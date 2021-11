Entrevista con Antol铆n Hu谩scar, presidente de la Confederaci贸n Nacional Agraria del Per煤

Antol铆n Hu谩scar, presidente de la Confederaci贸n Nacional Agraria del Per煤, brinda un panorama sobre la pol铆tica en su pa铆s, adem谩s de denunciar los intentos desestabilizadores de la derecha.

La derecha peruana no quiere cambios de ning煤n tipo y el gobierno del presidente Pedro Castillo reci茅n comienza un camino de transformaciones que, desde que asumi贸 el Ejecutivo hace m谩s de tres meses, estuvo plagado de 鈥渮ancadillas鈥. De esta forma, Antol铆n Hu谩scar, presidente de la Confederaci贸n Nacional Agraria (CNA) del Per煤, resume la realidad que atraviesa su pa铆s.

La CNA naci贸 en 1974, en medio del plan de reforma agraria impulsado por el entonces presidente Juan Velasco Alvarado. La organizaci贸n, que forma parte de la CLOC-V铆a Campesina, re煤ne a hombres y mujeres ind铆genas, campesinas y peque帽as productoras que trabajaban en el campo. Las principales propuestas de la CNA son el impulso de una agricultura sostenible, la soberan铆a alimentaria, la preservaci贸n y la seguridad de las tierras, y la promoci贸n de derechos humanos de l铆deres y lideresas defensores de los territorios comunales, con equidad de g茅nero e interculturalidad.

En di谩logo con La tinta, Hu谩scar analiza la situaci贸n pol铆tica, econ贸mica y social del Per煤, atravesada por los intentos de la derecha de frenar las propuestas que llevaron a Castillo a la presidencia. Tambi茅n habla sobre la denominada Segunda Reforma Agraria, lanzada por el mandatario peruano a principios de octubre.

鈥淓n el Per煤, existe un golpe del poder econ贸mico y, en este momento, el gobierno est谩 recibiendo golpes bajos, zancadillas del mismo poder econ贸mico, que no est谩 contento con este tipo de administraci贸n 鈥揺xplica-. As铆 est谩n desde julio y ya quieren un cambio total. Desde la derecha han gobernando por d茅cadas y ahora quieren cambios, inclusive est谩n buscando la vacancia presidencial鈥.

Para Hu谩scar, la derecha peruana, sostenida por los grandes empresarios y las compa帽铆as transnacionales que operan en el pa铆s, 鈥渆st谩n en campa帽a constante, utilizando los medios de comunicaci贸n de alcance nacional鈥 en contra del gobierno. El l铆der de la CNA descarta que en el Per煤 se concrete un golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas, porque 鈥渆st谩n totalmente corrompidas y no tienen moral para liderar un golpe de Estado鈥. Pese a esto, dice Hu谩scar, 鈥渁c谩 estamos todos los peruanos y las peruanas de pie, caminando siempre en defensa de nuestra democracia鈥.

El presidente de la CNA sintetiza que el descontento de la derecha, en parte, se debe a que Pedro Castillo 鈥渆s un campesino, que viene de provincia, y su ministro de Agricultura, V铆ctor Maita, viene de la Confederaci贸n Nacional Agraria y tambi茅n es un campesino. Eso no le gusta al poder econ贸mico. No le gusta que un ind铆gena originario est茅 en el poder, conduciendo las riendas de nuestro pa铆s鈥. Seg煤n Hu谩scar, la salida de varios ministros del gobierno es porque los sectores opositores argumentaron que esos funcionarios eran 鈥渃holos鈥 o 鈥渋ndios鈥. Ante este panorama, el Ejecutivo 鈥渧a paso a paso, est谩 iniciando el proceso, por lo cual tiene que ir caminando hacia el futuro para que el gobierno ande bien y para encontrar una pol铆tica agraria鈥.

鈥淟a postura de la derecha peruana ante el actual gobierno es muy grave 鈥揳severa el l铆der de la CNA-. Son discriminadores, buscan la vacancia, buscan generar peleas entre peruanos, esa es la postura de la derecha. Nos estigmatizan, nos dicen terrucos, marxistas, comunistas. Esa postura la calificamos de mala y discriminadora鈥.

Hu谩scar descarta una de las mentiras enarboladas por la derecha para golpear a la administraci贸n de Castillo: 鈥淎c谩 no existe el terrorismo, existe un terror de la derecha, que asusta permanentemente al pueblo, calumnia al gobierno y que f谩cilmente nos tilda de terrorista鈥. Esta campa帽a de desprestigio, seg煤n el titular de la CNA, es porque la derecha peruana se qued贸 sin ministros y sin el poder total en el Parlamento, 鈥渆ntonces se sienten afectados y por eso est谩n muy molestos鈥.

