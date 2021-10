–

De parte de La Haine October 19, 2021

“En España no se premia el mérito sino el ser un sinvergüenza. Esos males endémicos están instaurados” – Andoni Baserrigorri entrevista a Fonsi Loaiza

Fonsi Loaiza es uno de los tuiteros más conocidos del estado español con 140.000 seguidores. Desde la red social publica decenas de tuits que muy acertadamente, dejan a las claras cómo funcionan las cosas en el estado y de qué manera las corruptelas campan a sus anchas por este país.

Sus denuncias en forma de tuit no se limitan a estas prácticas. Los abusos de poder de los diferentes cuerpos policiales, las mafias periodísticas …. mil cuestiones también son el objetivo de sus críticas.

Tal atrevimiento le ha salido caro. Fue citado a los juzgados de lo penal de la Comunidad de Madrid, por el terrible delito de ejercer la libertad de expresión y esta pasada semana hemos conocido que ha sido condenado a una multa de 2.100 euros sentenciando que había injuriado a la Policía Municipal de Madrid en la muerte del joven mantero senegalés Meme Mbaye. Nada nuevo bajo el sol en un país como España en el cual el franquismo se está haciendo muy largo y los diferentes gobiernos “progres” callan y usan leyes franquistas, o abiertamente represoras

He mantenido una conversación con Fonsi para hablar de estas cosas….

Lo primero Fonsi mostrarte mi solidaridad y ese guiño solidario, que a buen seguro te han enviado muchas personas…. Te condenan a una multa de 2.100 euros por supuestamente injuriar a la policía municipal madrileña…¿Piensas que la justicia española ha hecho honor a su nombre y ha hecho justicia?

Muchísimas gracias por las palabras, son un aliento para seguir peleando y luchando a pesar de la represión. No sólo me condenan a lo que sería una multa de 2.100 euros, se trata de una pena-multa de 5 euros diarios durante 14 meses con la pena conmutable de prisión si no se paga, y además de las costas del juicio de miles de euros. Mi condena es una muestra más del franquismo instaurado dentro de la justicia.

En realidad denunciabas unos hechos que cualquier persona debería pensar que son denunciables….¿piensas que la policía en este caso madrileña es una actitud habitual o por el contrario son comportamientos concretos de un agente o agentes concretos?

En un grupo de Whatsapp los policías de Madrid dijeron que querían poner una bomba en Lavapiés contra los inmigrantes. Ese caso fue archivado, mientras se me condena a mí por dar mi opinión y expresar mi dolor por las injusticias que se cometen en España.

Ha sido extraordinaria la ola de solidaridad hacia tí, de muchisima gente…incluso se ha abierto una iniciativa para echarte una mano con el pago de la multa…¿Podias concretarnos esa iniciativa para que si hay gente que se anima a colaborar lo haga y que valoración haces de la solidaridad recibida?

Muchas personas se dan cuenta de que no sólo me condenan a mí sino que nos condenan a todas y todos porque es una forma de caza de brujas y de señalar al disidente para que nos autocensuremos en redes sociales. Además soy un joven precario que a penas puede llegar a fin de mes. Por ello han abierto una caja de solidaridad https://www.gofundme.com/f/apoyo-a-fonsi-loaiza

Como twitero sabrás que la ley mordaza esta plenamente activa y usada con demasiada habitualidad…¿Que piensas que un gobierno, presuntamente progresista en vez de derogarla la use de una manera tan habitual…?

Pedro Sánchez lleva más de 3 años en el gobierno y sigue prometiendo que va a derogar la ley mordaza. Una cosa es lo que dice y otra lo que realmente hace este supuesto “gobierno más progresista de la historia”. Han habilitado que la ley mordaza sea una ley mordaza digital y se ha aplicado más incluso que con un gobierno ultraconservador como el de M.Rajoy.

También eres una persona habitual en la denuncia de la corrupción política y de ciertas mafias empresariales-periodisticas…Yendo por partes…¿ Por qué piensas que no se termina con la corrupción endémica de este país? ¿Porque crees que gozan de tanta impunidad esas mafias empresariales-periodisticas a las cuales he aludido?

Valle Inclán decía que en España no se premia el mérito sino el ser un sinvergüenza. Esos males endémicos están instaurados dentro del mundo periodístico como una de las patas del Estado. Los grandes medios de comunicación sirven a los poderosos como Florentino Pérez y otros oligarcas como Amancio Ortega.

Hablando de impunidad, sin embargo los grupos fascistas y de extrema derecha pueden twitear lo que quieran, diciendo barbaridades, amenazando…..¿ Que nos puedes decir de este tema?

A mi propia pareja le amenazaron en Twitter con que la iban a violar. Esos tienen barra libre para hacer lo que quieran. Lo de limitar la libertad de expresión solo es para los que somos de izquierdas, los fascistas campan a sus anchas y la mentira es su mejor arma.

Hay quien dice que esto no es el regimen del 78, sino en realidad el regimen del 36…adaptado a los tiempos actuales…¿Compartes esta reflexión?

Estoy completamente de acuerdo con esa reflexión de Juan Manuel Olarieta de que sigue vigente el régimen que llegó tras el golpe de Estado contra la República y la democracia.

Como periodista que eres…¿Puedes ejercer tu trabajo con plena libertad?

El periodista que dice que puede ejercer su trabajo con plena libertad en España está mintiendo. Los periodistas que incomodados un poco somos amordazados, perseguidos judicialmente. Lo que ocurre es que otros compañeros viven muy bien de la sopa boba y de defender a la oligarquía.

Ante este panorama..¿qué piensas que podemos hacer las personas que decididamente somos antifascistas…?

No soy nadie para decir lo que tenemos que hacer. Hay quienes piensan que lo mejor es el enfrentamiento directo y otros el de no darles publicidad. Pienso más como Durruti que al fascismo no se le discute, se le destruye. Pero yo sólo soy un periodista y un ciudadano que intenta con su escritura destapar las relaciones de poder entre la oligarquía y el fascismo.

Una última pregunta, no quiero abusar de tu tiempo…¿Que mensajes enviarías a las personas que puedan leer esta entrevista?

Sólo decir que aunque me hayan condenado el que acabará siendo condenado es el Estado y que iré a donde haga falta hasta el Tribunal de Derechos Humanos si hace falta para demostrar que se están reconvirtiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión en delitos.

Bueno, pues nada más, de nuevo trasmitirte mi solidaridad, cercanía y amistad y ofrecer mi apoyo a cualquier iniciativa que pudiese surgir. Un abrazo!

