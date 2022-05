–

Washington D.C. 鈥 La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupaci贸n por los hechos de violencia vinculados con el accionar de grupos armados no estatales en Colombia. Frente a ello, llama al Estado a incrementar sus esfuerzos destinados a transformar las causas en las que se sustentan las actividades de los grupos armados, en particular, implementar de manera pr谩ctica y efectiva las acciones previstas en el punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz.

Seg煤n informaci贸n p煤blica, desde el d铆a 4 de mayo, grupos armados ordenaron un cese de total actividades econ贸micas, sociales y pol铆ticas en diversos departamentos del pa铆s, particularmente, en Antioquia, Bol铆var, Cesar, Choc贸, C贸rdoba, Magdalena, Norte de Santander y Sucre. En el marco de esta situaci贸n, se habr铆an registrado, graves afectaciones a los derechos humanos y fundamentales en al menos 178 municipios, entre ellas: 24 homicidios selectivos y 15 tentativas de homicidio; 138 comunidades en situaci贸n de confinamiento; agresiones a 10 medios de comunicaci贸n local; 5 ataques a misiones humanitarias; 22 ataques contra la fuerza p煤blica, incluyendo el asesinato de 2 de sus integrantes; amenazas y hostigamientos a la poblaci贸n; restricciones al funcionamiento de instituciones p煤blicas; cierre de comercios y desabastecimiento de alimentos; y la interceptaci贸n e incineraci贸n de veh铆culos de transporte p煤blico.

La Comisi贸n ha registrado lo se帽alado por la Defensor铆a del Pueblo sobre la constataci贸n de los efectos de las amenazas de los grupos armados no estatales en terreno las cuales, entre otros impactos, se han traducido, en un temor generalizado en las comunidades. Preocupa a la CIDH los impactos particulares en comunidades rurales afrodescendientes, campesinas e ind铆genas, as铆 como los efectos psicosociales en la poblaci贸n.

Con el objetivo de garantizar y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal, los Estados tienen obligaciones positivas directamente relacionadas con la seguridad ciudadana de todas las personas bajo su jurisdicci贸n. El Estado de Colombia debe implementar acciones de prevenci贸n y medidas operativas eficaces que, sin perjuicio de su car谩cter universal, deben dedicar una especial atenci贸n a las personas, grupos y comunidades en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En este contexto, la CIDH reitera su plena convicci贸n sobre la necesidad de que el Estado implemente de manera integral el Acuerdo de Paz a los efectos de fortalecer el proceso de pacificaci贸n del pa铆s y combatir las causas estructurales de la violencia. En particular, los puntos referentes a la Reforma Rural Integral y Soluci贸n al Problema de las Drogas Il铆citas, entre cuyos objetivos se encuentran mitigar las actividades econ贸micas que financian el accionar de los grupos armados no estatales. La implementaci贸n pr谩ctica y efectiva de estos puntos incluye el fortalecimiento del desarrollo econ贸mico de estas localidades, junto con la provisi贸n de servicios b谩sicos en materia de salud, educaci贸n, justicia, entre otros, lo que garantiza una presencia integral del Estado en los distintos territorios afectados por el accionar de los grupos armados no estatales.

La Comisi贸n toma nota que, seg煤n informaci贸n del Estado, el grado de avance en la implementaci贸n del Acuerdo de Paz se sit煤a en torno del 35% de las acciones previstas, y destaca en este sentido, la reciente aprobaci贸n de los 16 planes nacionales sectoriales, relacionados con temas de agua, salud, educaci贸n, protecci贸n social, econom铆a solidaria, riego y drenaje, comercializaci贸n, generaci贸n de ingresos, derecho a la alimentaci贸n, vivienda, v铆as, electrificaci贸n, conectividad y asistencia t茅cnica. A su vez, observa que, de acuerdo con el monitoreo efectuado por el Instituto Kroc, los mayores avances en la implementaci贸n del Acuerdo se constatan especialmente en los puntos 3, sobre el Fin del Conflicto, y punto 6 respecto a los mecanismos de implementaci贸n, verificaci贸n y refrendaci贸n. Por otra parte, aquellos que presentan mayor rezago en su instrumentaci贸n son los puntos referentes a la Reforma Rural Integral, a la Participaci贸n Pol铆tica y la Soluci贸n al Problema de las Drogas Il铆citas.

Respecto a la Soluci贸n al Problema de las Drogas Il铆citas, la Comisi贸n ha sido informada por el Estado sobre el Programa Nacional Integral de Sustituci贸n de Cultivos Il铆citos (PNIS) a trav茅s del cual atendi贸 a 99.097 familias mediante acuerdos individuales de sustituci贸n de cultivos il铆citos en 56 municipios situados en 14 departamentos del pa铆s donde opera el programa. De las familias inscriptas en el PNIS, 76.234 familias han recibido pagos por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata para su sostenimiento luego de erradicar sus cultivos il铆citos; y 75.139 han recibido Asistencia T茅cnica Integral. Por otra parte, seg煤n indica la Procuradur铆a General de la Naci贸n en su Tercer Informe al Congreso sobre el estado de avance del Acuerdo de Paz, entre 2020 y 2021 hubo una disminuci贸n del 94% en el presupuesto asignado a la implementaci贸n del punto 4 del Acuerdo, el cual pas贸 de $231,4 mil millones a $14,1 mil millones. Reducci贸n que afect贸 especialmente al PNIS, el cual pas贸 de una asignaci贸n de $230,4 mil millones a $9,18 mil millones, una reducci贸n de un 96% en su presupuesto. Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil han denunciado diversos incumplimientos de la ruta trazada para la sustituci贸n de los cultivos il铆citos, as铆 como la disminuci贸n de los ingresos de las familias inscriptas en este programa.

Sobre los hechos de violencia, es urgente que el Estado investigue de forma seria e imparcial, sancione a los autores materiales e intelectuales, y repare a las v铆ctimas y sus familiares. Adicionalmente, es necesario fortalecer los espacios de di谩logo con los distintos actores, tomando en cuenta las diversas realidades territoriales, con miras a aunar esfuerzos al proceso de paz en el pa铆s.

Por 煤ltimo, la CIDH expresa su alarma por los hechos de violencia registrados en el contexto de la campa帽a electoral para las elecciones presidenciales en el pa铆s. En este marco, hace un especial llamado al Estado para redoblar las acciones tendientes a brindar garant铆as de seguridad en el desarrollo de las campa帽as electorales y de la elecci贸n a realizarse el 29 de mayo pr贸ximo.

