En diciembre celebramos online el II Congreso de Periodismo Feminista Lucía Martínez Odriozola

Los días 1, 2 y 3 de diciembre, de manera online, celebraremos el II Congreso de Periodismo Feminista Lucía Martínez Odriozola. Queremos hablar de modelos de negocio, de cuidados digitales, de los límites de la libertad de expresión o de la relación entre las periodistas y las ilustradoras, entre otros muchos temas.

En 2018 celebramos en Bilbao el I Congreso de Periodismo Feminista en el que nos juntamos más de 100 profesionales de todo el Estado español. Entonces quisimos poner en valor las redes de periodistas feministas, hablamos de revistas históricas como Andra, de nuestros inicios como Pikara Magazine; hablamos de violencias digitales, de periodismo internacional. Podéis imaginar que nos quedaron muchísimos temas en el tintero, así que entonces decidimos que organizaríamos un congreso cada dos años.

Aquel primer congreso empezó con una pequeña broma.

El nombre oficial del encuentro era «I Congreso de Periodismo Feminista MªCarmen Molifé», pero esa mujer no había existido nunca. Quisimos poner sobre la mesa que las mujeres periodistas no conocemos bien nuestra propia historia, que necesitamos más referentes para no creer que acabamos de llegar.

Nosotras hemos tenido siempre una gran referente: Lucía Martínez Odriozola. Profesora de muchas de las compañeras que trabajamos aquí. Amiga. Maestra. Falleció el 14 de agosto y su muerte nos dejó a todas huérfanas. Los homenajes siempre llegan tarde —y lo sabemos—, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de ella, de su trabajo, de su manera de entender el periodismo, la amistad, la vida. Por eso, además de un especial con textos de muchas de sus amigas, hemos decidido que, a partir de ahora, todos los congresos que organicemos llevarán su nombre.

Aunque, debido a las restricciones derivadas de la crisis del Covid-19 no nos hemos atrevido a hacer un encuentro presencial, sí que hemos planteado dos encuentros presenciales en Bilbao esos días para que, al menos las que estamos cerca, podamos encontrarnos en algún momento. El 30 de noviembre, June Fernández entrevistará a Teresa Maldonado en público a raíz de la publicación de su nuevo libro Hablemos claro. Retórica y uso del lenguaje en el feminismo. El 3 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños de Lucía, organizamos en Bira un concierto de Viruta FTM, cantautor al que Lucía tenía mucho cariño.

