable. No hay justificaci贸n posible para legitimar el Estado o la autoridad. Si el prop贸sito de la filosof铆a pol铆tica es encontrar una soluci贸n para ese ox铆moron que es la 芦autoridad leg铆tima禄, el empe帽o est谩 condenado al fracaso. En defensa del anarquismo no es una obra, necesariamente, sobre la actividad pol铆tica del anarquismo, aunque hay un bello p谩rrafo que parece decir lo contrario, tomando como premisa esa imposibilidad de buscar legitimidad a la autoridad: 芦En su lugar deber铆ais poner la acci贸n pol铆tica, guiada por la raz贸n y dirigida hacia los fines colectivos a los cuales vosotros y vuestros compa帽eros hab茅is dedicado vuestro empe帽o. Y si no ten茅is compa帽eros, entonces este peque帽o libro no puede hacer nada por vosotros禄.

Eduardo Colombo recuerda que la cr铆tica de Wolff a la teor铆a de la democracia representativa, con su falta de legitimaci贸n y de justificaci贸n moral, est谩 hecha a un nivel abstracto. En la pr谩ctica, la mejor de las democracias no deja de ser un sistema olig谩rquico de limitada participaci贸n gobernado por una clase pol铆tico-financiera. La realidad nos dice que es una minor铆a la que dicta la ley, aunque se presente justificada por una supuesta mayor铆a. La democracia es la ideolog铆a de la legimitaci贸n. En una sociedad heter贸noma, gobernada por leyes jur铆dicas, resulta imposible la autonom铆a del individuo. Una igualdad formal, supuestamente asegurada por el derecho positivo, encubre la desigualdad social. Colombo lo expresa de la siguiente manera: 芦el individuo concreto situado en el contexto de sus v铆nculos sociales禄 resulta la ant铆tesis de 芦el individuo abstracto de derecho, entronizado por la revoluci贸n burguesa y hoy en d铆a al servicio del sistema representativo y de la econom铆a burguesa禄. El anarquismo no concibe el mito de un hombre libre previo a la sociedad pol铆tica, solo es posible la libertad plena en la construcci贸n de una sociedad libre, sin individuos atomizados socialmente y alienados pol铆ticamente.

Bertrand Russell expres贸 de la siguiente forma los prop贸sitos de un trabajo de filosof铆a: 芦Deber铆a empezar con proposiciones incuestionables y concluir con proposiciones inaceptables禄. Ese es el prop贸sito que se puso Robert Paul Wolff para su libro En defensa del anarquismo, publicado en 1970 y reeditado en 1998. Me gustar铆a pensar que es indiscutible la premisa de la que se parte, 芦cada uno de nosotros tiene la obligaci贸n primordial de ser moralmente aut贸nomo禄, y al menos reflexionar sobre sus conclusiones, 芦un Estado moralmente leg铆timo es una imposibilidad l贸gica禄. Se trata de una obra profundamente subversiva, a la que puede denominarse incluso antidemocr谩tica, pero es inadmisible cualquier lectura desde una perspectiva reaccionaria, Wolff es un intelectual preocupado por los problemas sociales. Criticar la autoridad, socavar directamente su fundamento, y preocuparse por la autonom铆a moral de todos los individuos solo puede mirar hacia adelante. Hacerse esas preguntas, y llegar a la conclusi贸n l贸gica de lo irresoluble del problema de la legitimidad moral del Estado, es ya haberse transformado nuestra manera de pensar. Podemos estar de acuerdo o no sobre la posibilidad, o factibilidad, de una sociedad anarquista, pero estaremos de acuerdo en que el anarquismo es la 煤nica forma sociopol铆tica moralmente leg铆tima, siendo sus propuestas eminentemente 茅ticas (y recordar茅 que la 茅tica es, o deber铆a ser, incondicional).

Capi Vidal