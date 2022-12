–

De parte de Amigos De Mumia (Mexico) December 20, 2022 89 puntos de vista

Por Noelle Hanrahan

Mumia con Noelle despu茅s de Audiencia

En un aplazamiento impactante, la Jueza Lucretia Clemons orden贸 que la Fiscal铆a abriera todos sus archivos al equipo de defensa de Mumia Abu-Jamal. Clemons suspendi贸 su dictamen de 芦intenci贸n de desestimar禄 su petici贸n, diciendo que se pronunciar铆a en 60-90 d铆as sobre su solicitud para un nuevo juicio.

Hablando directamente a todas las partes desde el estrado, dijo: 芦No quiero volver a este tema nuevamente. Quiero, de una vez por todas, resolver todos estos asuntos禄. Antes de su sorprendente directiva que se produjo al final de una audiencia contenciosa, no hab铆a indicios de que la Jueza Clemons simpatizara con la concesi贸n de reparaci贸n. Sus preguntas sobre el 芦reclamo de Batson禄 鈥揺spec铆ficamente sobre las notas escritas durante el juicio original por el fiscal Joseph McGill quien apunt贸 la raza de todos los candidatos al jurado鈥 no reflejaron un reconocimiento de la base jur铆dica del caso Batson v. Kentucky. Eliminar incluso a un integrante del jurado debido a consideraciones raciales es una violaci贸n de los derechos de los jurados, y tambi茅n de los derechos constitucionales del acusado. La jueza parec铆a pensar, a pesar de la evidencia en contrario, que la Fiscal铆a de Filadelfia en 1982 era dalt贸nica sin animosidad.

Clemons tampoco renunci贸 a su decisi贸n escrita sobre el 芦asunto Brady禄 de que el testimonio de los dos 芦testigos presenciales禄 de la Fiscal铆a, incluso si mintieron, no era necesario, es decir 芦no material禄 para la condena, lo que significa que incluso si se les pagara o incentivara por su testimonio, esa informaci贸n no habr铆a afectado las deliberaciones de ni siquiera un miembro del jurado.

Durante los argumentos, la jueza no investig贸 las interpretaciones err贸neas de la ley y el expediente por parte del fiscal Grady Gervino. Ella no abord贸 ni expuso sus omisiones. Clemons simplemente eligi贸 no desafiarlo en absoluto.

Por lo tanto, la raz贸n de la amplia orden de presentaci贸n de pruebas de la Jueza Clemons invita la especulaci贸n. Ella dio a entender que permitir una revisi贸n completa de los archivos de la acusaci贸n resolver铆a todos y cada uno de los problemas de posible evidencia suprimida, por lo que, en su opini贸n, finalmente cerrar铆a la puerta al caso y le permitir铆a terminarlo.

El problema con esa teor铆a es que si alguien se incrimina por asesinato es muy dif铆cil cubrir todos los cabos sueltos. Hace que uno se pregunte: 驴La Jueza Clemons realmente comprende la profundidad y la corrupci贸n generalizada del Departamento de Polic铆a de Filadelfia y Fiscal铆a anterior? Eran orgullosos de ser hijos de Rizzo, y ciertamente no les importaban los derechos constitucionales de los acusados.

隆Vean esta cinta de capacitaci贸n del asistente Fiscal Jack McMahon sobre la eliminaci贸n de personas negras de los jurados de Filadelfia! https://www.youtube.com/watch?v=Ag2I-L3mqsQ

Los oficiales de la Fiscal铆a actual saben y admitir谩n (pero no en audiencia p煤blica), que la polic铆a durante d茅cadas golpe贸 brutalmente a v铆ctimas y testigos de manera rutinaria y fabric贸 confesiones falsas. La polic铆a suprimi贸 las pruebas de inocencia, arregl贸 las escenas del crimen, viol贸 a los informantes, rob贸 bodegas, pag贸 a los testigos para que testificaran, plant贸 pruebas y recibi贸 dinero por sus cr铆menes. Esto estaba en la portada de The Philadelphia Inquirer del s谩bado, en la parte superior de la p谩gina.

