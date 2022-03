El discurso predominante en el gobierno: El pago de la deuda canalla como alternativa a un ‘default’ al que se atribuyen efectos de destrucci贸n total

El proyecto de ley que aprueba el pacto con el organismo internacional avanz贸 en la C谩mara de Diputados. Los apoyos se extienden y tambi茅n tienen lugar cuestionamientos desde la reacci贸n. Quienes impugnan el pago de la deuda tomar谩n las calles en se帽al de rechazo.

驴Tambi茅n t煤, 鈥淲ado鈥?

Eduardo 鈥淲ado鈥 de Pedro, ministro del Interior, hizo declaraciones acerca del acuerdo con el FMI durante su reciente gira por Espa帽a. Le manifest贸 al diario El Pa铆s: 芦El acuerdo es el comienzo de la soluci贸n. Evita una cat谩strofe en lo inmediato. Ahora el FMI tiene que comprender la nueva etapa en la que Argentina necesita mantener el nivel de crecimiento y de inclusi贸n social y bajar los niveles de pobreza.禄

Como se ve, De Pedro no hace m谩s que reproducir el discurso predominante en el gobierno: El pacto como alternativa a un default al que se atribuyen efectos de destrucci贸n total. Y el enunciado de la improbable ecuaci贸n entre pago de la deuda, sometimiento a la auditor铆a permanente del Fondo, crecimiento econ贸mico y mejora de la situaci贸n social.

Hace ya un tiempo, el actual ministro del interior era caracterizado en los grandes medios y por variados analistas pol铆ticos como un 鈥渕oderado鈥, con actitudes 鈥渞acionales鈥 dentro del universo a menudo estigmatizado de la dirigencia de 鈥淟a C谩mpora鈥.

Luego, la actitud de encabezar la ola de renuncias de altos funcionarios que sigui贸 a la derrota del Frente de Todos (FdT) en las elecciones primarias, lo quit贸 de ese sitial.

Ahora de Pedro parece orientado a recuperar ese lugar, y nada menos que mediante su posici贸n frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ser谩 tratado por el Congreso Nacional en estos d铆as.

La actitud ministerial desdibuja a煤n m谩s los pronunciamientos cr铆ticos de sus compa帽eros de 鈥淟a C谩mpora鈥. No es un dirigente cualquiera, sino el miembro de la agrupaci贸n que ocupa el lugar m谩s destacado en la estructura del gobierno. Hasta hubo observadores que relacionaron su recorrido por Espa帽a, jalonado por entrevistas de primer铆simo nivel, con un prop贸sito de presentarse en el exterior como 鈥減residenciable鈥.

La renuncia y las ausencias de M谩ximo Kirchner y el continuado silencio de la vicepresidenta no equivalen a una conducta concreta a seguir en el recinto legislativo. 驴Terminar谩n en actitud disciplinada y votar谩n a favor; navegar谩n a media agua mediante la abstenci贸n; se animar谩n al voto negativo? Son preguntas que hasta ahora quedan abiertas.

Lo que s铆 parece claro es que los 鈥渃amporistas鈥 que disienten con el tratamiento que se dio a las negociaciones con el Fondo se abstienen de contraponer posiciones en el espacio p煤blico. La 煤ltima acci贸n que se les conoce es la de difundir videos con expresiones cr铆ticas de N茅stor Kirchner en materias relacionadas con el FMI.

No se expresan con voz propia, se escudan de alg煤n modo tras la palabra de su referente hist贸rico.

Demasiado poco a la hora de sostener una mirada disidente. Es el cl谩sico juego que lleva a distintos sectores del peronismo a oficiar de oposici贸n aunque sea su propio partido el que est谩 en el poder. Y en este caso el componente opositor parece bastante t铆mido.

En una reuni贸n con intendentas y concejalas peronistas, el presidente de la Naci贸n se expres贸 hace poco en estos t茅rminos: 鈥溾iscut铆 durante dos a帽os con ese mismo Fondo Monetario Internacional que yo desprecio tanto como todos鈥, en medio de una exposici贸n sobre las supuestas virtudes del pacto alcanzado.

