De parte de ANRed June 4, 2023 238 puntos de vista

El pasado 19 de abril, vecinas y vecinos de Chacarita presentaron un proyecto de ley contra los edificios de altura. Se organizan en el Colectivo Amparo Ambiental Chacarita donde todas las semanas juntan firmas para el amparo que piensan presentar si la ley no prospera en la legislatura y dialogan con transe煤ntes en la calle explicando la situaci贸n y la necesidad de tomar conciencia y pasar a la acci贸n para frenar el avance inmobiliario. Junto a otros barrios se organizan para enfrentar las pol铆ticas de construcci贸n desmedida a la que, por sobradas razones, llaman 鈥渂arricidio鈥. Por Ramiro Giganti (ANRed).

A no muchas cuadras del populoso Almagro, bien cerca del gentifricado Palermo y el encarecido Villa Crespo, se encuentra el tradicional barrio porte帽o de Chacarita, famoso, entre muchas otras cosas, por el cementerio, el parque San Mart铆n y la transitada esquina de Lacroze y Corrientes, que durante a帽os fue el inicio de la L铆nea B del subte, que confluye con la terminal de tren del Ramal Urquiza. Pese a esa transitada equina donde confluyen muchas l铆neas de colectivo, frente al tradicional pizzer铆a Imperio, el barrio mantiene en sus alrededores su identidad hist贸rica, con algunas edificaciones tradicionales, casas mayoritariamente de techos bajos, calles arboladas y el cielo, tan negado en otras partes de la ciudad.

Hoy, quien camine por las calles de este barrio, seguramente se cruce en mas de una ocasi贸n con banderas colgadas de las ventanas que no llevan precisamente el logo de una inmobiliaria sino un circulo verde con la consigna 芦No al nuevo c贸digo urban铆stico禄 y el hashtag #MasVerdeMenosCemento.

鈥淓ste espacio empez贸 a movilizarse cuando empezamos a ver que se vend铆an casas bajas y empezamos a ver que en lugar de construir hasta 3 pisos que era el m谩ximo de construcci贸n legal anteriormente, ve铆amos que iban a construir edificios de 6 o 7 pisos. Entonces varios vecinos afectados empezaron movilizarse, juntar firmas, y tambi茅n empezaron a hacer un mapeo de una delimitaci贸n para presentar un proyecto de ley de modo que en una zona delimitada entre Lacroze, Dorrego, Alvares Thomas y Corrientes, se mantuviera como zona con el l铆mite de 3 pisos para construir. Entonces hubo asesoramiento de distintos organismos como el observatorio de la ciudad y se decidi贸 presentar un proyecto de ley a la legislatura para que se vuelva atr谩s, porque en 2018 hubo un nuevo c贸digo por el cual se empez贸 a construir con m谩s altura. Lo que nosotros pedimos es albo bastante sencillo que es volver a limitar la construcci贸n a 3 pisos en esta zona, que es una zona muy arbolada, de casas y de PH. Una zona donde tambi茅n hace unos a帽os se present贸 un amparo para mantener adoquines en determinados lugares, porque el adoqu铆n permite mayor filtrado del agua y evita inundaciones鈥 es decir una serie de cosas鈥, cuenta Cecilia, que participa en el colectivo y es vecina del barrio desde hace m谩s de 20 a帽os.

鈥Nos llamamos Amparo Ambiental porque queremos algo integral. Este es un barrio que tiene identidad. Que tiene participaci贸n de los vecinos, que los vecinos m谩s o menos se conocen, se apoyan para distintas actividades. Entonces es un barrio que tiene una personalidad, una identidad, y es lo que queremos mantener.鈥

La esquina elegida este fin de semana para recolectar firmas es relativamente tranquila pero con importante circulaci贸n de personas. La interacci贸n suele ser cordial y con buena respuesta por parte de las y los transe煤ntes. Est谩n quienes firman, quienes ya firmaron y saludan al pasar, y quienes miran con algo de desconfianza o se llevan el volante para informarse y quiz谩s luego firmar. En dos horas hubo solo un caso de dos j贸venes de menos de 20 a帽os donde, con malos modos, una dijo 芦no me interesa禄, pero no es representativo de lo que sucedi贸鈥 paradojas de la juventud actual.

