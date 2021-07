–

En junio, en Argentina, han asesinado a Soraya, una mujer trans, a quemarropa; se ha aprobado la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans y siguen buscando a Tehuel, un chico trans desaparecido tras una entrevista de trabajo. Por Luciana Demichelis y Charo Zeballos. (Pikara Magazine).

En Argentina hay una ciudad cuyo dise帽o y planeamiento fue paradigma del urbanismo del siglo XIX: La Plata. Es el s铆mbolo de una generaci贸n de pensadores y arist贸cratas, conocidos como la generaci贸n del 80, que persegu铆an la construcci贸n de la naci贸n moderna, normalizadora de cualquier deje de diversidad. La ciudad tiene un espacio verde cada seis cuadras, plazas o parques que oficialmente llevan el nombre de alg煤n general o coronel; pero en los mundillos, que tambi茅n habitan el espacio, se les ha dado otros nombres, nombres que recuerdan a compa帽eras travestis asesinadas en cr铆menes de odio.

El s谩bado, 19 de junio de 2021, Wanda Soraya, mujer trans migrante, se encontraba en la Zona Roja de la ciudad, donde ejerc铆a el trabajo sexual, cuando un hombre desde un auto la atac贸 a balazos y la mat贸 a quemarropa.

Valentina Pereyra, secretaria general de la Asociaci贸n de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), explic贸 que entre las m煤ltiples vulneraciones que sufren las travestis y trans en Argentina est谩 el acceso a la justicia: 鈥淓n el caso de Soraya la causa no avanz贸 pr谩cticamente desde el s谩bado en el que la asesinaron鈥. El travesticidio social es la suma de todas las violencias que existen sobre el colectivo travesti-trans, cuyo 煤ltimo eslab贸n es el travesticidio, transfemicidio y transhomicidio.

La expulsi贸n de sus hogares a edades muy tempranas, la falta de acceso a la educaci贸n, a la salud, la falta de representaci贸n medi谩tica, la criminalizaci贸n medi谩tica o los cr铆menes de odio conforman una compleja cadena de engranajes, de vulneraciones a los derechos humanos, que explican por qu茅 en Argentina el promedio de vida de las personas travestis y trans es menor a 40 a帽os.

La Marcha de la Rabia para pedir justicia por el travesticidio de Soraya comenz贸 en la plaza La Moma, asesinada en 2011; sigui贸 a la Casa de Gobierno y finaliz贸 en la plaza La Chicho, asesinada en 2019. 鈥淓stamos representando a nuestras compa帽eras que ya no est谩n. Son nuestras amigas, con las que nosotras compartimos y que ya no tenemos presentes鈥, se帽al贸 Luisina, mujer trans migrante.

鈥淓stamos celebrando a Soraya, resignificando su muerte a trav茅s del baile. Algo que siempre caracteriza a la comunidad LGTBIQ+ es tratar de disputar el espacio p煤blico de esa manera. Fue el travesticidio de una de nuestras compa帽eras trabajadoras sexuales. Esta es nuestra forma de reclamar eso鈥, expres贸 Sergio.

En Argentina el trabajo sexual no es un delito pero tampoco est谩 permitido, Valentina Pereyra, secretaria general de AMMAR, especific贸 que existen 鈥渄iferentes c贸digos contravencionales mediante los que se criminaliza directa o indirectamente a los espacios donde se ejerce el trabajo sexual y sus formas de organizaci贸n鈥.

La ciudad es un cuadrado perfecto, un s铆mbolo de la corriente higienista. Las diagonales intervienen el trazado, dibujan s铆mbolos desde el aire y facilitan la circulaci贸n del viento. Las personas y los sonidos pueden llegar de un punto a otro con mayor facilidad.

La noche que le dispararon a Soraya sus compa帽eras y un taxista la asistieron, la llevaron a un hospital donde falleci贸. Esa noche la violencia institucional tambi茅n se hizo presente, la polic铆a detuvo a las trabajadoras sexuales que la asistieron, sin mediar palabra. Sin embargo, en la ciudad donde las corrientes circulan con mayor facilidad, la causa por el travesticidio de Wanda Soraya no avanza.