En esa l铆nea afirm贸 鈥溾 la infraestructura va a seguir creciendo, que la educaci贸n no va a caer, que la inversi贸n en ciencia y tecnolog铆a se va a mantener, que los cuidados que necesitan los sectores m谩s humildes seguir谩n en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo y definici贸n de seguir creciendo.鈥

El presidente se jacta as铆 de una de las caracter铆sticas que atribuye al contenido del acuerdo: Que el 鈥渟endero fiscal鈥 acordado no lleva necesariamente a la reducci贸n del gasto p煤blico o que, de hacerlo no caer铆a sobre bienes p煤blicos esenciales como la educaci贸n o la salud.

Y para la tribuna, la manifestaci贸n de ese 鈥渄esprecio鈥 a esta altura desmentido por los hechos.

Alberto Fern谩ndez y otros dirigentes no se han privado de destacar que el peronismo siempre pag贸 las deudas. Y toman como un gesto 鈥渓iberador鈥 que N茅stor Kirchner haya cancelado el total de la deuda con el Fondo durante su gobierno.

Parece que ese es el l铆mite de sus prop贸sitos emancipadores: Pagar siempre, por principio. Y sobre esa base obtener alg煤n grado de 鈥渁livio鈥 respecto a lo m谩s despiadado del repertorio de pol铆ticas que suele imponer el FMI.

Son evidentes las coincidencias entre las manifestaciones del ministro de Pedro y las del jefe de Estado. La solapada oposici贸n del 鈥渒irchnerismo puro鈥 al acuerdo por la deuda no cuenta con el respaldo de uno de sus representantes m谩s conspicuos. Y se debilita a fuerza de ambig眉edades y medios tonos.

La derecha en busca de coincidencias

En lo que respecta a la oposici贸n de derecha, en el fin de semana tuvo lugar una 鈥渃umbre鈥 virtual de los distintos componentes de la coalici贸n. Tras la cual publicaron un comunicado estructurado en torno a 鈥渢res coincidencias鈥.

Ellas fueron: 鈥1) Por responsabilidad institucional, no podemos ni vamos a empujar, a la Argentina al default. 2) No compartimos ni estamos de acuerdo con el programa econ贸mico que ha presentado el Gobierno. Esta posici贸n la vamos a profundizar a partir del d铆a de ma帽ana con la presencia del ministro Mart铆n Guzm谩n, para que nos aclare todas las dudas. 3) Se facult贸 a los Presidentes de bloque a llevar adelante la estrategia parlamentaria鈥.

Subyacen a las tres coincidencias enunciadas, algunas discrepancias sobre el criterio a seguir. Por ejemplo si los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) se abstendr谩n o votar谩n por el rechazo de las propuestas de medidas econ贸micas que exige la implementaci贸n del pacto con el Fondo y que ir谩n como anexos al proyecto de ley.

Sobre todo en el 谩mbito de PRO, lamentan que el FMI no imponga una reforma laboral, previsional y cambios tributarios regresivos. No se conforman con la reducci贸n forzada del d茅ficit fiscal, las restricciones a la emisi贸n o los fuertes incrementos en las tarifas. Hubieran querido una imposici贸n en toda regla de las demandas hist贸ricas del gran capital.

Adem谩s desconf铆an de medidas que tachan de posibles 鈥渋mpuestazos鈥 como ser铆an un reval煤o inmobiliario o la aplicaci贸n de mayores alzas tarifarias a los m谩s ricos. Es un cl谩sico, cualquier amago de equidad tributaria pone nerviosos a los abanderados del poder econ贸mico.

Por fuera del interbloque de JXC, los 鈥渓ibertarios鈥 liderados por Javier Milei y Jos茅 Luis Espert hacen sus 鈥渁portes鈥 a la discusi贸n. Cumplen as铆 el papel que el sistema pol铆tico les asigna desde sus logros electorales en los 煤ltimos comicios: Correr la agenda de discusi贸n a煤n m谩s a la derecha.

Sus posicionamientos contribuyen a que en lugar de discutirse acerca de los efectos destructivos del acuerdo alcanzado, se abra el debate sobre el car谩cter 鈥渃oncesivo鈥 del pacto en curso de aprobaci贸n. Espert calific贸 el acuerdo como 鈥poco serio鈥, 鈥渋nconsistente鈥 y 鈥渇uera de la realidad鈥.

