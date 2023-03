–

Vicente Guti茅rrez Escudero nos envi贸 un texto que gira en torno a las met谩foras del naufragio. Es un texto sugerente, que inaugura una nueva secci贸n, mensajes en una botella, en la que esperamos publicar textos de oyentes y amigos sobre cuestiones que tratamos en el programa de radio. Hay alg煤n desacuerdo en cuanto a la noci贸n de 茅lites que el autor emplea, al lugar de la responsabilidad y la idea de un tim贸n, pero se trata aqu铆 de abrir el blog a diferentes posiciones, que no necesariamente coincidir谩n con las nuestras.

En el Costa Concordia

Numerosos autores 鈥揷omo es el caso de Jorge Riechmann o Will Steffen- han comparado la deriva actual del capitalismo termo-industrial con la imagen del Titanic aproxim谩ndose al iceberg. Seg煤n esta analog铆a el capitalismo, al igual que el c茅lebre trasatl谩ntico, se dirige hacia su propio hundimiento en el sentido de que no puede escapar a sus l铆mites externos e internos, como por ejemplo la crisis de valorizaci贸n del capital o los efectos ya irreversibles del Cambio Clim谩tico y el ecocidio en marcha. Entonces, puesto que el Titanic va a hundirse, la cuesti贸n clave, se nos dice, radicar铆a en c贸mo maniobrar no tanto para evitar el impacto -algo ya inevitable- como para que el choque sea lo menos nocivo posible y crear as铆 las condiciones m谩s 贸ptimas para el salvamento de pasajeros. Hay quienes incluso aseguran que en los momentos previos al choque del Titanic con el iceberg hubo tiempo suficiente para desmontar los camarotes de primera clase y construir improvisadamente con todo el material obtenido improvisadas barcas de salvamento, pateras o rudimentarias estructuras flotantes.

Pero otros muchos autores han llegado a asegurar que el impacto ya se ha producido y que el Titanic est谩 ya hundi茅ndose. Esta analog铆a adquiere pleno sentido si tenemos en cuenta que desde 1972, a帽o en que se publicara el c茅lebre informe Los l铆mites del crecimiento encargado al MIT por el Club de Roma, los que pudieron hacer algo no hicieron nada para frenar el Cambio Clim谩tico ni tampoco para prepararnos para el descenso energ茅tico que se avecinaba, de modo que se podr铆a decir que ya hemos chocado con el iceberg y que estamos en la cat谩strofe. Ciertamente llevamos siglos habitando la cat谩strofe y los supervivientes estar铆amos esperando la llegada del Carpathia -que en esta analog铆a podr铆amos identificar con la tecnolog铆a por venir o con nuevas fuentes de energ铆a hasta ahora desconocidas- con la esperanza de que nos saque cuanto antes de las g茅lidas aguas de la descomposici贸n del Estado del bienestar.

En cualquier caso, aun suponiendo que el choque no se haya producido, hemos de insistir en el hecho de que las 茅lites actuales no est谩n haciendo nada para evitar un impacto violento, ni siquiera para preparar a sus pasajeros para el choque que se avecina. Es m谩s, los actuales propietarios del mundo actual poco tienen que ver con las 茅lites ilustradas de siglos atr谩s, que eran las clases m谩s instruidas e informadas de entonces y que pose铆an un amplio conocimiento del planeta en el que viv铆an. En el caso del capitalismo fosilista el capit谩n que maneja el tim贸n est谩 pensando ya en c贸mo poder huir del barco cuanto antes, si es que no lo ha abandonado ya.

Si tenemos esto en cuenta creo que una analog铆a m谩s acertada ser铆a la del encallamiento y hundimiento parcial del crucero Costa Concordia, que en 2012 naufrag贸 frente a la isla de Giglio en Toscana, y en cuyo accidente por cierto murieron 32 personas. En aquel suceso -a diferencia de John Smith, el capit谩n del Titanic, quien se hundi贸 con su propia embarcaci贸n- el por aquel entonces capit谩n del crucero, Francesco Schettino, abandon贸 cobardemente la embarcaci贸n, y lo hizo por cierto junto con una joven azafata que trabajaba en el crucero. Al igual que Schettino, la alta 茅lite que dirige el mundo, sabedores de lo que va a suceder, est谩 asegur谩ndose su propia supervivencia; est谩 organizando ya su huida para refugiarse en sus yates de lujo, mansiones amuralladas o islas privadas. Tanto las 茅lites industriales y financieras como la casta pol铆tica que dirige los estados, bajo el disfraz de un capitalismo verde, han optado por una huida suicida hacia delante; est谩n pensando ya en como saltar del barco antes de que 茅ste encalle o se hunda por completo, abandonando a su suerte a los pasajeros y tomando las posiciones m谩s ventajosas en el nuevo mercado energ茅tico, basado en las llamadas energ铆as renovables. En otras palabras: est谩n pensando en c贸mo salvar su culo y sus privilegios, garantizando sus procesos de acumulaci贸n en los escenarios venideros.

Otro elemento que refuerza la analog铆a con el lento proceso de declive energ茅tico es que el Costa Concordia, a diferencia del Titanic, permaneci贸 dos a帽os varado antes de ser desguazado en G茅nova. Es un detalle muy significativo que nos recuerda que el capitalismo fosilista ya ha encallado y que lo que tenemos ante nosotros no es m谩s que su estructura semihundida, indolente, desamparada e inm贸vil, eternizando su condici贸n de n谩ufrago. En realidad, estamos siendo testigos de un colapso sist茅mico que se inici贸 d茅cadas atr谩s y que es tan gradual que, de alg煤n modo, no lo percibimos como colapso, pero bien sabemos que tarde o temprano terminar谩 por hundirse del todo en el oc茅ano de la historia o, al menos, por ser desguazado en una reestructuraci贸n capitalista venidera.

Ahora bien, la analog铆a falla si tenemos en cuenta el destino que les deparar谩 a los responsables del desaguisado; si el excapit谩n del Costa Concordia, Francesco Schettino, fue finalmente condenado a 16 a帽os de prisi贸n por los delitos de naufragio y homicidio culposo, estas 茅lites cortesanas no s贸lo se van a ir de rositas sino que, si no lo evitamos, van a pasar a la posteridad como los verdaderos paladines de una transici贸n energ茅tica que, curiosamente, est谩 beneficiando v铆a subvenciones estatales y ayudas europeas a las mismas 茅lites industriales cuya actividad b茅lica y ecocida ha sido la verdadera responsable de la destrucci贸n del medio ambiente de las 煤ltimas d茅cadas.