鈥淓l presidente Castillo dijo bien claro que gobernar谩 para todos, sin excepciones, porque todos somos peruanos. Y tambi茅n dijo que respetar谩 la garant铆a jur铆dica de las empresas, la propiedad de las tierras, a nadie se le va a confiscar nada, pero s铆 hay que renegociar, porque se llevaron mucha plata y tenemos hambre, problemas de salud, de educaci贸n, tenemos problemas de alimentaci贸n y de infraestructura鈥, indica Hu谩scar.

Al referirse al lanzamiento de la segunda reforma agraria, el l铆der de la Confederaci贸n Nacional Ind铆gena se帽ala que la medida fue tomada en 鈥渦na situaci贸n de liberalismo, con una agricultura de dependencia, en la que solo trabajamos para subsistir鈥. Para Hu谩scar, el plan oficial 鈥渆s muy interesante鈥, porque si bien no va a resolver los problemas de forma radical, entre otras cosas, 鈥渧a a entregar herramientas para que los y las campesinas puedan crear cooperativas鈥.

En el Per煤, la agricultura familiar representa el 97 por ciento del total de las unidades agropecuarias de un total de 2,2 millones. A su vez, m谩s del 83 por ciento de los y las trabajadoras agr铆colas realizan este tipo agricultura, que es la base de la seguridad alimentaria de la poblaci贸n.

Hu谩scar explica que, con el plan de segunda reforma agraria, se va a permitir la conformaci贸n de cooperativas, la entrega de herramientas y se facilitar谩 que el Estado compre a los peque帽os productores. Frente a esta iniciativa, el l铆der de la CNA reconoce que el desaf铆o es muy grande, al mismo tiempo que 鈥渆xisten burlas y estigmatizaci贸n por parte de la gran agricultura鈥. 鈥淧ero nosotros, como peque帽os agricultores y campesinos del Per煤, tenemos fe de que las cosas van a ir bien, vamos a seguir trabajando y apoyando a todo el gobierno con el tema de reforma agraria鈥, remarca. Desde la CNA, proponen 鈥渞eestructurar el cambio pol铆tico-agrario en el pa铆s鈥, por lo cual tienen ejes de trabajo que se discuten en sus bases para luego llevar las decisiones e iniciativas a las Cumbres Agrarias para discutirlas con el Ejecutivo. En tanto, el gobierno aprob贸 鈥渦na norma ministerial que garantiza la conformaci贸n de grupos de trabajo, tanto del Poder Ejecutivo como de la sociedad civil, para la participaci贸n de las organizaciones agrarias鈥.

El temor infundado a las expropiaciones de tierras, difundido por la derecha, no existe, seg煤n el titular de la CNA: 鈥淗ay un compromiso de que el gobierno no har谩 ninguna expropiaci贸n y no har谩 confiscaci贸n en los territorios de las grandes empresas, que est谩n enquistadas en el Per煤. No va a ser otra reforma de expropiaci贸n, sino que el gobierno va a dar las herramientas para el trabajo, apoyar en el tema de capacitaci贸n, de la investigaci贸n, de la innovaci贸n, mejorar la infraestructura h铆drica鈥, para facilitar que los sectores campesinos, ind铆genas y de peque帽os productores puedan comercializar sus productos.

La segunda reforma agraria 鈥渧a encaminada con la nueva Constituci贸n, entonces estamos en ese mismo proceso. Esperamos lograr un pa铆s plurinacional y, de esta forma, decir que los pueblos ind铆gena y campesino seamos parte del proceso de administraci贸n de nuestro pa铆s鈥.

Una Asamblea Constituyente para discutir y aprobar una nueva Carta Magna fue la propuesta de campa帽a m谩s fuerte que hizo Pedro Castillo. Reemplazar la actual Constituci贸n, aprobada en la d茅cada de 1990 por el r茅gimen de Alberto Fujimori, es urgente en el Per煤, en una situaci贸n similar a la de Chile.

鈥淓stamos encaminados 鈥揹ice Hu谩scar-, pero estamos debatiendo en medio de amenazas. La derecha no quiere convocar a una Asamblea Constituyente. Pero el pueblo eligi贸 al presidente para el cambio de la Constituci贸n. La mayor铆a de los peruanos apostamos por un cambio constitucional鈥.

El l铆der de la CNA asegura que 鈥渓a derecha est谩 conforme con la Constituci贸n de 1993, porque los favorece, se han beneficiado por las exoneraciones de impuestos, incluso explotando en las chacras. Lo han logrado por m谩s de 20 a帽os, pero ahora nos toca a nosotros鈥. 鈥淓llos est谩n bien con la Constituci贸n, pero para nosotros el cambio es urgente, sobre todo en los cap铆tulos referidos a las cuestiones agrarias y econ贸micas, porque ahora solo se benefician las grandes empresas鈥.

鈥淨ueremos que la nueva Constituci贸n permita la igualdad para todos. No queremos otra cosa, queremos ser iguales鈥, finaliza Hu谩scar.

La Tinta