鈥淵o me mud茅 ac谩 porque trabajaba cerca, daba clases en el colegio Nicol谩s Avellaneda, ac谩 cerca en Palermo Viejo, y a m铆 me resultaba bueno para incluso ir caminando al trabajo. Que esa es la idea de una ciudad sustentable: que sea descentralizada, que la gente pueda comprar en negocios cercanos, que pueda trabajar no tan lejos de su casa y no tenga que ir al centro a hacer todo. Ac谩 lo que defendemos es algo integral no un capricho de volver a los 3 pisos鈥, recuerda Cecilia.

鈥淭e construyen 8 pisos, si ten茅s un PH, una casa, te tapan el sol, hay problemas de gas, de luz, de agua鈥 hay un mont贸n de problemas porque esa infraestructura no va aumentando. Y sin embargo siguen construyendo鈥, agrega.

#CABA En defensa del barrio y el medio ambiente Vecinas y vecinos de Chacarita se organizan en el Colectivo Amparo Ambiental Chacarita donde todas las semanas juntan firmas y dialogan con transe煤ntes en la calle explicando la situaci贸n . pic.twitter.com/sYrxYErpTd 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) June 3, 2023

Cecila tambi茅n form贸 parte, hace algo mas de 20 a帽os, de la Asamblea Barrial en Chacarita. 鈥淐uando fue el tema de las asambleas hubo muchos vecinos que quisieron participar. En un terreno grande y vaci贸, por la calle Matienzo hab铆a un terreno vac铆o y se hizo una huerta comunitaria. En aquel momento se hac铆an compras comunitarias en las Asambleas, y hab铆a mucha participaci贸n. No s茅 si hay mucha relaci贸n pero son barrios en los que ha habido participaci贸n de sus vecinos. Son barrios con identidad鈥.

Soledad, que estaba juntando las firmas, tambi茅n recuerda actividades con cartoneros. Hoy eso contin煤a. Desde este espacio tambi茅n hay un esfuerzo de vecinas y vecinos por el reciclaje trabajando junto a cooperativas de cartoneros, pero se ve muy poco respaldo institucional m谩s all谩 del traslado en una camioneta ploteada con el logo del Gobierno de la Ciudad.

Otro problema que preocupa al barrio y al colectivo es el dengue. Desde 2016 empezaron a conocerse casos de contagios en Chacarita, que cada verano son m谩s. Con la extensi贸n del calor en este a帽o los contagios siguieron y hasta hubo una fallecida.

Finalizado el tiempo acordado empiezan a desarmar la mesa y posan para la foto de portada de esta nota. El colectivo volver谩 a estar en la esquina juntando apoyos pero con otras personas a cargo 芦tratamos de repartirnos禄, comenta Julieta otra integrante del colectivo por wasap, quien seguramente tomar谩 la posta.

Desde el colectivo, sus vecinas y vecinos participan, se relacionan con otras personas y buscan concientizar sobre situaciones que afectan la vida cotidiana y el ambiente.

Existen colectivos afines en los barrios vecinos como Colegiales Participa, Somos de Ortuzar, o Palermo Resiste y que se conectan con este colectivo desde una interbarrial.

Con mas de 1300 firmas de apoyo al amparo, el objetivo del d铆a era llenar 10 planillas mas. Al finalizar hab铆an llenado 12, y otras dos con muchas firmas pero algunos casilleros por completar quedaron arriba de todo para terminar de llenarse al d铆a siguiente. Si algo parece estar claro en el colectivo es que la lucha es larga y nada importante se logra esperando pasivamente.

Pod茅s seguir al colectivo en Instagram: @amparoambientalchacarita o en Twiter: @amparochacarita