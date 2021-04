En el blog del grupo de Tarragona, La Corda , publican la carta de otro preso que se encuentra en el aislamiento de la c谩rcel de Zuera (Zaragoza). El compa帽ero explica porqu茅 lo han trasladado a esta prisi贸n, un episodio de abusos sufrido y c贸mo acab贸 cortandose con un trozo de cristal de la ventana. Debajo de la publicaci贸n est谩 su nombre completo y direcci贸n para escribirle. La imagen de arriba corresponde a la charla que se hizo en Murcia hace unos d铆as.

Yo, Ricardo Diaz Moreno vengo a decir que estoy preso en Zuera. Que habiendo venido de la prisi贸n de Albocasser por haberme metido en un altercado por separar en una pelea a dos internos que estaban rebentando a un chaval. Me han metido un 1r grado, art铆culo 75.1. Estando aqu铆 me cambiaron de galeria, me quitaron la ropa y las zapatillas, dej谩ndome en camiseta de verano y ropa interior, descalzo, con un colch贸n lleno de mierda. Pas茅 todo el dia en estas condiciones, y me vienen a la hora de la cena con mis pertenencias. En esta celda no habia cable para poder ver la TV (mi TV). Harto ya de todo revent茅 la ventana despu茅s de una gran discusi贸n con los carceleros. Acab茅 chin谩ndome con un cacho de cristal y precisando 18 grapas para cerrarme los puntos.

Despu茅s de sacarme a curas y devolverme al m贸dulo, le pregunto al carcelero Manuel si es que me tiene man铆a, y me dice 鈥渘o te voy a decir que no鈥.

Por lo ocurrido aqu铆 en Zuera me han metido 6 sanciones, 3 de 30 d铆as de privaci贸n de paseos cada una, y 3 sanciones de 14 d铆as de aislamiento cada una. Tambi茅n me rompieron la radio.

Doy mi consentimiento para que sea publicado todo esto. Creo que a trav茅s del compa David ya sabeis de qu茅 palo va este Don Manuel, abusa de su poder, a sus anchas cuando se bebe la botellita de vino. Estar茅 encantado de estar en contacto con vosotrxs y unirme a la lucha.

Para escribir al compa帽ero:

Ricardo D铆az Moreno

Centro Penitenciario de Zuera

Autov铆a A-23, Km. 328

50800 Zuera (Zaragoza)