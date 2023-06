En el Pueblo Gitano no hay clanes ni reyertas: basta de racismo mediático

–

De parte de Briega June 29, 2023

En el Pueblo Gitano no hay clanes ni reyertas: basta de racismo medi谩tico

Reclamamos a los medios de comunicaci贸n, asociaciones de periodistas y gabinetes de instituciones que se formen en discursos del odio, para entender c贸mo se alimenta la deshumanizaci贸n de la minor铆a 茅tnica m谩s numerosa de Europa

Ilustraci贸n: Sylverarts (iStock).

Hace unos d铆as, dos hombres y una mujer fueron detenidos por dar una paliza a un var贸n de 63 a帽os en el aparcamiento de un centro comercial de Laredo (Cantabria). Pocas horas despu茅s de dar la noticia, los medios de comunicaci贸n apuntaron a que el agredido habr铆a acosado sexualmente a la hija de la mujer, de 13 a帽os.

Algunos medios mencionaron, incluso en el titular o subt铆tulo, que las tres personas detenidas eran gitanas, vulnerando el consenso deontol贸gico de que no hay que mencionar el origen 茅tnico o racial en noticias sobre delitos. Otros medios, en cambio, han encontrado f贸rmulas m谩s disimuladas, como hablar de 鈥clan鈥 o de 鈥reyerta鈥, que son palabras que se usan en el Pueblo Gitano, y que asocian directamente nuestra cultura con la criminalidad. De hecho, en las tertulias televisivas se ha presentado el suceso como una 鈥vendetta鈥 o 鈥ajuste de cuentas鈥, como si nuestras familias fueran mafias. Otra manera ha sido mencionar, as铆 como quien no quiere la cosa, que las personas agresoras usaron 鈥渂arras de hierro, de las que se colocan en los puestos de los mercadillos鈥.

No es novedad que la prensa sensacionalista narre con horror impostado la 鈥brutalidad鈥 e 鈥intensidad sobrecogedora鈥 de una agresi贸n, a la vez que la convierte en un espect谩culo. Pero, adem谩s, el eco que le han dado a esta noticia nos confirma que el inter茅s de algunos medios y la viralidad aumentan cuando sirve para catalizar el odio antigitano.

Resulta desesperanzador ver que la Federaci贸n de Asociaciones de Periodistas de Espa帽a (FAPE) ampara esta pr谩ctica period铆stica sistem谩tica, pese a que su C贸digo Deontol贸gico establece lo siguiente: 鈥El periodista extremar谩 su celo profesional en el respeto a los derechos de los m谩s d茅biles y discriminados. (鈥) Debe por ello abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios a la raza, color, religi贸n, origen social o sexo de una persona鈥. En 2018, la FAPE desestim贸 la denuncia de la Fundaci贸n Secretariado Gitano contra un medio regional por noticias de sucesos que alimentaban el antigitanismo, bajo el pobre argumento de que 鈥渆l uso del t茅rmino gitano no es en absoluto despectivo鈥.

No asumen que estas coberturas informativas echan por tierra en un minuto a帽os de trabajo antirracista. Lejos de representar a las personas gitanas como ciudadanas de pleno derecho, nos se帽alan como 鈥渓as otras鈥, responsables de problemas sociales y de conductas inc铆vicas.

Resulta adem谩s sospechoso que, en muchos casos, esos medios sean los mismos que dan altavoz a VOX, un partido que quiere legalizar la tenencia de armas y cuya 煤nica receta para la violencia sexual sea la mano dura. As铆, el mismo sector social que defiende al hombre que mat贸 a tiros a Manuel por un pu帽ado de habas, se pone del lado del presunto acosador de una menor en el caso de Laredo. As铆 funciona el supremacismo blanco.

Pero, por desgracia para nosotras, el antigitanismo no es solo patrimonio de la extrema derecha. Las personas gitanas constatamos cada d铆a que casi nadie (mucha menos gente que la que afirman los bar贸metros sobre racismo) nos quiere alquilar un piso, contratarnos en su empresa o matricular a sus criaturas en escuelas con concentraci贸n de alumnado gitano. Las noticias que nos caricaturizan como si vivi茅ramos en el lejano oeste tienen mucho que ver en esa pescadilla que se muerde la cola: la sociedad paya no quiere convivir con el Pueblo Gitano y, como no convive con 茅l, se creen la imagen estereotipada que circula por la prensa y las redes sociales.

Por ello, reclamamos a los medios de comunicaci贸n, asociaciones de periodistas y gabinetes de instituciones que se formen en discursos del odio, para entender c贸mo se alimenta la deshumanizaci贸n de la minor铆a 茅tnica m谩s numerosa de Europa, que ha sobrevivido a intentos de exterminio (tambi茅n en Espa帽a). Llamamos a que valoren con responsabilidad qu茅 hechos convierten en noticia cuando implica a personas gitanas, que informen de la misma manera que si las protagonistas fueran blancas (sin l茅xico ni juicios de valor basados en prejuicios racistas), y que dignifiquen nuestra imagen como forma de reparar todo este da帽o.

Reclamamos tambi茅n que se comprometan a tomar medidas para que en los comentarios de las noticias no haya espacio para los discursos del odio. Estamos hartas de tener que tragarnos todas esas vomitonas racistas cada vez que los medios se hacen eco de nuestras actividades, ya sea una manifestaci贸n o una exposici贸n art铆stica.

Las entidades llevan a帽os editando gu铆as para periodistas sobre igualdad de trato y comunidad gitana. En ellas se recuerda que los valores de la cultura gitana no amparan los comportamientos violentos o delictivos. El hecho de que tengamos que recordar una y otra vez algo tan obvio tiene un nombre: violencia simb贸lica.