Los fiscales y los tribunales de Filadelfia no solo hicieron la vista gorda ante los delitos policiales; de hecho, se coludieron y contin煤an coludi茅ndose con la polic铆a para mantener las condenas de la gente negra y morena pobre en Filadelfia. La corrupci贸n policial y fiscal en esta ciudad no es ning煤n secreto. En este caso, las reglas bizantinas de la Ley de Alivio Posterior a la Condena (PCRA, por sus siglas en ingl茅s) ya han impedido que evidencia clave est茅 en el expediente ante la Jueza Clemons.*

Ahora queda la pregunta: 驴el ex Fiscal McGill y los detectives mantuvieron notas adicionales que revelan corrupci贸n? Cuando se incrimina a alguien, es muy dif铆cil volver a poner todo eso en la Caja de Pandora de la Polic铆a y la Fiscal铆a. 驴Entregar谩 la Polic铆a a la Defensa el 芦Expediente de Homicidios禄 actual? A menudo, en muchos casos de homicidio, tambi茅n entregan archivos policiales. 驴Por qu茅 no en este? 驴Qu茅 pretenden ocultar?

Los tribunales y los abogados son solo una parte de lo que se necesita para hacer justicia. Igualmente importante es la capacidad de conectarse con los corazones de aquellos que se unir谩n a nosotros en la b煤squeda de traer Mumia Abu-Jamal a casa con su familia. Ese es nuestro trabajo.

Mumia con nieto Jamal Jr. de Love Not Phear

* Declaraci贸n de la Jueza Lucretia Clemons para su nombramiento a la Comisi贸n de Justicia Racial de la Arquidi贸cesis de Filadelfia, marzo de 2021.

Ninguna de la siguiente informaci贸n est谩 en el expediente ante la Jueza Clemons. Fue prohibido por los jueces Albert Sabo y Pamela Pryor Dembe.

** Declaraci贸n de Terri Maurer Carter. Ella y el Juez Richard Kline escucharon al Juez de Primera Instancia Albert F. Sabo decir: 芦Voy a ayudarlos a fre铆r el n**ger,鈥 durante la primera semana del juicio de Mumia Abu-Jamal. La Jueza del Tribunal de Primera Instancia Pamela Dembe dictamin贸 que incluso si Sabo hiciera la declaraci贸n, sus fallos no conten铆an evidencia de discriminaci贸n y, por lo tanto, la evidencia no ser铆a material.

*** El taxi de Robert Chobert, y por lo tanto su posici贸n detr谩s del volante como testigo presencial, no estaba dentro de una l铆nea de visi贸n directa del tiroteo donde el Fiscal Grady Gervino, en el tribunal de esta semana, declar贸 repetidamente que estaba. Las primeras fotos de la escena del crimen tomadas 10 minutos despu茅s del tiroteo por Pedro Polokoff del Philadelphia Bulletin, muestran claramente que no hay taxi detr谩s del auto del polic铆a Faulkner. Estas fotos no pudieron ser ingresadas en el registro por la regla de la barra de tiempo procesal. Robert Chobert era taxista que conduc铆a con una licencia suspendida; estaba en libertad condicional por haber lanzado un c贸ctel Molotov en una escuela a cambio de dinero. Esto y su nota pidi茅ndole a Joseph McGill 芦el dinero que se le debe禄 deber铆an haber sido presentados ante el jurado. Chobert ha dicho a los periodistas que minti贸 durante el juicio. Nada de esto est谩 en el expediente.

Y Veronica Jones, una trabajadora sexual, declar贸 en la corte que los oficiales le ofrecieron el mismo trato que le dieron a Cynthia White: trabajar libremente por se帽alar a Mumia. El juez Albert Sabo determin贸 que su testimonio no era cre铆ble e hizo que la detuvieron desde el estrado con una vieja orden de detenci贸n.

Aqu铆 se ve la versi贸n original en ingl茅s:

https://mailchi.mp/prisonradio/court-update-mumia-abu-jamal-dec-16th-2022?fbclid=IwAR3JMy-nTIvr22zgin4FqibxzTukP-2bJ6AzIcuGc_zAj_oUrCRweH_KU6A

Traducci贸n al espa帽ol Carolina Salda帽a