Se entiende, su horizonte deseable es el despido de centenares de miles de empleados p煤blicos, la supresi贸n 鈥渟in anestesia鈥 de los planes sociales y la aniquilaci贸n del sindicalismo.

Su posicionamiento mantiene en discusi贸n la perspectiva del ajuste estructural m谩s extremo. Y muestra cercan铆a con los 鈥渄uros鈥 de JxC, con el expresidente y Patricia Bullrich al frente.

En los medios empresarios, si bien se exteriorizan reservas, predomina un parco aval al acuerdo. Entre varios pronunciamientos en ese sentido puede tomarse el del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que manifest贸: 鈥淯n acuerdo implica tener la posibilidad de empezar a trabajar hacia una Argentina m谩s cre铆ble que pueda traer inversiones y generar trabajo.鈥

Es el sonsonete habitual de las grandes empresas: El sometimiento a sus dictados y al poder internacional del capital es la 煤nica v铆a hacia un pa铆s m谩s pr贸spero y hasta 鈥渆quitativo鈥.

El camino en el Congreso

En cuanto al itinerario legislativo hacia la aprobaci贸n del proyecto en la c谩mara de diputados, habr谩 varios pasos. Comenzaron el lunes con un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas.

All铆 el ministro Mart铆n Guzm谩n repiti贸 las amenazas de total debacle de la econom铆a si el acuerdo de pago no es aprobado. Y se someti贸 a las cr铆ticas de la oposici贸n, que ataca no al pacto como tal, sino al programa econ贸mico que lo acompa帽a. Se centra en que no har铆a m谩s que postergar los problemas y carece de precisiones b谩sicas. Como ser el porcentaje efectivo del importante aumento de tarifas que se avecina.

Los parlamentarios de la coalici贸n de derecha prev茅n que cuando haya que pagar la nueva deuda creada por la refinanciaci贸n, 茅sta se convertir谩 en una hipoteca para el pr贸ximo gobierno, ya que el nuevo endeudamiento se volver谩 a su vez impagable.

Tard铆a prudencia de los representantes de fuerzas pol铆ticas que impulsaron en 2018 un pr茅stamo desmesurado y con plazos perentorios de pago.

Las mismas comisiones volver谩n a reunirse el martes. Estar谩n convocadas todas las centrales sindicales, organizaciones sociales, representantes de la peque帽a y mediana empresa, gobernadores de provincia y empresarios del grupo de los seis, que re煤ne a las mayores organizaciones patronales. All铆 predominar谩 el respaldo de los poderes f谩cticos a la aprobaci贸n del proyecto.

La coincidencia entre las centrales del capital y la burocracia sindical, de tan repetida, ya no llama la atenci贸n.

El mi茅rcoles habr谩 una nueva reuni贸n, ya sin invitados, con la intenci贸n de firmar el dictamen.

De ese modo quedar谩 habilitada la realizaci贸n de una sesi贸n de la 鈥渃谩mara baja鈥 el jueves o el viernes.

En la lucha y en la calle

Asistimos a una variopinta conjunci贸n de acatamiento al acuerdo con el FMI, e incluso de demandas para que el ajuste previsto sea a煤n m谩s gravoso. Conjunto apenas matizado por silencios que se pretenden significativos y cada vez lo son menos.

Las fuerzas que vienen pronunci谩ndose y actuando en contra del pago de la deuda y del agravamiento del ajuste ya en curso, siguen su camino de presencia en las calles para impugnar el acuerdo con toda la voz y con respaldo de decenas de miles de manifestantes.

La consigna de la hora es 鈥淣o al pacto con el FMI, no al ajuste, las estafas no se pagan鈥. Bajo esa divisa se re煤nen m谩s de un centenar de organizaciones sindicales, piqueteras, ambientales, juveniles, feministas, y de los partidos de izquierda. Entre ellas todas las que integran la 鈥淎utoconvocatoria por la suspensi贸n del pago e investigaci贸n de la deuda.鈥

Esta semana estar谩n en el espacio p煤blico, teniendo como principal actividad la manifestaci贸n masiva prevista para el 10 de marzo, d铆a en el que es probable se trate el acuerdo en diputados.

Dentro del Congreso, los diputados del FIT-U llevar谩n una vez m谩s la postura que denuncia la deuda impagable e impugna su legitimaci贸n por la v铆a legislativa.

La Haine