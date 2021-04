–

Es evidente que, desde la asunci贸n pol铆tica mayoritaria de los principios liberales, el sistema de protecci贸n social del Estado espa帽ol est谩 siendo continuamente puesto en cuesti贸n. La idea de reducir el gasto social y en pensiones para minimizar la necesidad de recaudaci贸n del Estado y con ello la eficacia en su funci贸n redistributiva de la riqueza, as铆 como, a la vez, dejar libres 鈥渘ichos de negocio鈥 para el sector financiero (seguros, fondos de pensiones privados, etc.) en la privatizaci贸n de esa indispensable protecci贸n social, movilizan al poder en un ataque continuado contra la Seguridad Social.

En CGT estamos empe帽ados en la defensa del sistema p煤blico de pensiones y que el mismo responda en su contenido a lo recogido en los Art铆culos 41 y 50 de la Constituci贸n Espa帽ola, sobre que el Estado debe contar un sistema de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes que garanticen una vida digna a la ciudadan铆a.

Si bien esta declaraci贸n de defensa puede ser com煤n al conjunto de los Sindicatos sociales en Espa帽a. Para nada significa que todos los Sindicatos valoremos igual el c贸mo se defiende el Sistema y, menos a煤n, cu谩les son precisamente los problemas que tiene el Sistema, cu谩les son esos ataques y, por tanto, cu谩les son sus soluciones.

Es por ello, esas diferencias intersindicales, que hacemos nuestro el llamamiento recientemente efectuado por la Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia para que cada sindicato reflexione p煤blicamente sobre las caracter铆sticas de esa te贸rica defensa de las pensiones y no se produzcan comportamientos contrarios a la misma. As铆 que una definici贸n m谩s concreta de c贸mo se defienden las pensiones p煤blicas resulta b谩sico:

CGT estamos por mantener el Sistema actual de 鈥淐aja 脷nica鈥 vigente en el Estado, bajo un modelo contributivo de car谩cter redistributivo. Es decir, la Seguridad Social se alimenta de la contribuci贸n obligatoria (la cuota patronal y la cuota social) de sus integrantes, pero las pensiones que se fijan son las correspondientes a unos m铆nimos y unos m谩ximos fijados por el Gobierno, para garantizar que, el margen de esa protecci贸n social en la fase vital m谩s vulnerable, permita a toda la ciudadan铆a el objetivo de una vida digna y suficiente. De este modo, quien ha cotizado un periodo m铆nimo recibe la misma prestaci贸n que quien ha cotizado, por ejemplo, 10 a帽os m谩s. Y esta funci贸n redistributiva no solo se basa en un concepto claro de solidaridad y justicia, sino que se ha demostrado que, tras una vida laboral, garantizar, contar con un retiro suficiente no te贸rico, sino real, supone una eficaz generaci贸n de riqueza social, por el efecto colch贸n y por el efecto consumo e inversi贸n de cada contribuyente.

Lo determinante para garantizar un presupuesto de la Seguridad Social suficiente no es el n煤mero de pensionistas con relaci贸n al de contribuyentes, sino el porcentaje del PIB (el valor de lo producido en el Estado anualmente) que el Gobierno dedica a las pensiones. En 2017, Espa帽a dedic贸 el 11% de su PIB al pago de pensiones y los c谩lculos para el a帽o 2045 hablan de que estar谩 en el entorno del 12,5% de el PIB de ese a帽o. Pa铆ses de nuestro entorno como Italia est谩 actualmente en el 16,3% y Francia, en el 13,8% de su PIB, por lo que Espa帽a no tiene un problema de 鈥済asto excesivo鈥 en sus Pensiones. M谩s bien al contrario, el problema espa帽ol pasa por que su recaudaci贸n, la presi贸n fiscal que el Gobierno realiza sobre el PIB, est茅 en l铆nea con el resto de la UE. Hoy, en Espa帽a esa presi贸n fiscal (conjunto de recaudaci贸n tributaria) es 9 puntos menor que la media de la UE.

La 鈥渞areza鈥 espa帽ola de poner un tope a la cotizaci贸n de los sueldos que superen los 48.841 euros anuales hace que el Estado deje de recaudar unos 4.000 millones de euros al a帽o

Y esta es una de las discrepancias que CGT viene teniendo con todas las reformas de las pensiones y las medidas de el Pacto de Toledo. Se viene interviniendo b谩sicamente sobre el gasto y no se acometen las medidas posibles y justas sobre la recaudaci贸n.

En Espa帽a, la cotizaci贸n a la Seguridad Social est谩 topada en un m谩ximo (4.070,10鈧/mes). Esto hace que quien gane anualmente m谩s de 48.841,20 鈧 no est谩 cotizado por el total de su retribuci贸n. No cotiza la persona por su 6,35% y no lo hace la Empresa por su 23,6%. Esta 鈥渞areza鈥 hace que la Seguridad Social deje de recaudar unos 4.000 millones de euros. Anuales. Algo parecido ocurre con las subvenciones y/o bonificaciones en la cotizaci贸n por crear nuevos empleos precarios, inestables y baratos que est谩n vigentes en Espa帽a y que suponen no recaudar para la Seguridad Social unos 21.000 millones de euros. O, m谩s infame a煤n, que los ERE en empresas con beneficios (por ejemplo la banca), firmados por algunos de los sindicatos que dicen defender el sistema p煤blico de pensiones, contemplen como 鈥渋ndemnizaci贸n鈥 de los despedidos en el ERE el cobro del importe del paro, provocando no solo la extinci贸n de su cotizaci贸n a la Seguridad Social, sino generando a la vez un gasto como indemnizaci贸n que, de darse, debiera ser exigido a la Empresa.