鈥淟a justicia nos condena de otra manera, nos condena vivas y nos condena muertas. Porque no nos deja reclamar por una compa帽era porque era travesti, migrante y trabajadora sexual. Cu谩ntas vulneraciones para el sistema judicial que a la hora de poner en la balanza termina siendo siempre injusta con nuestras identidades鈥, resalt贸 Valeria.

Cupo laboral es trabajo

Los derechos humanos y la reivindicaci贸n de las identidades constituyen luchas hist贸ricas en el pa铆s. Argentina en 2007 sancion贸 la Ley 26.746, de Identidad de G茅nero, con caracter铆sticas 煤nicas en el mundo. La norma establece que la identidad de g茅nero, todas las identidades de g茅nero posibles, tienen que ver con una vivencia individual autopercibida de la persona. Es as铆 que las identidades trans no deben pasar por un proceso de patologizaci贸n y medicalizaci贸n para ser reconocidas.

A la lista de leyes positivas se sum贸 el 24 de junio la sanci贸n de la Ley de Promoci贸n de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transg茅nero Diana Sacay谩n- Lohana Berkins, que es el resultado de un consenso impulsado por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina. Establece un cupo de por lo menos 1 por ciento para personas trans en la administraci贸n p煤blica de todo el territorio nacional. Es producto de luchas hist贸ricas de la comunidad, se relaciona con la reparaci贸n por las m煤ltiples vulneraciones a los derechos humanos, la expulsi贸n de sus hogares a edades muy tempranas, la falta de acceso a la salud, a la educaci贸n y al trabajo formal.

鈥淣osotras reivindicamos el trabajo sexual como trabajo, reivindicamos la elecci贸n de un mont贸n de cuestiones relacionadas a la autonom铆a de los cuerpos. Pero no romantizamos el trabajo sexual. Es una opci贸n y dentro de las opciones es importante generar posibilidades para quienes no quieren ejercer el trabajo sexual, como muchas personas travestis y trans no quieren, puedan optar por otras cosas, para esto son importantes las pol铆ticas p煤blicas鈥, destac贸 Valentina Pereyra, secretaria general de AMMAR.

鈥淐elebramos el cupo laboral travesti trans, pero vamos a seguir reclamando para que no quede en letra muerta. Que sea una herramienta en lo legislativo, pero que tambi茅n permita la permanencia de las compa帽eras travestis y trans que ingresen al Estado鈥, agreg贸.

No estamos todes, falta Tehuel

En Argentina llamamos 鈥渃hanga鈥 al trabajo informal, no registrado, que se realiza eventualmente. Lejos de la utop铆a freelance, vivir de la changa es vivir en la incertidumbre, sin aportes jubilatorios, sin seguro m茅dico. M谩s del 90 por ciento de las personas trans en el pa铆s no tiene acceso a un trabajo formal.

Tehuel es un chico trans de 22 a帽os que desapareci贸 el jueves 11 de marzo en una entrevista laboral para una changa como mozo. Pese a que todas las pistas se帽alan a Luis Ramos -el hombre que le hab铆a prometido el trabajo- y a 脫scar Alfredo Montes, quien hab铆a declarado no haber visto al joven y se demostr贸 que ment铆a. Ambos sospechosos mantienen un pacto de silencio.

Tehuel sigue desaparecido, pero 鈥渃ada semana hay v铆ctimas nuevas entonces hay que acompa帽ar para hacer el reclamo, que est茅 en la agenda p煤blica porque sino la justicia no avanza鈥, asegur贸 Valentine en la Marcha de la Rabia. 鈥淟os medios cubren la indignaci贸n de los vecinos, pero no hablan de la precariedad en la que viven las travestis, del transodio, de que las est谩n matando como mataron a Soraya a quemarropa mientras trabajaba en la calle. Tehuel est谩 desaparecido por haber ido a buscar trabajo. Eso tambi茅n es un crimen de odio鈥.

Durante 2020, seg煤n el 煤ltimo Informe del Observatorio Nacional de Cr铆menes de Odio, se produjeron 152 cr铆menes de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en Argentina y m谩s de 100 muertes trans. Tehuel sali贸 hace m谩s de tres meses en busca de un trabajo precario y todav铆a no ha aparecido. Las calles reclaman: 驴d贸nde est谩 Tehuel?