Este discurso del 鈥渘o te cobro鈥 como algo bueno, no puede ser compartido por los sindicatos de car谩cter social, porque 鈥減remiar鈥 al ahorro ligado a la jubilaci贸n, es ir contra el sistema p煤blico de protecci贸n social.

Y no podemos olvidar una importante contradicci贸n demasiado habitual: la fiscalidad de los fondos de pensiones tanto de empleo como privados. La a煤n peor socialmente fiscalidad de las EPSV vascas, de empleo y privadas. Y es que no se puede defender el sistema p煤blico de pensiones y a la vez, no oponernos a que los fondos de pensiones o EPSV privadas tengan exenciones fiscales. La AET deja de recaudar anualmente 2.000 millones de euros de los Planes de Pensiones privados y las Diputaciones de la CAV, sin poder cifrarlo suficientemente, renuncian proporcionalmente, a煤n m谩s, en la recaudaci贸n de sus EPSV privadas. Este discurso del 鈥渘o te cobro鈥 como algo bueno, no puede ser compartido por los sindicatos de car谩cter social, porque 鈥減remiar鈥 al ahorro ligado a la jubilaci贸n, es ir contra el sistema p煤blico de protecci贸n social.

La fiscalidad para un Estado social que debe primero recaudar para luego poder redistribuir y garantizar protecci贸n social, debe ser neutra

Pero en la trampa de la fiscalidad hay a煤n m谩s problemas sin abordar. La fiscalidad para un Estado social que debe primero recaudar para luego poder redistribuir y garantizar protecci贸n social, debe ser neutra. Es decir, si hay una percepci贸n, el pagador o el beneficiario deben pagar su correspondiente impuesto (IRPF), como una renta m谩s. Solo la fiscalidad puede dejar de ser neutra, si busca ser proactiva fomentando un determinado gasto, acci贸n o ahorro.

Para CGT, fomentar la creaci贸n tanto de fondos de pensiones como EPSV de Empleo (aquellos que promueve el patrono para garantizar complementos de jubilaci贸n, invalidez, viudedad, orfandad, paro), deben tener una fiscalidad neutra. Es decir, podemos aceptar que el empresario rebaje de su Impuesto de Sociedades aquel dinero, importe, porcentaje salarial, etc. que 鈥渁horre鈥 creando un fondo de pensiones o EPSV de Empleo para el futuro de su plantilla, pero si esto ocurre, ha de ser la persona beneficiaria la que cotice en su IRPF por esa aportaci贸n que si bien es un 鈥渟alario diferido鈥 (es retribuci贸n que no se consume hoy, sino a la jubilaci贸n) ha de ser computado fiscalmente hoy o ma帽ana, pero por su totalidad.

Y esto no ocurre hoy d铆a ni en los Fondos de Pensiones de Empleo estatales y mucho menos a煤n en las EPSV de Empleo vascas. Es m谩s, a fecha de hoy, el cobro del capital de un Fondo de Pensiones o una EPSV de Empleo en la CAV conlleva la exenci贸n del IRPF sobre el 40% del dinero aportado hasta la fecha de Jubilaci贸n, mientras que si ese cobro se produce en territorio tributario espa帽ol, la exenci贸n del 40% s贸lo se efect煤a sobre el valor en el Fondo a fecha 31-12-2006.

La foralidad vasca, sin embargo, m谩s 鈥済enerosa鈥 con sus intereses sostienen la exenci贸n tanto en Fondos estatales como en EPSV sobre el total del capital depositado a la fecha de jubilaci贸n

Esto ocurre porque el 煤ltimo Gobierno de Zapatero suprimi贸 la exenci贸n del valor de los Fondos de Pensiones del IRPF, salvo los importes consignados en los Fondos al 31-12-2006. La foralidad vasca, sin embargo, m谩s 鈥済enerosa鈥 con sus intereses sostienen la exenci贸n tanto en Fondos estatales como en EPSV sobre el total del capital depositado a la fecha de jubilaci贸n. Admitir, por cualquier Sindicato social, que la fiscalidad en los Fondos y EPSV de empleo no sea neutra, es hacer que el Complemento de Jubilaci贸n, por m谩s que proceda de un sistema de Empleo, lo pague el conjunto de la ciudadan铆a. Como ejemplo el caso de un reci茅n jubilado del BBVA, cobrar谩, al margen de su pensi贸n p煤blica en m谩ximos, un Fondo de Pensiones de Empleo de 120.000 鈧, tras 48 a帽os trabajados, pero su 40% estar谩 exento de mi IRPF. Esta 鈥済enerosidad鈥 fiscal no es otra cosa que penalizar la recaudaci贸n que har铆a factible una mejora en las pensiones p煤blicas para quien no tiene otra cosa que una jubilaci贸n p煤blica m铆nima o mediana.

Es un error social creer que 鈥減agar menos鈥 es directamente 鈥渂ueno鈥 cuando hablamos de lo p煤blico. Recibir una prestaci贸n por encima de lo p煤blico, debe contener siempre una fiscalidad neutra

Es un error social creer que 鈥減agar menos鈥 es directamente 鈥渂ueno鈥 cuando hablamos de lo p煤blico. Recibir una prestaci贸n por encima de lo p煤blico, debe contener siempre una fiscalidad neutra. O pagador o beneficiario deben cotizar su correspondiente IRPF por ello. Tal impuesto puede tener matices en el cu谩ndo se paga o su porcentaje, en funci贸n de si es una retribuci贸n directa o diferida, pero el actual sistema de desgravar al promotor (empresa o Gobierno Vasco), no imputarlo a la persona beneficiaria por ser un dinero diferido y finalmente, al cobrarlo, darle una exenci贸n fiscal, atenta contra la sostenibilidad de lo p煤blico. Del sistema de pensiones, de la protecci贸n social.

